La mujer se refirió al autor del atentado, Sayfullo Saipov, que será juzgado el 19 de abril en Estados Unidos y para el cual la Fiscalía General de Nueva York pidió la pena de muerte. “Para esa persona, la muerte no es un castigo porque ellos no valoran la vida de ellos ni la de los demás. No sé hasta qué punto es un castigo para ellos”, expresó Dargoltz.