Cuáles son las 5 estrategias sencillas que propone Harvard para curar la soledad

Durante 85 años, la Universidad de Harvard (EE.UU.) ha estado realizando el estudio científico más longevo de la historia sobre la felicidad. Se trata del Estudio sobre Desarrollo Adulto, que comenzó en 1938 con cerca de 700 adolescentes. Algunos de ellos eran estudiantes de Harvard, otros vivían en los barrios más pobres de Boston.

Robert Waldinger, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard y maestro zen, es el cuarto director del estudio y afirma que según la investigación, la calidad de nuestras relaciones es el mayor predictor de la felicidad y salud a medida que pasan los años. “La sorpresa fue que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían”, manifestó en una entrevista a BBC.

Sin embargo, el experto destacó que no es el número de relaciones, sino la calidad de la misma lo que importa. Está ampliamente demostrado que la amistad protege contra el estrés y mejora la salud mental. Pero el tema es cómo conseguir nuevos y buenos amigos.

Según el psicólogo y antropólogo británico Robin Dunbar, una persona puede sostener unas 150 relaciones a la vez. De hecho, la teoría concebida a fines del siglo pasado se llama “número de Dunbar”. Sin embargo, de aquel 150, solo unos cinco amigos son los que forman parte del círculo más íntimo, postula el autor.

Emma Nadler es psicoterapeuta, oradora y autora de un artículo en The Washington Post donde propone hacer un amigo al año para contrarrestar la soledad. “Esto podría llevar a tener tres amigos en tres años y un puñado de amigos en cinco. La idea de un amigo por año vino de mi amiga y colega, Barb Adelman Herstig, mientras hablábamos sobre nuestro trabajo de psicoterapia tomando té en mi oficina cerca de Minneapolis”.

Y contó su experiencia: “Como madre y cuidadora de una niña de 8 años cuyas discapacidades requieren atención las 24 horas, sé lo difícil que puede ser mantener amistades cercanas. Durante varios años, rechacé la mayoría de las invitaciones hasta que las invitaciones disminuyeron. Mucho. Para evitar los sentimientos de culpa por dejar a mi hija, me atrincheré con mis dos hijos pequeños y mi esposo, eludiendo cualquier reunión que considerara ‘innecesaria’. Esto me dejó resentida y sola”.

Está ampliamente demostrado que la amistad protege contra el estrés y mejora la salud mental

Y continuó: “Una vez que me di cuenta de cuánto me afectaba este aislamiento, cambié de rumbo. Ayudó tener apoyo adicional para guiarme - como terapeuta, mi postura es que cada buen terapeuta necesita un buen terapeuta. Así que encontré uno y comencé a trabajar en mis amistades desgastadas”. La psicoterapeuta destacó que no existen las amistades perfectas, pero que es posible tener relaciones importantes.

5 maneras de tener nuevos amigos

1. Volver a conectar. “Pasar por una temporada de desconexión es común, especialmente dadas las demandas de la vida moderna y los años de restricciones por la pandemia. En lugar de castigarte por errores pasados, concéntrate en cómo quieres presentarte ahora”, dijo la experta y recomendó escribir, mandar un audio a un amigo que hace mucho que no vemos, para que sepa que nos importa. “Esta es una gran alternativa para aquellos a quienes les dan nervios las llamadas telefónicas”.

2. Convenir un encuentro en un día específico. “‘Salgamos algún día’ no lleva a una amistad más cercana. Pero, ‘¿Estás libre algún domingo de este mes para tomar un café?’ podría ser que sí. Ser más explícito sobre los planes funciona. Y si estás dispuesto a ser quien extienda una invitación, eso va a mover las cosas”, destacó la psicóloga.

Y agregó que en su práctica terapéutica la mayoría de las personas quieren que el otro inicie la comunicación. Sin embargo, si se desea construir una relación significativa, hay que dar el primer paso, por miedo o incómodo que pueda ser.

La experta recomendó proponer hacer algo novedoso, como invitar a un amigo a visitar un museo nuevo, ir a un parque o, como sugiere la psicoterapeuta de relaciones Esther Perel: “Cuando compres entradas para un concierto, compra dos”. Esto proporciona un incentivo adicional para invitar a alguien. Esta experta en relaciones afirma en su blog que “la novedad genera testosterona, despierta tu curiosidad, fomenta la exploración y muestra que incluso esta persona que tanto conoces sigue siendo algo desconocida, con sueños, anhelos, y sorpresas inesperadas”.

3. Buscar una amistad con alguien que esté disponible. Nadler aconsejó identificar y comprometerse con un amigo que realmente esté buscando una relación más cercana, también. “Al igual que en una pareja romántica, invertir energía en una persona emocionalmente no disponible llevará a la desconexión. Encuentra a alguien que demuestre que tiene el tiempo, energía, interés y capacidad”.

Y propuso que al contactar a un amigo para hacer planes preguntarse: “¿acepta o sugiere una fecha alternativa, o pospone su encuentro hasta un momento muy lejano? ¿Este amigo parece valorar la amistad en general, o está consumido con los otros roles en su vida? Intenta no tomarlo personalmente, pero tampoco te esfuerces demasiado con alguien que no puede cumplir”.

4. Encontrar un tiempo regular para salir con un amigo. La experta propuso, por ejemplo, una rutina de ejercicios semanal, tomar una clase juntos o ir a la iglesia o al templo. “He escuchado a pacientes y amigos alabar cuánto estos encuentros regulares -incluso si son menos frecuentes, como mensuales- agregan a un sentido de bienestar, estructura y pertenencia. Y cuando creas algo recurrente, reduces la carga mental de tener que coordinar el encuentro, lo que libera tiempo y energía para tus relaciones”.

5. Ser agradecido. “No seas tímido al expresar tu cuidado por tu amigo y por qué la relación es importante para ti. Cuando tu amigo te da un consejo útil o escucha pacientemente tu último desafío en el trabajo o en casa, hazles saber cómo sus esfuerzos te ayudan. Este agradecimiento construye su vínculo y ha demostrado profundizar la conexión y despertar un mayor interés en la relación”.