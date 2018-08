"La reacción de Lola fue espantosa. ¿Cómo le explicaba yo que había un idiota que me decía que ir porque estaba con el perro? Le decía 'nena, nena, parate, rajá de acá'. El perro se acostó debajo de ella y ni molestaba. Es por eso que me da bronca que lo quieran minimizar o nos digan que no se dieron cuenta. Estuvimos un buen rato y fue una sensación horrible. No queremos que nos vuelva a pasar, ni a nosotros ni a ninguna otra persona", concluyó su madre.