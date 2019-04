"Si tenemos en consideración que hablamos de dichos, que además en el poder se multiplican, podríamos decir que no era algo muy grave. Había sido fuera del país, antes de que ella fuera lo que después fue", dijo sobre el romance entre el médico —uno de los que firmó el certificado de defunción de Juan Perón— y la ex presidenta. "No era muy grave pero Vázquez era un tipo oscuro, muy oscuro".