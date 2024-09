La fibrilación auricular puede ser 3 veces más común de lo que se pensaba

JUEVES, 12 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- El número de estadounidenses con una afección del ritmo cardiaco potencialmente peligrosa es tres veces mayor de lo que se pensaba, afirma un estudio reciente.

Se estima que un 5 por ciento de la población (10.5 millones de adultos de EE. UU.) tiene fibrilación auricular, según nuevos estimados de la Universidad de California, en San Francisco (UCSF).

Las estimaciones anteriores sostenían que alrededor de 3.3 millones de adultos tenían fibrilación auricular (FA), pero esas proyecciones no se habían actualizado en más de dos décadas, anotaron los investigadores.

"Estos datos proveen evidencias objetivas para demostrar que las proyecciones anteriores subestimaron gravemente cuán común es en realidad", señaló el investigador sénior, el Dr. Gregory Marcus, cardiólogo y electrofisiólogo de UCSF Health.

La fibrilación auricular ha ido en aumento durante al menos la última década, impulsada por el envejecimiento de la población, apuntaron los investigadores. Las crecientes tasas de presión arterial alta, diabetes y obesidad también están contribuyendo a que más personas desarrollen la afección.

Con la fibrilación auricular, las cavidades superiores del corazón, llamadas aurículas, comienzan a latir de manera irregular.

Esto permite que la sangre se acumule y potencialmente se coagule en las aurículas, lo que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular de una persona.

La fibrilación auricular no tratada quintuplica el riesgo de ACV de una persona, y también duplica el riesgo de muerte relacionada con el corazón, señalaron los investigadores.

"La fibrilación auricular duplica el riesgo de mortalidad, es una de las causas más comunes de accidente cerebrovascular, aumenta los riesgos de insuficiencia cardiaca, infarto del miocardio [ataque cardiaco], enfermedad renal crónica y demencia, y resulta en una calidad de vida más baja", señaló el investigador principal, el Dr. Jean Jacques Noubiap, becario postdoctoral de la UCSF con especialidad en salud cardiovascular global.

"Afortunadamente, la fibrilación auricular se puede prevenir, y la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden reducir sustancialmente sus resultados adversos", añadió Noubiap en un comunicado de prensa de la UCSF.

Para el nuevo estimado, los investigadores analizaron los expedientes médicos de casi 30 millones de adultos tratados en California entre 2005 y 2019. Alrededor de 2 millones de estos pacientes habían sido diagnosticados con fibrilación auricular.

El número de diagnósticos de fibrilación auricular aumentó con el tiempo, pasando de alrededor del 4,5 % de los pacientes entre 2005 y 2009 al 6,8 % de los pacientes entre 2015 y 2019.

Después de estandarizar los datos para reflejar todo el país, los investigadores estimaron que al menos 10.5 millones de personas tienen FA.

El nuevo estudio aparece en la edición del 11 de septiembre de la revista Journal of the American College of Cardiology.

"Los médicos reconocen que la fibrilación auricular con frecuencia se encuentra en prácticamente todos los campos de la práctica", dijo Marcus.

Los investigadores también anotaron que las nuevas tecnologías podrían revelar que la fibrilación auricular es incluso más común que sus nuevos números.

"Con el creciente uso de dispositivos portátiles de consumo diseñados para detectar la fibrilación auricular combinados con medios más seguros y efectivos para tratarla, esta prevalencia actual de fibrilación auricular en los entornos de atención de la salud pronto podría verse eclipsada por la futura utilización de la atención médica que ocurrirá debido a la enfermedad", dijo Marcus.

FUENTE: Universidad de California, San Francisco, comunicado de prensa, 11 de septiembre de 2024