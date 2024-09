La pastilla para la hipertensión 3 en 1 podría ser un avance en el tratamiento

MIÉRCOLES, 4 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Una pastilla experimental para la presión arterial tres en uno funciona mejor que la superposición de medicamentos de uno en uno, muestra un nuevo ensayo clínico.

Después de un mes con la pastilla combinada, un 81 por ciento de los pacientes tenían su presión arterial bajo control, en comparación con un 55 por ciento de los pacientes que recibieron la atención estándar, informan los investigadores.

"La píldora triple siguió produciendo reducciones clínicamente significativas en la presión arterial en comparación con la atención estándar, incluso cuando la atención estándar seguía de cerca las directrices actuales e implicaba más visitas a la clínica", señaló el investigador principal, el Dr. Dike Ojji, jefe de la Unidad de Investigación Cardiovascular de la Universidad de Abuja, en Nigeria.

"En los países de bajos ingresos, menos de una de cada cuatro personas tratadas logra controlar la presión arterial, y en los entornos de altos ingresos es solo entre el 50 y el 70 por ciento, así que ver tasas de más del 80 por ciento en solo un mes es impresionante", añadió Ojji.

La píldora GMRx2, que fue desarrollada por la compañía farmacéutica George Medicines, contiene los medicamentos para la presión arterial telmisartán, amlodipino e indapamida. Se toma una vez al día. La empresa forma parte del Instituto George para la Salud Global.

Los investigadores compararon a las personas que tomaban la píldora combinada con las que recibían el tratamiento estándar para la hipertensión, que implica comenzar con un medicamento y luego agregar otros.

La presión arterial sistólica fue 31 puntos más baja en el grupo de la píldora combinada después de seis meses de tratamiento, en comparación con 26 puntos más baja con la atención estándar, mostraron los resultados.

La diferencia sistólica de cinco puntos equivale a una reducción del 10 por ciento en el riesgo de ACV, ataque cardiaco e insuficiencia cardiaca entre los dos grupos, señalaron los investigadores en un comunicado de prensa del Instituto George.

Se estima que más de mil millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión, lo que supone casi 11 millones de muertes cada año, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

George Medicines ha presentado el medicamento combinado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para su aprobación.

Los resultados del ensayo se presentaron el sábado en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology) en Londres y se publicaron simultáneamente en la revista Journal of the American Medical Association. En la reunión también se presentaron datos positivos de otros dos ensayos de la píldora combinada.

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre el manejo de la presión arterial alta.

FUENTE: Instituto George para la Salud Global, comunicado de prensa, 31 de agosto de 2024