Científicos podrían haber resuelto el misterio de cómo funciona la terapia de electrochoque

Puntos claveLa terapia electroconvulsiva, anteriormente llamada terapia de electrochoque, ha tratado de manera segura y efectiva enfermedades mentales durante décadas

Los médicos nunca han entendido cómo funciona el tratamiento, pero una nueva investigación podría haber resuelto ese enigma

Las percepciones obtenidas de estos estudios podrían mejorar los tratamientos de salud mental en general, dijeron los investigadores

LUNES, 20 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Ha existido durante un siglo, y la terapia electroconvulsiva, anteriormente conocida como terapia de electrochoque, ha ayudado a innumerables personas con condiciones psiquiátricas a sentirse mejor.Pero incluso los médicos que la han utilizado han tenido pocas pistas sobre cómo funciona.Ahora, un equipo de la Universidad de California, San Diego (UCSD) cree haber resuelto ese misterio."Estamos resolviendo un rompecabezas que ha desconcertado a científicos y médicos desde que la terapia electroconvulsiva [ECT] se desarrolló hace casi un siglo", dijo la autora principal del estudio, Sydney Smith, candidata a doctorado en el Laboratorio Voytek en UCSD. "Además de eso, también estamos ayudando a desmitificar uno de los tratamientos más efectivos, pero estigmatizados, para la depresión severa".Después de décadas de representaciones alarmantes en programas de televisión y películas, el tratamiento probablemente necesite mejorar su imagen."Muchas personas se sorprenden al saber que todavía usamos terapia electroconvulsiva, pero el procedimiento moderno utiliza dosis altamente controladas de electricidad y se realiza bajo anestesia", dijo Smith en un comunicado de prensa de la universidad. "Realmente no se parece a lo que ves en las películas o la televisión".Y la ECT tiene una tasa de éxito notable: es efectiva en aliviar problemas graves de salud mental como trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión severa hasta el 80% de las veces, dijo el equipo.Hay algunos inconvenientes: la ECT requiere múltiples visitas ambulatorias, y los efectos secundarios posteriores al tratamiento pueden incluir confusión transitoria y problemas con la cognición, señaló el equipo de Smith."Una de las razones por las que la ECT no es más popular es que para muchas personas, es más fácil y conveniente simplemente tomar una pastilla", agregó el autor principal del estudio, Bradley Voytek, profesor de ciencias cognitivas en UCSD. "Sin embargo, en personas para quienes los medicamentos no funcionan, la terapia electroconvulsiva puede ser vital".Pero, ¿cómo produce la ECT estos beneficios?Para averiguarlo, el equipo de UCSD utilizó escaneos de electroencefalografía (EEG) para examinar la función cerebral de personas que recibieron la terapia para ayudar a aliviar la depresión severa.Observaron un aumento en la actividad aperiódica en los cerebros de los pacientes después del tratamiento."La actividad aperiódica es como el ruido de fondo del cerebro, y durante años los científicos la trataron de esa manera y no le prestaron mucha atención", explicó Smith. "Sin embargo, ahora vemos que esta actividad en realidad tiene un papel importante en el cerebro, y creemos que la terapia electroconvulsiva ayuda a restaurar esta función en personas con depresión".La actividad aperiódica podría no ser el ruido de fondo "sin importancia" que se pensaba que era. Parece ayudar a activar y desactivar las neuronas, al ritmo de las variaciones en los estados mentales, explicó el equipo de investigación.La actividad aperiódica también puede inhibir ciertos procesos neuronales, efectivamente ralentizando el cerebro.El mismo efecto se observó cuando los investigadores analizaron los EEG en personas que se sometían a otra forma de terapia, llamada terapia de convulsiones magnéticas, donde las convulsiones se inducen mediante imanes."Algo que vemos regularmente en los escaneos EEG de personas que reciben terapia electroconvulsiva o terapia de convulsiones magnéticas es un patrón de desaceleración en la actividad eléctrica del cerebro", dijo Smith. "Este patrón ha permanecido sin explicación durante muchos años, pero tener en cuenta los efectos inhibitorios de la actividad aperiódica ayuda a explicarlo. También sugiere que estas dos formas de terapia están causando efectos similares en el cerebro".Más allá de dar una posible explicación de cómo podría funcionar la ECT, los hallazgos brindan nuevas perspectivas sobre los mecanismos que podrían explotarse para ayudar a aliviar la enfermedad mental.Con ese fin, Smith y Voytek están explorando si la actividad aperiódica podría jugar un papel en otros tratamientos psiquiátricos, incluidos los medicamentos."Es nuestro trabajo como científicos profundizar en lo que realmente está sucediendo en el cerebro durante estos tratamientos", dijo Voytek, "y continuar respondiendo esas preguntas nos ayudará a encontrar formas de hacer que estos tratamientos sean aún más efectivos mientras reducimos los efectos negativos".Los hallazgos fueron publicados el 16 de noviembre en dos estudios en la revista Translational Psychiatry.Más informaciónObtenga más información sobre la terapia electroconvulsiva en la Clínica Mayo.FUENTE: Universidad de California, San Diego, comunicado de prensa, 16 de noviembre de 2023

