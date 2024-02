El deterioro del sentido de la orientación podría ser un signo temprano de Alzheimer

JUEVES, 29 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- Las personas de mediana edad que tienen dificultades para abrirse camino por el espacio podrían tener un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer años más tarde, encuentra un estudio reciente.

"Los síntomas muy tempranos de la demencia pueden ser sutiles y difíciles de detectar, pero se cree que los problemas con la navegación son algunos de los primeros cambios en la enfermedad de Alzheimer", anotó el Dr. Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Alzheimer's Society.

No participó en la nueva investigación británica, aunque la sociedad ayudó a financiar el estudio.

"Una de cada tres personas que nacen hoy desarrollará demencia", añadió Oakley, "y el diagnóstico temprano y preciso de las enfermedades que causan la afección es vital para que las personas accedan al apoyo adecuado, planifiquen para el futuro y reciban el tratamiento adecuado".

En el estudio participaron 100 personas de mediana edad (de 43 a 66 años), ninguna de las cuales tenía ninguno de los síntomas estándar de la enfermedad de Alzheimer.

En el momento del estudio, todos eran unos 25 años más jóvenes que la edad esperada de inicio del Alzheimer. Sin embargo, se pensaba que todos los participantes tenían mayores probabilidades de padecer la enfermedad debido a factores como la genética, los antecedentes familiares o el estilo de vida.

Investigadores del University College London (UCL) hicieron que los participantes se pusieran un casco de realidad virtual (VR) y luego "navegaran" a través de un entorno virtual.

Las personas que ya se sabía que tenían un riesgo más alto de Alzheimer, pero que no tenían síntomas y tenían buenas puntuaciones en otras pruebas cognitivas, tendían a tener un mal desempeño en la prueba de realidad virtual, encontraron los investigadores.

El efecto parecía mucho más fuerte en los hombres que en las mujeres.

Los hallazgos, publicados en la edición del 29 de febrero de la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, sugieren que los problemas con la dirección y el movimiento a través de espacios complicados podrían ser un presagio de demencia.

"Nuestros resultados indicaron que este tipo de cambio en la conducta de navegación podría representar la señal diagnóstica más temprana en el continuo de la enfermedad de Alzheimer, cuando las personas pasan de no estar afectadas a mostrar una manifestación de la enfermedad", señaló la autora principal del estudio, la Dra. Coco Newton, ahora en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la UCL. Llevó a cabo el trabajo mientras estaba en la Universidad de Cambridge.

Las diferencias de género fueron intrigantes, añadió Newton en un comunicado de prensa de la UCL, que resalta "la necesidad de más estudios sobre la vulnerabilidad distinta de los hombres y las mujeres a la enfermedad de Alzheimer, y la importancia de tomar en cuenta el género tanto para el diagnóstico como para el tratamiento futuro".

El autor principal del estudio , Dennis Chan , dijo que la prueba de realidad virtual utilizada en el estudio podría convertirse algún día en una forma estándar de evaluar quién está en riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Esas pruebas podrían "mejorar la detección del inicio clínico de la enfermedad de Alzheimer, algo crítico para la aplicación rápida de los tratamientos", planteó.

Aun así, Oakley advirtió que "esta tecnología innovadora está muy lejos de convertirse en una prueba diagnóstica".

Sin embargo, "sí proporciona más evidencias sobre el rol de las habilidades de navegación como una señal temprana de la enfermedad de Alzheimer", añadió. "Se necesita más trabajo para desarrollar esta tecnología, pero será emocionante ver cómo esta investigación puede ofrecer una forma de detectar cambios específicos de la enfermedad de forma temprana y ayudar a las personas que viven con demencia en el futuro".

Más información

Obtén más información sobre la enfermedad de Alzheimer en la Alzheimer's Association.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 29 de febrero de 2024