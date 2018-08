El celular, según García, lo encontró la "semana pasada" de madrugada, cuando regresaba a su casa. "Vivo en Madrid. Estaba tirado en un parque cerca de la plaza de Legazpi", aclaró. "Una cosa que me pareció rarísima era que no tenía código de bloqueo", continuó, por lo que accedió con facilidad al smartphone, visualizó que no había contactos agendados, que no existía WhatsApp en el mismo, que sí habían algunas aplicaciones descargadas (Facebook e Instagram), con sus respectivas redes sociales en funcionamiento.