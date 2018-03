Melisa, una de las pasajeras afectadas, explicó a Infobae que, al igual que sucedió en tantos otros casos, recibió la oferta a través del mailing de una empresa de turismo a la que está suscrita. "Medio que me esperaba esto porque era un precio ilógico, anormal", cuenta. "Pero dije 'ya fue, me la juego'. En el mail que me llegó aparecía el vuelo de Chile a Australia a 3.700 más o menos. Y si entrabas a la página también figuraba la promoción".