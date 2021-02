Vacunación contra el COVID-19: ¿en qué lugar se encuentra Argentina en el ranking mundial?

La campaña de vacunación argentina contra el COVID-19 ha quedado en los últimos días bajo la lupa a raíz del vacunatorio VIP en la que diferentes personas fueron inoculadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional. Cada vez son más los nombres que se filtran y crece la indignación, en un escándalo que ya le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García.

Ahora bien, ¿cómo se encuentra el país en relación a las naciones de la región, y el mundo entero? Argentina está décimo novena entre las veinte naciones que más vacunaron en todo el globo . Comenzó a aplicar dosis de la vacuna Sputnik V -hasta el día de hoy el único inoculante que forma parte de los esquemas- el 29 de diciembre último. Hasta el momento, según datos del rastreador estadístico británico Our World In Data que analiza información oficial recopilada (hasta el 21 de febrero) entre otros por la Universidad de Oxford, de cada 100 argentinos, 0,04 recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, un 1,0% del total de habitantes. Si se tienen en cuenta las dos dosis (el inoculante ruso se administra en dos oportunidades con diferencia de 28 días), la cifra aumenta levemente a 1.59 dosis de vacunas por cada 100 personas . El número de dosis administradas ascendió a 720.267 .

Ranking de número de dosis de vacunas aplicadas por países al 21 de febrero (Our World In Data)

Porcentaje de población vacunada

La llegada de las primeras dosis de la Sputnik V, en alguna medida, también contribuyó a crear la falsa sensación de que la pandemia estaba bajo control. Sin embargo, se aplicaron hasta ahora un total de 720 mil dosis de la Sputnik V: poco más de 445 mil de la primera y 260 mil de la segunda . Esto implica que el 0,98% de la población recibió el primer componente de la vacuna y solo el 0,6% ambos.

Son porcentajes bastante bajos, en especial si se los compara con Israel donde casi la mitad de la población recibió al menos una dosis; o Chile en la región, donde ya recibió la primera dosis casi el 10 % de la población.

¿Qué significan estos números? Por ejemplo en el caso de Chile, país vecino, se vacunó en pocos días a 0,73 personas por cada cien habitantes, lo que representa un 14,8% del total de chilenos. La campaña comenzó allí el 15 de febrero último, y al día 21 se aplicaron 2.89 millones de primeras dosis, es decir que en seis días lograron vacunar a 3 millones de personas. 15.12 de cada 100 chilenos ya se vacunaron y las cifras impactan.

Argentina en comparación con la región (Our World In Data)

Un caso similar ocurre en Brasil, aunque con un ritmo mucho menor que el caso chileno, aunque bastante mayor que el argentino. Brasil cuenta con 3.27 por cada 100 habitantes de dosis aplicadas y vacunó a más de 6.95 millones de habitantes.

De todas formas, pocos son los países de la región latinoamericana que cuentan al día de la fecha con campañas de vacunación avanzadas. Perú vacunó a 0,5 por cada 100 personas de su población total; Bolivia y Paraguay a 0,09; Colombia a 0,08; Ecuador a 0,05 y Uruguay, Paraguay y Venezuela no registran datos oficiales recopilados por Our World In Data.

A nivel global, lideran por lejos el ranking de vacunación Israel, que ya vacunó a 85.01 de cada 100 israelíes, lo que representa 7.36 millones de dosis de una nación que cuenta con 8,8 millones de habitantes . Segundo se ubica Emiratos Árabes Unidos, con 56.16 dosis de cada 100 personas, 5.55 millones de vacunas de un total de 9,6 millones de habitantes. En tercer lugar se encuentra Reino Unido con 26.81 personas vacunadas por cada 100 habitantes, es decir un total de 18.2 millones de inoculantes para un país de 66,65 millones.

Naciones del mundo y la cantidad de dosis de vacunas que aplicaron por cada 100 habitantes (Our World In Data)

Consultado por Infobae, Guillermo Docena, bioquímico e inmunólogo, profesor titular de Inmunología de la Universidad Nacional de La Plata e investigador principal de CONICET, compartió su visión: “No hace falta aclarar ni aconsejar mucho con el gráfico. Si Argentina estuviera en los primeros lugares, igualmente no alcanzan ni las dosis ni los tiempos. Porque esto es una carrera en el mundo para vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, porque si no corremos el riesgo de que sigan apareciendo variantes y este gráfico para estas vacunas no sirva para nada, dado a que no van a servir las vacunas”.

“El problema en Argentina es que lo que se ha discutido primero en los contratos de riesgo antes de que estuvieran las vacunas autorizadas, y una vez que se autorizaron probablemente los contratos que el gobierno estableció con cada uno de los titulares eso no se ha cumplido. No solo no se ha cumplido en Argentina sino que no se ha cumplido en muchos países. Por lo cual mientras eso siga así va a ser un problema y esa curva se va a polarizar cada vez más porque está claro que esto depende del dinero disponible”, advirtió.

Personas que recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la Argentina (Our World In Data)

De acuerdo a Docena, “depende del dinero con el que se cuente, porque ya se sabe que tanto Israel como Emiratos Árabes han pagado de cuatro a ocho veces el precio de las dosis de vacunas. Entonces acá el que paga más es el que más vacunas tiene y obviamente Israel y Emiratos Árabes además están ahí arriba porque tienen una población mucho menor que la que tenemos nosotros. Estados Unidos está más abajo, Inglaterra también, pero son naciones que tienen otro poder que nosotros no tenemos”.

Ante la pregunta de este medio en relación a qué le aconsejaría al Gobierno y a las autoridades sanitarias entrantes, opinó: “ Que resuelvan el tema de las entrega de vacunas. Como ahora empieza a ocurrir que no esté todo concentrado en una sola vacuna como la Sputnik . Ya llegó la AstraZeneca, ya llega Sinopharm, y hay que seguir negociando con Cansino, con Johnson & Johnson y con todas las otras vacunas que cuenten con aprobación y/o estudios determinantes. Y que eso lo tienen que cerrar en el menor tiempo posible, ya que sabemos que se están dilatando las negociaciones ”.

En la Argentina se aplicaron hasta ahora un total de 720 mil dosis de la Sputnik V: poco más de 445 mil de la primera y 260 mil de la segunda (Shutterstock)

En diálogo con Infobae, el virólogo Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y experto en Biología Molecular, apuntó: “Después del retraso que sufrió la provisión de dosis vacunales en Argentina, que también sucedió en otros países pero que acá retrasó mucho el inicio de la campaña, recién esta semana hemos recibido alrededor de 1 millón de dosis y la campaña de vacunación está en un inicio”.

“Luego de haber vacunado al personal que está más expuesto a contagiarse, el personal de salud y diagnóstico, lo que queda, es decir lo que empieza ahora es la campaña de vacunación masiva comenzando con los adultos mayores, las personas que tienen comorbilidades, en particular si son docentes. Y lo que yo he visto en estos días es que la campaña está empezando a calentar motores. Se están habilitando más centros de vacunación”, apuntó.

Para el especialista en enfermedades endémicas, “muchos de los centros que se habían empezado a habilitar en escuelas, que eran una gran cantidad por municipio, se están utilizando mínimamente porque ya las escuelas van a tener otro perfil de utilidad una vez empezado febrero y/o marzo por el comienzo del ciclo lectivo, y entonces ya se están habilitando otros espacios de vacunación en las diferentes jurisdicciones. Lo que se espera es que estos sean suficientes para la masificación de la campaña”.

Israel encabeza el ránking de naciones que más velocidad le están imprimiendo a sus campañas de vacunación (Our World In Data)

“Lo que vamos a saber de aquí a un par de semanas será el flujo en lo que nosotros llamamos estado estacionario de la vacunación, que comprende la cantidad de gente por día, por semana o por mes que se vacuna cuando esté todo dispuesto correctamente, cuando haya suficiente cantidad de dosis que estén llegando al país, haya suficiente cantidad de personal que esté abocado a esa campaña y la gente esté masivamente dispuesta y haga caso omiso a las campañas deletéreas de la vacunación que parece que jugaran con fuego en el medio de la pandemia”, añadió Lozano.

“Argentina está, insisto, recién empezando. No es comparable con los países que ya tuvieron la posibilidad de conseguir dosis más tempranamente por la gran cantidad de recursos con los que cuentan. Que tuvieron menos retrasos para empezar su campaña de vacunación”, opinó.

