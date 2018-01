Sin embargo siempre hay alguien que está en contra. Lucas tiene 23 años, es de Santa Fe y dice que solamente "mira la hora" en el celular. "Yo vengo a disfrutar, no vengo a ver una red social, de último lo hago a la noche que no tengo cosas para hacer", manifiesta, y su amigo Nicolás lo chicanea con la rapidez de una captura de pantalla: "Lo que pasa es que no pagó el 3G". Otro integrante del grupo, que prefiere no dar su identidad, suma un nuevo espectro: "Yo no puedo hablar mucho porque estoy medio casado y me vigilan del Instagram de mi novia y las amigas", antes de agregar con una sonrisa que si da declaraciones a Infobae corre el riesgo "de que lo dejen por WhatsApp", la peor de las humillaciones.