Las pruebas de detección del cáncer de colon podrían ser más efectivas de lo que pensaban los expertos

MIÉRCOLES, 27 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Hacerse una colonoscopia de detección preventiva podría ser incluso más salvavidas de lo que pensaba, encuentra un análisis reciente.

Las dos pruebas de referencia para detectar cáncer y pólipos de colon (la colonoscopia y la sigmoidoscopia) ofrecen el doble del beneficio determinado en estudios anteriores, concluye un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Cambridge, Massachusetts.

Explicaron que, en múltiples estudios, alrededor del 1 por ciento de las personas en los ensayos de detección del cáncer de colon desarrollarán la enfermedad en la siguiente década.

Estudios anteriores de detección del cáncer de colon encontraron que la colonoscopia/sigmoidoscopia regular redujo esa tasa en un 25 por ciento, a un 0.75 por ciento.

Pero el nuevo análisis tomó en cuenta el número de participantes en un ensayo de detección del cáncer de colon que decidieron, por cualquier motivo, saltarse las pruebas de detección.

Cuando se eliminó a estas personas "no adherentes" de los cálculos estadísticos, el porcentaje real de personas que desarrollaron cáncer de colon en un lapso de 10 años se redujo al 0.5%.

"El efecto de hacerse la prueba de detección es de aproximadamente medio punto porcentual, el doble de los resultados publicados anteriormente, que se centran en el efecto de ser invitado a la prueba", explicó el econometrista del MIT Josh Angrist.

Cree que los nuevos hallazgos dan aún más peso a las recomendaciones actuales de hacerse pruebas de detección de cáncer de colon.

En este momento, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS por sus siglas en inglés) recomienda que "las personas con un riesgo promedio de cáncer colorrectal comiencen a hacerse pruebas de detección regulares a los 45 años. Esto se puede hacer con una prueba sensible que busca signos de cáncer en las heces de una persona [una prueba basada en heces], o con un examen que observa el colon y el recto [un examen visual]".

Las pruebas de heces deben realizarse anualmente y la colonoscopia debe realizarse cada 10 años. Si una persona opta por la prueba de heces no invasiva, cualquier resultado sospechoso debe ser seguido con una colonoscopia, dice la ACS.

En el nuevo estudio, Angrist y sus colaboradores analizaron datos de cinco ensayos clínicos importantes enfocados en las pruebas de detección del cáncer de colon. Cuatro de los ensayos utilizaron la sigmoidoscopia (que no explora tan profundamente el colon como lo hace una colonoscopia), mientras que el quinto utilizó la colonoscopia.

La tasa a la que los participantes en los cinco ensayos a los que se les ofreció sigmoidoscopia/colonoscopia en realidad optaron por hacerse una varió ampliamente, del 42 al 87 por ciento, descubrió el grupo del MIT.

"En muchos ensayos clínicos, puede haber bastantes personas que no sean tratadas según lo planeado", explicó Angrist en un comunicado de prensa del instituto. "Los ensayos de detección del cáncer son un entorno en el que eso es especialmente problemático".

Una vez que el grupo de Angist ajustó ese factor de confusión clave, el beneficio de las pruebas regulares de detección del cáncer de colon se duplicó con creces, en comparación con lo observado en análisis anteriores.

Tener en cuenta la falta de adherencia también "suavizó" cualquier discrepancia observada en los resultados de los cinco ensayos, anotó, y ahora todos encontraron que las pruebas de detección redujeron las probabilidades de desarrollar un cáncer de colon en la década siguiente, de un 1 a un 0.5 por ciento.

Angrist espera que esta nueva información aumente las tasas de detección.

"Si se quiere animar a un paciente reacio a la colonoscopia, no se debe decirle el efecto de que se le invite a hacerse la prueba, sino que se le debe decir el efecto de hacerse la prueba", dijo Angrist. "Y ese es un número mucho mayor".

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Proceedings of the National Academies of Science.

Más información

Para obtener más detalles sobre las pautas de detección del cáncer de colon, diríjase a la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

FUENTE: Instituto Tecnológico de Massachusetts, comunicado de prensa, 19 de diciembre de 2023

¿Qué significa esto para ti?¿Es hora de hacerse la prueba de detección de cáncer de colon? El beneficio potencial para salvar vidas puede ser incluso mayor de lo que pensabas.