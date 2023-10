El actor de Deadpool y su lucha contra la ansiedad: reveló cómo impacta en su vida y cómo la enfrenta

“Soy más o menos consciente de esas cosas y las controlo lo mejor que puedo”, dijo el actor sobre su ansiedad ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Ryan Reynolds, la estrella de Deadpool, se sumó a la tendencia mundial de los famosos que hablan sobre sus problemas de salud mental. Recientemente, el actor de 46 años, reveló que se encuentra luchando por controlar sus impulsos.

El lunes último la estrella recibió un homenaje en Nueva York en la 11ª Gala Anual Revels & Revelations de Bring Change to Mind, una organización sin ánimo de lucro centrada en la salud mental cofundada por la actriz Glenn Close. En una entrevista con Page Six, el actor habló de sus problemas de salud mental y confesó que a veces se encuentra “fuera de control”.

Cuando se le preguntó cómo mantiene su equilibrio mental, Reynolds explicó: “La verdad, no estoy siempre bien. Tengo mis pequeños rituales y ese tipo de cosas que me ayudan a mantener los pies en la tierra y evitar que mi mente se salga de control. A veces soy muy bueno en eso, a veces no”, afirmó.

El actor dijo que cuando se da cuenta de esos momentos en los que está “fuera de control”, realiza meditaciones en un intento de “tomarse un tiempo” para reequilibrarse.

La estrella de “Linterna Verde” reveló: “Realmente he tenido ansiedad toda mi vida. Y sabes, siento que tengo dos partes de mi personalidad, una se hace cargo cuando eso sucede”, dijo en una entrevista de CBS.

La meditación es una técnica muy útil para ayudar a poner bajo control a la ansiedad (Freepik)

“Cuando salía en el show de David Letterman recuerdo que antes de que se abriera el telón pensaba: ‘Voy a morir’. El telón se abrirá y yo simplemente seré, solo seré una sinfonía de vómito, ¡simplemente algo horrible va a suceder!”, describió el actor sobre su estado emocional.

“Pero en cuanto se abría el telón, y esto también me pasa mucho en mi trabajo, es como si un hombrecito tomara el control y dijera: ‘Yo me encargo. Eres genial’. Siento que mi ritmo cardíaco baja, y mi respiración se calma, y salgo y soy una persona diferente. Y termino la entrevista diciendo: ‘Dios, me encantaría ser ese tipo’”, añadió

¿Cómo identificar un ataque de ansiedad?

Según la Sociedad Española de Psiquiatría y de Salud Mental (SEPSM), la ansiedad es la reacción normal de temor que todos experimentamos cuando nos enfrentamos a situaciones amenazantes o difíciles. “Nos puede ayudar a evitar situaciones peligrosas, alertándonos y motivándonos para hacer frente a los problemas. Pero, si estos sentimientos de ansiedad son demasiado intensos, pueden interferir en nuestra vida, deprimirnos, dañar nuestra salud mental e incluso impedirnos hacer las cosas que queremos”, advierte la entidad.

Los trastornos de ansiedad son los más comunes de los trastornos mentales, afectan casi al 30% de los adultos en algún momento de su vida, afirma la sociedad española.

Se manifiestan de dos formas:

La ansiedad puede provocar miedo, latidos cardíacos acelerados, mareos, dolor en el pecho, dificultad para respirar (Imagen Ilustrativa Infobae)

- A nivel mental: sus síntomas son preocupación constante, cansancio, irritabilidad, dificultad atencional, bajo estado de ánimo e insomnio.

- A nivel físico: palpitaciones, sudoración, temblores, respiración acelerada, palidez, boca seca, tensión muscular, hormigueos en manos y pies, mareos, indigestión y/o diarrea.

Cuando este tipo de preocupación se vuelve crónica, se habla de un Trastorno de la Ansiedad Generalizado (TAG). Los síntomas y situaciones descriptas se suceden todo el tiempo y afectan la calidad de vida.

La licenciada Gabriela Martínez Castro, psicóloga especialista en trastornos de ansiedad y directora de Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad (CEETA), explicó a Infobae que el trastorno por ansiedad generalizada es una forma de ansiedad caracterizada por preocupaciones excesivas sobre la vida cotidiana o situaciones estresantes. “La persona es consciente de que estas preocupaciones son excesivas y trata de controlarlas sin éxito. Con el tiempo, pueden surgir síntomas físicos y emocionales, como taquicardia, sudoración, temblores, mareos, sensación de presión baja, problemas gastrointestinales, insomnio o hipersomnia, cambios en el apetito, dificultades de atención, memoria y concentración, y en casos más graves: ataques de pánico”.

La terapia más recomendada para abordar este problema, de acuerdo a la especialista, es la psicoterapia cognitivo-conductual, que “puede resolverlo de manera breve, focalizada y rápida”.

La ciencia ha demostrado en varios trabajos que la actividad física contribuye a mejorar la salud mental por su efecto antiansiedad y de bienestar general (La Caja)

Consejos para controlar la ansiedad

Martínez Castro agregó que es importante actuar para la prevención, por eso recomienda hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. “Si se necesita medicación, recibirla; porque hoy en día hay medicamentos muy seguros, de vanguardia, y ayudan muchísimo”, dinció la especialista y agregó: “También hay que tratar de no pasar por situaciones muy estresantes y en el caso de no poder evitarlo, manejar y trabajar con los pensamientos negativos y proponerse metas pequeñas, para poder solucionar los problemas”.

Otros consejos de la SEPSM son:

- Aprender a relajarse: practicar yoga, mindfulness, meditación y deportes pueden ayudar a sentirse con mayor serenidad.

- Hablar de las preocupaciones. “Usted puede no querer hablar con los miembros de su familia acerca de su fobia o su ansiedad, pero le puede ayudar. Pruebe con un amigo o familiar en quien confíe y respete, y que sepa escuchar”, recomienda la sociedad española.

- Alimentarse saludablemente y de un modo consciente (evitar el exceso de cafeína, alcohol o grasas).

- Hacer actividad física. Está demostrado que mejoran el estado de ánimo y brindan sensación de bienestar.

- Grupos de autoayuda: hablar con gente con problemas similares puede ser más fácil porque entienden por lo que está pasando y pueden sugerir maneras de afrontarlo.