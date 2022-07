El paso a paso de cómo donar óvulos en Argentina

“A través a través de la donación, uno permite que la persona que no tiene óvulos pueda tenerlos y utilizarlos para formar un embrión para luego tener un bebé”, dijo Neuspiller (iStock)

Para algunas mujeres, es complejo o hasta imposible concebir con sus propios óvulos. Los motivos no son sólo la edad avanzada, sino también porque, a veces, padecen o han padecido situaciones de salud que no se lo permiten, como por ejemplo, haber transcurrido un cáncer. Por eso necesitan de la ciencia, pero también pueden llegar a necesitar de otra mujer que, a partir de un acto solidario, las ayude a lograr la meta.

La sociedad evoluciona, la maternidad también y ha pasado a ser una elección libre de la mujer. Se puede decidir ser madre cuándo y cómo quiera, gracias a la ciencia, como por ejemplo a partir de la donación de óvulos.

”Donar óvulos significa dar vida”, aseguró Nicolás Raúl Neuspiller, director médico de Fecunditas. El profesional explicó que, “a través a través de la donación, uno permite que la persona que no tiene óvulos pueda tenerlos y utilizarlos para formar un embrión para luego tener un bebé” y precisó que, “no solo se trata de cooperar en la búsqueda de formar una familia a mujeres, sino también a parejas homosexuales”.

En Argentina, la donación más frecuente es la anónima y en el 99% de los casos la paciente no quiere conocer a la donante. Sin embargo, sus datos quedan almacenados en un registro que lleva cada clínica. “Cuando la persona que nació con ovodonación alcanza la mayoría de edad tiene la opción de conocer el nombre de la donante y mantener un encuentro con ella. Pero el ser donante no genera ningún vínculo de filiación, no es la madre”, aseguró la doctora Stella Lancuba, presidenta del comité científico de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).

Concebir por ovodonación es una técnica de fertilización asistida de alta complejidad (FIV/ICSI) que utiliza óvulos de una mujer donante para ser fertilizados por los espermatozoides de la pareja o de banco de semen , según sea el caso para lograr el embrión que será transferido al útero de la mujer que va a llevar adelante el embarazo.

Uno de los pasos previos es el procedimiento de donación, que se lleva a cabo en instituciones médicas especializadas. Las mujeres que desean donar óvulos no siempre tienen la información necesaria que les permita tomar esa decisión. Son esos mismos centros de salud los que se encargan de armar la historia clínica de la potencial donante, que incluirá una serie de estudios desde ginecológicos hasta psicológicos.

Los pasos previos a convertirse donante de óvulos

-Papanicolaou

-Ecografía mamaria

-Análisis de sangre infectológico

-Examen hormonal

-Electrocardiograma

-Rutina hematológica, dónde se verán los glóbulos rojos y los blancos

-Hepatograma, para constatar el funcionamiento renal, la glucemia, colesterol

-Ecografía trasvaginal con conteo de microfoliculos, que se realiza al segundo día del ciclo, entre otros.

-Estudio infectólogico para analizar la posible presencia de citomegalovirus, HIV, sífilis y todas las enfermedades infecciosas que pueden perjudicar en la ovodonación

-Estudio genético donde se analiza la atrofia de médula espinal, la fibrosis quística, hasta las grandes enfermedades genéticas para evitar que puedan ser transmitidas al bebé por nacer.

-Además, un psicólogo estudia y evalúa a la mujer para determinar si está apta para el proceso de ovodonación.

Una vez que los profesionales dan su aprobación para que la persona se convierta en donante, puede realizar el procedimiento.

El procedimiento de ovodonación

“Donar óvulos consiste en administrar medicación hormonal para provocar un desarrollo folicular múltiple en los ovarios y luego, extraer los óvulos que hayan crecido mediante una intervención quirúrgica” , precisó el doctor Mariano Sasiain, médico especializado y miembro de Fecunditas.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

1- Primero se hace la estimulación ovárica. Esta etapa del tratamiento puede variar en función de cada donante y del tipo de ovodonación.

Independientemente de si la mujer utiliza algún anticonceptivo o no, la estimulación ovárica controlada se inicia al principio del ciclo menstrual, cuando llega la menstruación, y consiste en administrar a la donante unas inyecciones subcutáneas de fármacos hormonales para producir la maduración simultánea de varios óvulos. Los medicamentos contienen como principio activo hormonas gonadotropinas, que son la FSH y la LH, y también algún análogo de la GnRH para evitar la ovulación espontánea, explicaron los profesionales.

Se trata de dos tipos de inyecciones diferentes que la donante tendrá que administrarse siguiendo las indicaciones del ginecólogo que intervenga en el caso. Son pequeñas inyecciones que se administra la donante en su casa.

2- Durante la estimulación ovárica, aproximadamente a partir del séptimo día del ciclo menstrual, la donante tendrá que ir a la clínica para hacer revisiones continuas y observar la evolución de los folículos ováricos.

3- Una vez que los folículos ováricos hayan alcanzado los 18 a 20 mm, la donante deberá administrarse un último tipo de inyección con la hormona hCG que sirve para inducir la ovulación.

4- Luego llega el momento de la punción ovárica . Se trata de la extracción de los ovocitos de los ovarios de la donante que consiste en una intervención quirúrgica sencilla que se realiza bajo sedación. Dura entre 15 y 20 minutos.

Este procedimiento consiste en la aspiración, que realiza el ginecólogo con una aguja, de cada uno de los folículos que han ido creciendo, en el interior de los cuales están los óvulos.

5- Después de este procedimiento, la donante queda ingresada en la clínica durante unas horas hasta recuperarse de la anestesia.

6- Una vez llegada la siguiente menstruación en la donante, se da por terminado todo el proceso y ésta puede seguir haciendo vida normal.

“Para nosotros, las donantes cumplen un papel muy importante, son fundamentales en el proceso y por eso la contención, buen trato y su comodidad, son factores claves” , aseguró Neuspiller.

Respecto de los costos

“Si bien es un acto altruista, como lleva su tiempo y son tantos estudios, se le retribuye el lucro cesante a la donante ”, dijo Neuspiller, el primer médico en realizar una fertilización in vitro en Argentina.

Quiénes pueden donar

Puede ser donante toda mujer mayor de edad y hasta los 30 años. Lo puede hacer entre 5 y 6 veces si así quisiera. El proceso es abierto y anónimo. Si la mujer desea donar para que ese óvulo luego sea congelado, el mismo dura muchos años en ese estado.

