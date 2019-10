“Yo no había tenido contacto con él antes del juicio. El día que murió mi mamá yo viaje de Rosario a Necochea para visitarla. Nosotros somos de allá. Nos fuimos a estudiar a Rosario y nos quedamos a vivir ahí, pero mi mamá siguió viviendo sola en Necochea. Esa mañana fui a su casa, le toqué el timbre varias veces y no me respondía. Una vecina me dijo que no la había visto regresar desde que había salido y me asusté. Ella sabía que yo iba a ir. Entonces llamé al 911, ellos averiguaron y me dijeron que había una persona sin identificar en el hospital. Esa persona era mi mamá”, recordó Díaz.