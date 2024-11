La IA ayuda a detectar la enfermedad hepática a tiempo

LUNES, 18 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- La IA puede ayudar a los médicos a diagnosticar los casos tempranos de enfermedad del hígado graso, señala un estudio reciente.

Un programa de IA entrenado para detectar un tipo principal de la enfermedad, llamada enfermedad hepática esteatótica asociada al metabolismo (MASLD, por sus siglas en inglés), descubrió cientos de casos no diagnosticados entre los registros de salud electrónicos de los pacientes dentro del Sistema Médico de la Universidad de Washington, informan los investigadores.

"Una proporción significativa de los pacientes que cumplen con los criterios de MASLD no son diagnosticados", señaló la investigadora principal, la Dra. Ariana Stuart, residente de la Universidad de Washington, en Seattle. "Esto es preocupante porque los retrasos en el diagnóstico temprano aumentan la probabilidad de progresión a enfermedad hepática avanzada".

En el estudio, el programa de IA identificó a 834 pacientes cuyas exploraciones por imágenes indicaron que tenían enfermedad del hígado graso, pero solo 137 tenían un diagnóstico formal en su expediente médico.

Eso significa que un 83 por ciento de los pacientes con enfermedad del hígado graso seguían sin ser diagnosticados, aunque los datos que ya estaban en su expediente de salud electrónico respaldaban ese diagnóstico, apuntaron los investigadores.

Stuart presentó el estudio el sábado en la reunión anual de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (American Association for the Study of Liver Diseases) en San Diego. Dicha investigación debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

"Las personas no deben interpretar nuestros hallazgos como una falta de capacitación o gestión de la atención primaria", planteó Stuart en un comunicado de prensa de la reunión. "En cambio, nuestro estudio muestra cómo la IA puede complementar el flujo de trabajo de los médicos para abordar las limitaciones de la práctica clínica tradicional".

Hasta el 42% de los adultos estadounidenses tienen algún tipo de enfermedad del hígado graso, según otro estudio, publicado a principios de este mes en la revista Nature Communications Medicine.

La obesidad, el consumo de alcohol y la diabetes tipo 2 son los principales impulsores de la enfermedad del hígado graso, reportó el estudio anterior.

Si no se trata, la enfermedad del hígado graso puede provocar cicatrices en el hígado y aumentar el riesgo de enfermedad hepática y cáncer de hígado.

El diagnóstico temprano de la enfermedad del hígado graso es clave para prevenir su progresión a una enfermedad más grave, anotó Stuart.

