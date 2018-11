El ingeniero Del Solar no está de acuerdo. Ante la consulta de Infobae sobre, por ejemplo, un cambio en la dirección del viento, contestó: "Los productos tienen humectantes y adherentes para que se queden en la hoja. Todo eso está medido. Hay algunos productos que sí pueden tener problemas de deriva con diferencias de temperatura, que son los 2,4D, pero es en algunas formulaciones y en otras no. Y las provincias regulan eso en base a fechas porque va muy atado a la temperatura. Entonces, dicen que partir de determinada fecha no se puede aplicar 2,4D, pero sí salamina, sí salvacolina, con las que no pasa lo mismo. Con el glifosato tampoco pasa. No sé a dónde apunta [Tomasoni], pero en definitiva la pulverización bien hecha queda en el lote".