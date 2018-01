En estas horas, la Dirección de Higiene de la IDM comunicó que no fue autorizada una fiesta electrónica prevista para hoy a la noche en el parador Los Dedos, ubicado en la parada 1 de Playa Brava. La misma no cuenta con las garantías suficientes de seguridad necesarias para desarrollarse. También se notificó al concesionario del parador, a los efectos de que tome conocimiento de la situación y se solicitó apoyo a Prefectura para que dicha fiesta no se realice.