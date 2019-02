"Estoy desesperada, no duermo y hace un mes que no paro de buscarla. Todos los días salgo a pegar carteles, a repartir volantes", apuntó. Su preocupación la llevó a ofrecer de recompensa 30.000 pesos en una primera estimación. Como el tiempo apremia y su mascota no aparece, su prima reforzó el pedido donando su auto, un Ford Ka de 1996. "Ya no sé qué más hacer", dijo a Infobae, casi resignada. No volvió a su casa desde que su perra se escapó. Está viviendo en lo de su novio y no cree que vuelva al menos hasta que recupere a su perra.