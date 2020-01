Poco a poco, las familias lo fueron eligiendo por su sencillez, porque el pescado lo traía él mismo de sus jornadas de pesca y porque se respiraba un ambiente de cariño. Mientras cada año los famosos son fotografiados en La Huella o en La Caracola o distintos lugares top, muchos otros llegaban perfil bajo a Popeye. “Es que acá uno de los encantos, y creo que también en todos los históricos de José Ignacio, es que al famoso se lo trata de igual a igual. No cambia que alguien sea conocido o no, acá no se endiosa a nadie. Nuestro mandato es tratar siempre al cliente como si fuera un pariente, atenderlo con ese cariño, y eso es lo que hacemos”, explica Diego.