“Pero no tiene la misma gracia. De los dos ladrones es preferible Vitette, porque su trabajo lo hace corriendo riesgos. No es fácil responder por qué Marito hace lo que hace. Parecería que no es solo cuestión de dinero, porque cuando lo tiene, no se calma. Es un impulso. Un motor en el cerebro, un desafío, un juego, un destino”.