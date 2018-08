"Hasta que en un momento, se dio vuelta, me giró, se puso de rodillas encima mío y me agarró las dos manos con fuerza. Me empezó a tocar y yo le decía 'no, dejame, no quiero'. Era otra persona, tenía los ojos muy abiertos, sonreía de costado. Me abrió las piernas con una rodilla, yo le decía '¿qué hacés Walter, qué estás haciendo?', y él me corrió la ropa interior y me penetró. Grité del dolor, duele que te penetren así, y después quedé bloqueada mirando una pared, en silencio mientras él seguía".