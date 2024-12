Mieloma múltiple: una alimentación basada en plantas podría ralentizar el avance de un raro tipo de cáncer de la sangre

El mieloma múltiple afecta las células productoras de anticuerpos, con síntomas como fatiga y dolores óseos, además de incrementar el riesgo de infecciones, se registran más de 187 mil casos anuales, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células que producen anticuerpos en el cuerpo, y se manifiesta con síntomas como fatiga y dolores óseos, además de un mayor riesgo de infecciones. A pesar de ser considerado como raro, su impacto en la salud mundial es significativo. Según la Organización Mundial de la Salud, ocupa el puesto 21 en incidencia global, con más de 187 mil casos y 121,388 muertes registradas cada año. Ahora, un reciente estudio científico advirtió que el manejo de la dieta, centrado en la adopción de una alimentación rica en fibra y alimentos vegetales, podría ser una nueva estrategia para ralentizar la progresión del cuadro oncológico.

Presentado durante la reciente reunión de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH) 2024, el estudio “Nutrivention”, liderado por la doctora Urvi Shah del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, evaluó el impacto de esta clase de alimentación en el desarrollo de la patología oncológica. “Nuestra investigación sugiere que una dieta rica en fibra y basada en plantas puede reducir la progresión del mieloma en algunos casos”, afirmó la experta en un comunicado de prensa emitido por la entidad norteamericana.

Este avance pone en evidencia la importancia de la nutrición como componente esencial en la lucha contra el cáncer, al tiempo que impulsa nuevas aplicaciones que podrían integrarse en los protocolos de tratamiento, como es un manejo integral de la patología que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Durante un año, los participantes de un estudio con alimentación basada en plantas mejoraron su índice de masa corporal, su microbiota intestinal y otros marcadores inmunológicos, dos pacientes vieron reducida la progresión de la enfermedad.

¿El papel transformador de la dieta basada en plantas?

Durante la reunión anual de la ASH, el equipo liderado por Shah presentó el trabajo que mostró cómo una dieta rica en fibra y alimentos vegetales puede influir positivamente en la evolución de condiciones pre-cancerosas. Estas condiciones, conocidas como gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS) y mieloma latente, son etapas iniciales que pueden progresar hacia el mieloma múltiple.

“Este es el primer estudio de este tipo que demuestra que una intervención basada en plantas con alto contenido de fibra puede retrasar la progresión de MGUS o SMM a mieloma múltiple”, afirmó la experta. La investigación, que incluyó a 20 participantes diagnosticados con MGUS o SMM, mostró no solo mejoras significativas en la reducción del índice de masa corporal (IMC) y de la resistencia a la insulina, sino también un aumento general en la calidad de vida de los participantes.

En cuanto a los beneficios metabólicos, Francesca Castro, nutricionista vinculada al estudio, comentó: “La dieta que estamos investigando se basa en alimentos integrales y vegetales. Es básicamente vegana, con un énfasis adicional en los alimentos integrales. Queremos que los pacientes limiten los alimentos ultraprocesados, pero les digo: ‘Estamos buscando el progreso, no la perfección’. Entendemos que esta es una gran transición”.

Los alimentos integrales ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y cereales son clave en las dietas basadas en plantas, se prioriza que entre el 80 y 90 por ciento de las calorías provengan de estos alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque dietético no solo ofrece una alternativa a los tratamientos tradicionales, sino que también tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave en la prevención del avance del cáncer. Asimismo, el trabajo identificó que, “en el transcurso de un año, el ensayo descubrió que las personas perdieron peso, disfrutaron de una mejor calidad de vida, mejoraron los marcadores metabólicos como el colesterol y la insulina, y observaron una mejora en los biomarcadores que miden la salud del sistema inmunológico y el microbioma. Dos participantes también experimentaron una mejora en la trayectoria de progresión de la enfermedad”.

“Una dieta basada en plantas tiene muchos beneficios generales para el estilo de vida”, resumió Shah. Al tiempo que aseguró que tanto esta reciente investigación como otras realizadas en modelos animales, como son los ratones, sugieren “las dietas basadas en plantas pueden afectar la progresión de la GMSI y el mieloma latente. Por ejemplo, sabemos que el riesgo de estas afecciones aumenta en personas con un IMC (índice de masa corporal) elevado”, en los cuales se presenta “el doble de probabilidades de progresar a mieloma”

Mieloma múltiple: un cambio en la alimentación para evitar la progresión

Un reciente estudio destacó que una dieta rica en fibra y alimentos vegetales podría ralentizar la progresión de condiciones precancerosas como la GMSI hacia el mieloma múltiple, mejorando la calidad de vida de los pacientes (CDC)

El impacto del mieloma múltiple se deja sentir de forma diversa en distintas partes del mundo. El informe de GLOBOCAN 2022 refleja que, aunque Asia y Europa concentran la mayor cantidad de casos, el fenómeno no es exclusivo de estas regiones. Los estándares de incidencia y mortalidad evidencian la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas de prevención y gestión.

En este sentido, una dieta rica en fibra ofrece una alternativa prometedora y el estudio “Nutrivention” brinda pistas sobre la eficacia de estos planes de alimentación basados en plantas. “Los pacientes también se preguntan qué significa exactamente comer alimentos integrales a base de plantas. Intento explicarles la diferencia entre lo que es vegetariano, lo que es vegano y lo que es alimentos integrales a base de plantas”, indicó Shah.

Alimentación basada en alimentos integrales de origen vegetal. ”Al menos entre el 80% y el 90% de la dieta proviene de alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas”, afirmó la experta. Este enfoque prioriza una nutrición equilibrada y saludable, diferenciándose de otras prácticas alimenticias.

El estudio 'Nutrivention' evidenció que las dietas basadas en plantas generan beneficios metabólicos e inmunológicos, destacando un mayor equilibrio de la microbiota y una menor inflamación en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vegetarianismo. Aunque muchas personas eligen esta dieta por razones éticas o religiosas, a veces incluye un consumo elevado de productos lácteos, huevos y alimentos procesados. Esto no se considera una dieta estrictamente basada en plantas.

Veganismo, pero ¿con alimentación poco saludable? Algunos optan por ser veganos para evitar el daño a los animales y reducir el impacto ambiental de los alimentos de origen animal. Sin embargo, “es técnicamente posible ser vegano y consumir comida chatarra poco saludable, como papas fritas y galletas”, recalcó.

Es por ese motivo que Shah destacó: “Les digo a los pacientes que elijan por sí mismos si quieren seguir una dieta vegana, vegetariana, pescetariana o mediterránea. Todas estas son dietas basadas en plantas, pero es importante tratar de obtener el 90 % de las calorías de alimentos vegetales integrales”. Mientras que Castro agregó: “Esta dieta no significa que ya no disfrutarán de la comida. No comerán verduras insípidas. Hay formas deliciosas de preparar verduras”.

La dieta rica en fibra investigada por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center destacó avances en modelos animales, donde ratones alimentados de esta manera duplicaron el tiempo de progresión libre de mieloma múltiple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para nosotros es importante que las personas sigan disfrutando de sus comidas, porque son más que un simple combustible. La hora de comer significa socializar, crear recuerdos, conectarse con la propia cultura y más”, destacó la nutricionista. Y Shah completó: “Contrariamente a la creencia popular, la fibra dietética se asocia con una mayor sensación de saciedad. Y tal vez asuman que una dieta basada en plantas significa solo comer ensaladas. La mayoría de las personas no saben cómo cocinar frijoles y no los comen con regularidad, pero son una gran fuente de proteínas y fibra y, por lo tanto, son muy saciantes”.

Lo cierto es que este estudio resaltó que la intervención basada en una dieta rica en fibra (HFPBD, por sus siglas en inglés: High-Fiber Plant-Based Diet) es “segura, factible, mejoró la calidad de vida y abordó factores de riesgo modificables”. Entre los avances destacados, se observaron mejoras en el perfil metabólico, como el índice de masa corporal (IMC) y la resistencia a la insulina, además de cambios positivos en el microbioma intestinal, con “mayor diversidad alfa y productores de butirato”, un ácido graso de cadena corta que se produce por la fermentación de la fibra dietética y que desempeña un papel crucial en la salud intestinal y la reducción de la inflamación.

También se registraron efectos inmunológicos, como “disminución de la inflamación y aumento de los monocitos clásicos antiinflamatorios”. En dos pacientes, incluso, se logró reducir la trayectoria de progresión a largo plazo de la enfermedad. En modelos animales, en tanto, los ratones con mieloma múltiple asintomático (mSMM) alimentados con una dieta rica en fibra demostraron que esta intervención “retrasó la progresión de mSMM a mieloma múltiple manifiesto (mMM), lo que aumentó la supervivencia libre de progresión media de 12 semanas en el grupo de control a 30 semanas en el grupo de intervención con dieta rica en fibra”.

Además, “el 40 % de los ratones no progresó a mMM durante el período de estudio, mientras que todos los del grupo de control progresaron”. Esto se relacionó con un fortalecimiento del sistema inmunológico observado en el análisis de médula ósea y sangre periférica, que confirmó una modulación inmunitaria significativa. En este sentido, “la médula ósea de los ratones Vk*MYC alimentados con una dieta rica en fibra estaba más infiltrada por linfocitos T productores de IFNg”, una molécula clave que potencia las defensas del organismo al activar células inmunitarias capaces de atacar células tumorales y reducir la inflamación.