Por fin, Ariel Salazar decidió exponerse y explicó por qué las primeras versiones de lo ocurrido indicaban que la joven había sufrido un ataque de pánico. En su aclaración, admitió que hubo un error en las medidas de seguridad previas al vuelo: "Estábamos volando y en un momento ella se da cuenta de que no estaba enganchada y comenzó a desesperarse. Yo intenté tranquilizarla, porque pensaba que estaba mal sentada. Cuando traté de ayudarla me di cuenta de que no estaba enganchada… Atiné a agarrarla lo que más pude, pero cayó. Lo que quiero aclarar es que esto no sucedió porque ella haya tenido un ataque de pánico, sino que ella tuvo mucho miedo y se desesperó cuando vio que no estaba enganchada".