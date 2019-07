"En nuestro país, según la encuesta de factores de riesgo, tenemos más del 55% de población con un estilo de vida sedentario. Esto quiere decir que no hacen lo mínimo que tienen que hacer, que son 30 minutos en al menos tres veces a la semana. Y cuando le preguntan por qué no lo hacen, la mayoría responde que no tiene tiempo o que no tiene interés o motivación, que es casi lo mismo: nadie tiene tiempo para hacer algo que no le gusta".