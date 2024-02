Hasta cuándo puede extenderse la invasión de mosquitos en el AMBA

Las características silvestres de los actuales mosquitos causan la percepción de que pican de manera más intensa (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante este fin de semana se sintió con fuerza la proliferación de mosquitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), varias localidades del interior bonaerense y la zona central del país.

Consultada por Infobae, María Victoria Micieli, doctora en ciencias naturales y directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, explicó que, como ocurrió a principios de enero, la especie de mosquitos Aedes albifasciatus es la que protagoniza esta invasión en la zona metropolitana.

Se los conoce como “mosquitos de inundación” por la estrategia que tienen para reproducirse ya que desarrollan sus larvas en charcos o cuerpos de agua temporarios que se inundan a partir de las lluvias.

La proliferación actual está asociada a la cantidad de precipitaciones que cayeron en las últimas semanas: “Esto se debe a las lluvias de hace 7 o 10 días atrás, que fueron muy importantes en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Lo que generaron estas precipitaciones es el anegamiento de nuevas zonas, la inundación de nuevos sitios y eso llevó a que huevos que las hembras del mosquito hayan puesto posiblemente en enero, o incluso antes, hayan eclosionado ahora, produciendo esta nueva invasión”, describió Micieli a Infobae.

Especie Aedes albifasciatus, off, repelente, swarm - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de reproducción del Aedes albifasciatus explica porqué se repite la intensa invasión de mosquitos en el AMBA: “Los huevos dejados por los mosquitos pueden no eclosionar la primera vez al no haberse mojado y eso mejora la performance de eclosión para la segunda inundación. Esto significa que posiblemente algunos de los huevos que no eclosionaron a principios de enero, lo hicieron ahora, con las lluvias de la última semana”.

Una imagen viral reflejó lo que sufrieron muchos ciudadanos estos días en plazas, parques y en sus casas este fin de semana. La escena fue protagonizada por Chiquito Romero, el arquero de Boca. Durante el partido con Lanús, sufrió varias picaduras y a los dos minutos del segundo tiempo debió pedir repelente para combatirlos.

¿Hasta cuándo va durar la invasión de mosquitos?

Según la especialista del Conicet, los mosquitos adultos que hoy nos rodean van a vivir más o menos 20 días. “En este momento observamos muchos mosquitos machos que hacen enjambres y copulan, y se observa una gran población de machos y hembras. Las hembras van a picar para tener la sangre para poner huevos, así que esto se extenderá por unos 20 días aproximadamente”.

Es importante destacar que los insectos que protagonizan esta invasión son distintos a los que transmiten el dengue, una enfermedad viral cuyo vector es el mosquito Aedes aegypti.

Las recientes precipitaciones en Argentina han causado un aumento considerable de mosquitos en áreas urbanas y rurales (Getty Images)

Cuando ocurrió la invasión de mosquitos en enero, Sylvia Fischer, investigadora del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) y coordinadora del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explicó a Infobae por qué los mosquitos parecen más resistentes.

“Los percibimos como que pican más fuerte y esto está relacionado con que se trata de mosquitos más silvestres, oriundos del campo, que están bien adaptados para alimentarse de sangre de otros mamíferos no humanos que en general tienden a tener la piel más gruesa que nosotros. Entonces, a nosotros nos atraviesan mucho más fácilmente la piel a diferencia de otros mosquitos que están más adaptados a las personas, que incluso son mucho más sutiles en su acercamiento”, definió Fischer.

¿Cuáles son los repelentes más eficaces?

Los repelentes autorizados por la ANMAT contienen distintas sustancias activas como DEET, Citronella, IR-3535 e icaridina.

Estos componentes están disponibles en distintas presentaciones como lociones, geles, cremas, aerosoles. Se debe renovar la aplicación según las indicaciones del envase de cada producto. En el caso de niños mayores de dos años, lo recomendable es hacerlo cada 45 minutos si están al aire libre.

¿Los mosquitos son más resistentes al repelente? Según la biológa Laura Harburguer investigadora del Conicet en la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF), “el uso de repelentes es necesario a pesar de que los mosquitos de inundación, de la especie Aedes albifaciatus, no respondan de manera demasiado eficiente a ellos”.

La especialista advirtió que “según nuestros estudios, el componente más efectivo de los tres disponibles en el mercado es el DEET. Las diferentes formulaciones que uno puede encontrar en el mercado conteniendo DEET van del 7% hasta casi el 30%. Ese porcentaje es lo que va a determinar la duración del efecto repelente sobre la piel”.

Aedes albifasciatus es un mosquito que tiene una distribución muy amplia en Argentina, desde Tierra del Fuego hasta el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harburguer subrayó que es importante tener en cuenta si uno va a exponerse al aire libre mucho tiempo: “En ese caso, conviene utilizar productos que tengan mayor porcentaje del ingrediente activo, leer los rótulos de los envases, que indican cuánto dura y cómo utilizarlo, y también tener en cuenta sobre quién se va a aplicar. Hay personas que transpiran más, personas que transpiren menos, personas que emiten más olor que otros, que son más o menos atractivos para los mosquitos.

Medidas de prevención más allá del repelente