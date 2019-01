Ensaya un análisis prematuro de su experiencia. Dice que sobre la costa el 70% del público respondió de manera positiva y que en la peatonal o en los restaurantes la devolución es superadora. "Pero de la playa me vuelvo contento, me ocurrieron cosas impensadas. Mucha gente me pedía temas para que cantara o para que cantara con ellos. Normalmente llevo mi repertorio pero si tengo la suerte de tener en la cabeza un pedacito al menos de lo que me piden, lo hacemos. Me pidieron un tango, me piden que cante chacareras, Puente carretero, Añoranzas, esos temas tradicionales".