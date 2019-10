-Decayó mucho. Yo creo que en la década del 80 y 90 la elegancia empezó a bajar. La moda fue… no digo involucionando, porque hay mucha todavía que se viste muy bien y sigue habiendo diseñadores muy reconocidos, pero por lo que se ve ahora en la calle... Yo creo que todos se visten más o menos a la moda del momento. Nadie se anima a sobresalir del resto. Me ha tocado hablar con gente que me dice me gustaría vestir como vos y bueno ponete un sombrero y salí a la calle. Si vos te querés vestir como yo tenés que animarte, hacé una prueba y ponete un sombrero y da una vuelta a la manzana… Da la vuelta a la manzana y viene con el sombrero en la mano ¿Qué pasó? No, que unos tipos me gritaron, me hicieron sentir incómodo. Por eso digo, no se animan a hacer algo distinto.