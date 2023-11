Las 3 claves para relacionarse con una persona narcisista en el trabajo o la familia

El individuo narcisista puede tener dificultades para reconocer y sintonizar con las emociones y necesidades de los demás (Imagen ilustrativa Infobae)

La personalidad narcisista se caracteriza por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y una marcada falta de empatía hacia los demás. Entender este comportamiento es crucial, ya que su influencia se extiende desde el ámbito personal hasta el profesional, impactando de manera significativa en la sociedad.

Al entablar relación en el trabajo, universidad o con la familia, las personas suelen tratar con compañeros o amigos con una personalidad con características egocéntricas, por lo que pueden estar frente a un narcisista. En ese sentido, una especialista brindó recomendaciones para lidiar con alguien que tenga este trastorno.

1. Establecer límites

En conversación con Infobae, la psicóloga peruana Zully Jazmina Quispe Sulluchuco, con formación en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, señaló que una persona narcisista a menudo presenta un sentido exagerado de autoimportancia, que se acompaña de la creencia de ser superior a los demás. Esta percepción de superioridad puede llevar a comportamientos de menosprecio hacia quienes consideran inferiores.

“Los narcisistas suelen requerir constante admiración y pueden ser poco empáticos, centrados en sus propias necesidades y desinteresados en las necesidades de los demás. Su sentido de superioridad no siempre se basa en logros reales y puede derivar de una autoestima frágil, que intentan proteger mediante la grandiosidad”, señaló.

Las personas con comportamientos narcisistas tienen una fuerte necesidad de ser el centro de atención y ser validados por los demás (Imagen ilustrativa Infobae)

Para complementar, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Craig Malkin, en un artículo que escribió para CNBC, mencionó que los individuos narcisistas pueden emplear estrategias de extravagancia, como la “fantasía de los gemelos”, que consiste en forzar una conexión mediante la insistencia en que ambas partes son similares en numerosos aspectos, como en gustos musicales o aficiones.

Por eso, la especialista Quispe Sulluchuco señaló que es importante establecer los límites claros y firmes, ya que pueden ayudar a marcar las expectativas y las consecuencias de las interacciones. Al establecer límites, es relevante ser específico sobre qué comportamientos no se consideran aceptables y comunicarlos de manera asertiva y consistente.

“Es crucial mantener esos límites una vez establecidos, a pesar de cualquier resistencia o manipulación por parte de la persona narcisista. Esto puede requerir prepararse emocionalmente para posibles contratiempos y estar decidido a no ceder ante presiones. Establecer límites claros no solo protege, sino que también enseña a la persona narcisista cómo es el trato adecuado y aceptable”, mencionó.

2. Limitar la interacción

La misma experta señaló que las personas con rasgos narcisistas suelen exhibir bajos niveles de empatía, lo que implica dificultades para reconocer y responder a las emociones y necesidades de los otros.

Una persona con tendencias narcisistas frecuentemente puede presentar una impresión inicial muy positiva (Imagen ilustrativa Infobae)

“Esta carencia de empatía puede resultar en relaciones interpersonales desafiantes, ya que el individuo narcisista podría centrarse en sus propias preferencias y deseos, ignorando o minimizando la perspectiva de los demás”, mencionó.

En ese contexto, si es que hay un ser cercano como amigo o familiar con esa actitud, lo mejor es limitar la interacción, pues esta medida ayuda a proteger el bienestar emocional, manteniendo una distancia segura que permita gestionar la relación de manera más controlada y saludable.

“Es importante hacerlo de manera estratégica y asertiva, decidiendo cuándo y cómo se interactuará. Se pueden establecer reglas claras sobre temas de conversación y tiempos de contacto, prefiriendo entornos o formatos de comunicación que disminuyan el potencial de un comportamiento abusivo o manipulador”, explicó la especialista para Infobae.

3. Mantener el contacto cero

Quispe Sulluchuco señaló que los narcisistas a menudo ejercen manipulación como un mecanismo habitual para mantener control sobre su entorno social y personal. “Utilizan tácticas sutiles o explícitas para influir en las acciones y decisiones de los demás, buscando así satisfacer sus propias necesidades y deseos”, señaló.

A menudo reaccionan negativamente y se defienden ferozmente ante cualquier percepción de crítica o desafío a su autoimagen (Imagen ilustrativa Infobae)

Craig Malkin, en el artículo mencionado, especificó que los individuos con este comportamiento tienden a ejercer un dominio discreto en sus relaciones. Pueden sorprender a sus parejas apareciendo de improviso con entradas para un concierto y flores, o tomando la iniciativa de realizar reservas para cenas, así como insistiendo en seleccionar el sitio ideal para un picnic romántico en el parque.

Como solución, Zully señala que, si tu pareja es narcisista y no hay un cambio, un consejo es terminar la relación y aplicar el contacto cero que implica no ver a la persona, no llamarla, no enviar mensajes de texto o correos electrónicos, y no interactuar en redes sociales. Este enfoque se suele recomendar cuando las interacciones con la persona narcisista son perjudiciales o tóxicas, y cuando otros métodos, como establecer límites, no han surtido efecto.

“El contacto cero ayuda a evitar manipulaciones, abusos emocionales y situaciones de estrés, permitiendo así a la persona afectada centrarse en su recuperación y bienestar. Además, le da espacio para reconstruir su autoestima y establecer relaciones más saludables”, especificó a Infobae.

¿Es tan difícil salir de una relación con una persona narcisista?

Los individuos narcisistas pueden usar tácticas manipuladoras para influir en los demás y obtener beneficios personales (Imagen ilustrativa Infobae)

En conversación con Infobae, la psicóloga mexicana Yesika Tosxqui, con especialización en violencia de género por la UNAM, destacó que el narcisismo es más común en hombres y las mujeres a menudo son víctimas de ellos.

La experta explicó que salir de una relación con un narcisista es difícil porque dañan la autoestima, haciendo que ellas sientan que no merecen algo mejor. La especialista mencionó que el individuo con este comportamiento aísla a la mujer de su red de apoyo, generando una dependencia hacia él.

A pesar de su potencial violencia, Tosxqui comentó que los narcisistas pueden ser carismáticos y utilizar tácticas como el “love bombing” (intento de influir en una persona mediante demostraciones de atención y afecto) para enamorar y manipular. La especialista mencionó la disonancia cognitiva como una estrategia utilizada por estas personas, combinando malos tratos con momentos de amor intenso que confunden a la víctima.

Para prevenir entrar en relaciones nocivas, la psicóloga aconsejó evitar entablar conexiones en periodos de vulnerabilidad, procurar hablarlo en terapia y cuestionar las nociones de amor romántico.

