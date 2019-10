La Asociación Marianne destaca algunos testimonios del libro en su comunicado sobre la presentación: “Las mujeres que llegamos a puestos de decisión tenemos una doble responsabilidad, con nuestra propia gestión y con el resto de nuestro género -escribió por ejemplo Paula Bisiau, subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura del Gobierno porteño-. Somos pioneras, aunque no lo hayamos buscado; somos vanguardia, aunque no lo hayamos deseado. Vivimos un momento histórico que creo es una oportunidad única para la emancipación de las mujeres, y no podemos desaprovecharlo. [Y] no tengo dudas de que nuestra Ciudad es hoy la capital del feminismo en Iberoamérica”, enfatizó