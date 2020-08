Inmunidad y COVID-19: los cuatro escenarios posibles, según los expertos

Hugo, a patient who recovered from the coronavirus disease (COVID-19), is pictured as he leaves from the Juarez Hospital to go to his house in Mexico City Mexico, July 27, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

¿Siempre tendrá la capacidad de enfermarnos tanto? ¿Aprenderá nuestro sistema inmunológico, y recordará, qué hacer frente a la nueva amenaza? ¿Las vacunas serán protectoras y duraderas? Estas preguntas apremiantes cobraron aún mayor urgencia el lunes con la noticia de que científicos de Hong Kong confirmaron que un hombre de 33 años fue reinfectado con COVID-19; su segunda infección, según lo diagnosticaron, según los controles del aeropuerto, se produjo 4.5 meses después de su primera infección en marzo.

“He estado pensando mucho en ello”, dijo consultado por el sitio web de noticias orientado a la salud estadounidense STAT, Malik Peiris, un experto en coronavirus de la Universidad de Hong Kong que fue uno de los co-descubridores del SARS-1, cuando se le preguntó sobre la cuestión de la inmunidad.

Para entender cómo podríamos llegar a coexistir con esta nueva amenaza, varios expertos trazaron diferentes escenarios. En un momento de incertidumbre, los escenarios que bosquejaron fueron realmente esperanzadores, incluso si el alivio que la mayoría prevé no está a la vuelta de la esquina.

Las posibilidades para el futuro cuando se trata de COVID-19 y la inmunidad humana se descomponen de la siguiente manera: inmunidad esterilizante, inmunidad funcional, inmunidad menguante e inmunidad perdida ( EFE)

“No creo que usemos máscaras en dos o tres años para este virus”, aseguró Vineet Menachery, investigador de coronavirus en la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston. Menachery presentó cuatro escenarios posibles sobre cómo los humanos podrían interactuar con el SARS-2 a lo largo del tiempo; en otras palabras, qué tipo de inmunidad podríamos esperar. Algunos de los términos son de su propia creación pero proporcionan un útil punto de partida para la discusión.

Como lo ve el especialista, las posibilidades para el futuro cuando se trata de COVID-19 y la inmunidad humana se descomponen de la siguiente manera: inmunidad esterilizante, inmunidad funcional, inmunidad menguante e inmunidad perdida. Estas son conjeturas fundamentadas, basadas en lo que se sabe sobre la forma en que funciona el sistema inmunológico en general y cómo responde a otros coronavirus.

Inmunidad esterilizante

Los virus que infectan a través de las membranas mucosas de la nariz y la garganta, como el SARS-2, generalmente no inducen inmunidad esterilizante ( EFE/Raúl Martínez)

La inmunidad esterilizante sería el mejor de los casos. Describe un sistema inmunológico que está armado contra un enemigo, capaz de defenderse antes de que la infección pueda afianzarse.

Las enfermedades que consideramos como infecciones “únicas” inducen una respuesta inmune tan robusta y duradera en un solo encuentro que no podemos ser reinfectados. En términos generales, el sarampión encaja en esta categoría, aunque hay informes raros de personas que contraen el sarampión más de una vez.

La mala noticia es que los virus que infectan a través de las membranas mucosas de la nariz y la garganta, como el SARS-2, generalmente no inducen inmunidad esterilizante.

“Esterilizar la inmunidad en mi opinión está fuera de discusión, como con cualquier virus respiratorio”, sostuvo Marion Koopmans, directora de virología del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos. Por su parte, Stanley Perlman, investigador de coronavirus en la Universidad de Iowa, calificó esta opción como “no tan probable”.

Si la infección no la desencadena, hay motivos para preocuparse de que las vacunas tampoco lo hagan (RDIF)/Andrey Rudakov/Handout via REUTERS

Pero Florian Krammer, profesor de vacunación en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai en Nueva York, cree que algunas personas desarrollarán inmunidad esterilizante después de un ataque de COVID-19.

Una última observación sobre la esterilización de la inmunidad: si la infección no la desencadena, hay motivos para preocuparse de que las vacunas tampoco lo hagan. Peiris señaló que hasta ahora la mayoría de las vacunas experimentales, cuando se prueban en primates, protegen los pulmones de enfermedades graves pero no bloquean la replicación del virus en las vías respiratorias superiores.

Si los primates predicen cómo funcionarán las vacunas en las personas, estos estudios sugerirían que las personas aún pueden estar infectadas y pueden emitir virus que potencialmente podrían infectar a otros, pero el tipo de enfermedad COVID-19 que lleva a las personas a UCI y que a veces los mata se evitaría.

“Por supuesto, lo que a todos nos gustaría es una inmunidad que proteja al individuo, proteja de la infección y proteja de la transmisión. Puede que no lo logremos“, dijo Peiris. “Porque protegerse de la infección del tracto respiratorio superior y luego la transmisión es todo un desafío”.

Inmunidad funcional

Algunos artículos científicos que sugieren que algunas personas no desarrollan muchos anticuerpos contra el virus y otras que informan que esos anticuerpos parecen disminuir rápidamente (EFE/EPA/VASSIL DONEV)

La inmunidad funcional, por otro lado, puede estar al alcance. De hecho, es el escenario que Menachery considera más probable. Bajo este escenario, las personas cuyos sistemas inmunológicos han sido preparados para reconocer y combatir el virus, ya sea a través de una infección o una vacuna, podrían contraerlo nuevamente en el futuro. Pero estas infecciones se interrumpirían cuando las defensas del sistema inmunológico se pusieran en marcha. Las personas infectadas pueden no desarrollar síntomas o pueden tener una infección leve similar a un resfriado.

“Si una persona contrajo COVID-19, entonces la probabilidad de morir por un segundo caso es muy baja, si mantiene la inmunidad”, dijo Menachery. Peiris estuvo de acuerdo. “No tendrá el impacto que tiene ahora. Se vuelve manejable“.

Ha habido un enorme debate y preocupación sobre la “durabilidad” de las respuestas inmunitarias a este virus, según algunos artículos científicos que sugieren que algunas personas no desarrollan muchos anticuerpos contra el virus y otras que informan que esos anticuerpos parecen disminuir rápidamente.

(Shutterstock)

Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Columbia en Nueva York que estudia las respuestas humanas a las infecciones virales, dijo que es difícil ser definitivo, dada la limitada experiencia humana con este nuevo coronavirus, pero dijo que no ve ninguna razón para creer que el sistema inmunológico se comportaría de manera diferente a este virus respiratorio que a otros.

“Hasta ahora, de todos modos, la evidencia apoya la inmunidad funcional, pero la única forma de ver cuánto durará es seguir a las personas a lo largo del tiempo y ver si esas respuestas disminuyen”, dijo.

“La idea es que, sí, sus anticuerpos podrían disminuir, pero sus respuestas de memoria no están ausentes”, explicó Menachery, y señaló que cuando un sistema inmunológico preparado se reencuentra con el virus, la producción de anticuerpos se pone en marcha.

Christian Drosten, quien es otro co-descubridor del SARS-1 , describe un futuro que encaja en esta categoría. “Claramente espero una inmunidad duradera y relevante que casi esterilice la inmunidad contra el SARS-2 en casi todas las personas infectadas”, manifestó Drosten, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín, por correo electrónico.

Otra parte esperanzadora de este escenario se relaciona con los niños pequeños, que tienen muchas menos probabilidades que los adultos de desarrollar una enfermedad grave (Nicolás Stulberg)

Y añadió: “Es posible que se vuelva a infectar sin ningún cambio en el virus. La infección resultante será leve o asintomática, con niveles significativamente más bajos de replicación y transmisión del virus“. El último punto de Drosten sería una gran ventaja. Si las personas que se reinfectan no generan altos niveles de virus del SARS-2 en sus vías respiratorias y, por lo tanto, no contribuyen mucho a la propagación del virus, el COVID-19 puede volverse, con el tiempo, no solo menos peligroso, sino también menos común.

“Puede convertirse en una infección poco común, aunque es difícil de prever dado el tamaño de la población mundial”, dijo Koopmans.

Otra parte esperanzadora de este escenario se relaciona con los niños pequeños, que tienen muchas menos probabilidades que los adultos de desarrollar una enfermedad grave. Krammer espera que los niños que se encuentran por primera vez con el virus cuando son muy pequeños puedan terminar infectados varias veces durante su vida, pero esas infecciones posteriores no conducirán a una enfermedad grave, incluso cuando sean ancianos.

“Creo que así es como, a largo plazo, se desarrollaría sin la intervención de las vacunas”, advirtió Krammer. “Creo que con las vacunas, básicamente, aceleramos ese proceso”.

Es probable que queden focos de personas que nunca se han infectado y que no han sido vacunadas (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Un gran signo de interrogación aquí se relaciona con las personas que se infectaron y no desarrollaron síntomas, o que tuvieron infecciones muy leves. Perlman dijo que no está claro si su sistema inmunológico estaba lo suficientemente “estimulado” para inducir una respuesta duradera, aunque enfatizó que era una suposición, que tendrían suficiente protección para evitar enfermedades graves.

Si bien este escenario suena verdaderamente esperanzador, Perlman hizo una nota de precaución. Este tipo de protección, si llega a pasar, existirá a nivel individual. Es probable que queden focos de personas que nunca se han infectado y que no han sido vacunadas. Si contraen el virus, “aún deberíamos ver una enfermedad grave”, informó.

Inmunidad menguante

El período más corto entre infecciones fue de seis meses, aunque el período medio entre reinfecciones fue de 30 meses (REUTERS/Francois Lenoir)

La infección menguante, el tercer escenario, es una variación de la inmunidad funcional. En este escenario, las personas infectadas o vacunadas perderían su protección con el tiempo. Pero incluso si la inmunidad disminuye, las reinfecciones serían menos graves. “Nunca te enfermarás tanto como la primera vez”, dijo Menachery.

El hombre de Hong Kong puede ser un ejemplo de este fenómeno, aunque los detalles de sus respuestas inmunes a su primera y segunda infecciones aún no son públicos.

Este es el patrón que se observa con los cuatro coronavirus que causan aproximadamente el 15% de lo que consideramos resfriados comunes: OC43, 229E, NL63 y HKU1. Las personas pueden volver a infectarse con estos virus después de un período de tiempo relativamente corto.

Hace treinta años, científicos británicos informaron que un año después de infectar deliberadamente a un pequeño número de voluntarios con 229E, dos tercios se volvieron a infectar cuando se volvieron a exponer al virus. “Sin embargo, el período de diseminación del virus fue más corto que antes y ninguno desarrolló un resfriado”, escribieron.

En otro ambicioso estudio, investigadores holandeses siguieron a 10 individuos sanos durante décadas, midiendo los niveles de anticuerpos contra los cuatro coronavirus humanos a intervalos regulares. Los aumentos de anticuerpos se interpretaron como evidencia de infecciones recientes. La mayoría de los sujetos tenían múltiples infecciones con cada uno de los virus.

La inmunidad menguante era el escenario más probable de lo que sucederá con el SARS-2, pero que no se basaría en lo que eso significaría para personas reinfectadas (EFE/Andre Borges/Archivo)

El período más corto entre infecciones fue de seis meses, aunque el período medio entre reinfecciones fue de 30 meses. “Vimos reinfecciones frecuentes 12 meses después de la infección y una reducción sustancial de los niveles de anticuerpos tan pronto como seis meses después de la infección”, escribieron. El documento es una preimpresión, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares.

La autora principal del artículo, Lia van der Hoek del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, dijo por correo electrónico que sentía que la inmunidad menguante era el escenario más probable de lo que sucederá con el SARS-2, pero que no se basaría en lo que eso significaría para personas reinfectadas.

“Se desconoce por completo cuáles serán los síntomas cuando se produzca la reinfección. Esto podría ser menor, peor o igual. Los científicos no podemos hacer una predicción sobre eso“, dijo.

La mayoría encajará en las categorías de inmunidad funcional o menguante (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Krammer cree que el panorama general será desigual. Algunas personas tendrán inmunidad esterilizante, pero la mayoría encajará en las categorías de inmunidad funcional o menguante. El resultado neto: menos del tipo de enfermedad que llevó a la mayoría de los países a tomar las medidas extraordinarias para cerrar esta primavera.

“Lo que creo que va a pasar con la mayoría de las personas que tienen infecciones naturales, pero también con la mayoría de los vacunados, es que estarán protegidos de las enfermedades y podrían tener mucho menos virus si se infectan. Es posible que no sepan que están infectados“, aseveró el experto.

Inmunidad perdida

Los humanos pueden esperar ver una disminución de la amenaza que representa el SARS-2 para las personas con el tiempo (Shutterstock)

La inmunidad perdida describe un escenario en el que las personas que han sido infectadas perderían todas sus municiones inmunes contra el virus dentro de un período de tiempo. Una reinfección después de ese punto sería como una primera infección, con el mismo riesgo de enfermedad grave que ahora se observa con COVID-19.

Sin embargo, ninguno de los expertos sintió que esta fuera una posibilidad. “No puedo imaginar que esta sea una situación en la que me infecte y luego, en 10 años, me infecte de nuevo y no tenga inmunidad”, dijo Perlman.

“Si genera una respuesta para eliminar el virus, creo que mantendrá esa inmunidad a largo plazo”, agregó Menachery, aunque planteó una pregunta sobre las personas que han tenido infecciones sin síntomas o levemente sintomáticas. “Para las personas con una infección leve o asintomática, es posible que no se pierda la inmunidad, sino que no se genere inmunidad”.

Las respuestas inmunitarias de algunas personas podrían evitar la infección por completo en algunas circunstancias (Adrián Escandar)

Si estos expertos tienen razón y el peor de los casos está fuera de la mesa, los humanos pueden esperar ver una disminución de la amenaza que representa el SARS-2 para las personas con el tiempo. Nuestro sistema inmunológico sabrá cómo lidiar con eso. Podría convertirse en el quinto coronavirus humano en causar resfriados comunes.

Sin embargo, Dan Barouch, director del Centro de Investigación de Virología y Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston, advirtió que “el viaje desde donde estamos hasta esa situación más manejable no será rápido. La mayoría de la población mundial aún no tiene experiencia con este virus e incluso si las vacunas funcionan, vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo es el trabajo de años, no de meses”.

No estuvo de acuerdo en que lo que podría suceder podría encajar perfectamente en una de las cuatro categorías enumeradas anteriormente, y dijo que ve la inmunidad más en términos de tonos de gris que cambian según el estado inmunológico de la persona y la naturaleza de su exposición al virus.

Como lo ve Barouch, las respuestas inmunitarias de algunas personas podrían evitar la infección por completo en algunas circunstancias, pero otros tipos de exposición podrían resultar en una infección, por ejemplo, si estuvieron expuestas a una gran cantidad del virus.

“La respuesta corta es que no lo sabemos. Entonces, cualquiera que te dé un escenario te está brindando una hipótesis“, finalizó el experto.

SEGUÍ LEYENDO:

Detectan una sólida inmunidad a la COVID-19 en convalecientes asintomáticos o de curso leve

Los científicos ven señales de una inmunidad perdurable al COVID-19, incluso después de una infección leve

Reinfección por COVID-19: ¿alcanzaremos alguna vez la inmunidad colectiva?