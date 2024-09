Un aerosol nasal experimental podría proteger de múltiples virus

MIÉRCOLES, 25 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Un aerosol nasal no farmacológico podría, en teoría, ayudar a detener la propagación de virus respiratorios como la gripe y la COVID-19 mejor que usar una máscara, sugiere un estudio reciente.

El aerosol usa ingredientes que son médicamente inactivos para atrapar los gérmenes en la nariz antes de que puedan infectar a una persona, dijeron los investigadores.

"Desarrollamos una formulación sin medicamentos que usa estos compuestos para bloquear los gérmenes de tres maneras", señaló el coautor principal del estudio, Nitin Joshi, profesor asistente de anestesiología del Hospital Brigham and Women's, en Boston.

El aerosol nasal "forma una matriz gelatinosa que atrapa las gotitas respiratorias, inmoviliza los gérmenes y los neutraliza de manera efectiva, previniendo la infección", explicó Joshi en un comunicado de prensa del hospital.

Los investigadores llaman a su descubrimiento Spray Neutralizante y Captura de Patógenos (PCANS por sus siglas en inglés).

La mayoría de los virus ingresan al cuerpo humano a través de la nariz. Las vacunas pueden ayudar al sistema inmunitario a defenderse de un ataque inmunitario, pero no pueden detener el ataque en su origen, anotaron los investigadores.

"La pandemia de COVID nos mostró lo que los patógenos respiratorios pueden hacer a la humanidad en muy poco tiempo. Esa amenaza no ha desaparecido", señaló el coautor principal del estudio, Jeffrey Karp, catedrático distinguido de anestesiología del Brigham and Women's. "No solo tenemos que lidiar con la gripe estacionalmente, sino que ahora también tenemos COVID".

Usando una réplica impresa en 3D de la nariz humana, los investigadores demostraron que el aerosol capturó el doble de gotas de las que serían atrapadas por la mucosidad natural.

"PCANS forma un gel, aumentando su resistencia mecánica cien veces, formando una barrera sólida", explicó el investigador principal, John Joseph, ex becario postdoctoral en Brigham and Women's. "Bloqueó y neutralizó casi el 100% de todos los virus y bacterias que probamos, incluidos la influenza, el SARS-CoV-2, el VRS, el adenovirus, la neumonía K y más".

Los experimentos en ratones mostraron que una sola dosis del aerosol podría bloquear eficazmente la infección por un virus de la gripe a 25 veces la dosis letal, dijeron los investigadores. Básicamente, nada del virus llegó a los pulmones de los ratones, y los ratones no desarrollaron ninguna respuesta inmunitaria como la inflamación.

"En un riguroso estudio con modelo de ratón, el tratamiento profiláctico con PCANS demostró una eficacia excepcional, y los ratones tratados mostraron una protección completa, mientras que el grupo no tratado no mostró ese beneficio", señaló el coautor principal del estudio, Yohannes Tesfaigzi, profesor de enfermedades respiratorias e inflamatorias del Brigham and Women's.

El aerosol ahora necesita ser evaluado en ensayos clínicos en humanos, dijeron los investigadores. El equipo también está investigando su potencial para el alivio de las alergias, para ver si puede bloquear los alérgenos con la misma eficacia que los virus.

El nuevo estudio se publicó en una edición reciente de la revista Advanced Materials.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 25 de septiembre de 2024