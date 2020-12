La pericia toxicológica de Maradona, bajo la lupa de dos expertos: qué arrojó el informe sobre la muerte del ídolo

La Fiscalía General de San Isidro informó los resultados de los estudios histopatológicos realizados al cuerpo del e jugador de la selección campeona del mundo (Efe)

A casi un mes de la muerte de Diego Armando Maradona, anoche se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas y el análisis de las muestras de órganos tomadas durante la autopsia practicada en la morgue de San Fernando.

La Fiscalía General de San Isidro comunicó en relación a la investigación iniciada con motivo de la muerte del ex jugador de la selección campeona del mundo en 1986 que el hallazgo de los estudios histopatológico “es compatible con un cuadro de cirrosis hepática, necrosis tubular aguda asociado a patología renal crónica, miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda y ateromatosis coronaria calcificada no oclusiva”. Además, en pulmón se observaron “características fícticas asociadas a patología pulmonar crónica reagudizada y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de insuficiencia cardíaca”.

“El informe habla de un corazón con pequeñas cicatrices que hablan de que puede haber sufrido en algún momento del pasado eventos de mala irrigación y a su vez agrega ‘áreas de isquemia aguda’, lo cual hace referencia a un cuadro agudo sufrido en los últimos días”. El médico cardiólogo Juan Pablo Costabel (MN 119.403) destacó que “sin embargo dice que las arterias tienen obstrucciones pero ninguna está ocluida al 100%”.

Respecto a lo hallado a nivel pulmonar, el jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA Instituto Cardiovascular explicó a Infobae que “los siderófagos son glóbulos blancos que aparecen en el pulmón cuando hay exceso de líquidos”. Y en referencia a la “patología crónica en pulmón, en general tiene que ver con tabaquismo o consumo de sustancias inhaladas que lastiman el pulmón, pero a eso se le asocia lo que parece ser producto de la retencion aguda de líquidos”.

“ El detalle dice que podría haber sufrido una descompensación cardiaca probablemente de origen isquémico que llevó a una retención aguda de líquidos y edema pulmonar -precisó-. Esto podría haber sido producto inicialmente de un problema coronario agudo a pesar de que las arterias no tengan una oclusión del 100%”

Lo que no dice la anatomía patológica -porque no lo puede predecir- “es si tuvo un evento arrítmico, lo que podría acelerar el evento en cuanto al tiempo y hacer que la persona llegue inconsciente a ese edema”, agregó.

Respecto al informe químico de sustancias halladas en la orina y sangre de Maradona, el documento reveló que no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque los estudios dieron positivo a algunos medicamentos.

REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo

Según la agencia Télam, en su sangre y orina se hallaron registros de fármacos como la venlafaxina, un conocido antidepresivo, quetiapina, un antipsicótico empleado por ejemplo en el tratamiento de desórdenes bipolares, levetiracetam, empleado en convulsiones y naltrexona, utilizado en tratamientos por abstinencia de sustancias.

También se encontró metoclopramida, empleado para aliviar náuseas y vómitos, así como ranitidina.

Ante la consulta de este medio, la médica toxicóloga Marta Braschi señaló que “son medicamentos que se utilizan habitualmente en la desabituación por consumo de alcohol”. “La naltrexona, por ejemplo, se usa para disminuir el craving o síndrome de abstinencia y evitar la compulsión por consumo”, precisó.

Y tras insistir que “más que tóxicos lo que se halló son fármacos de indicación habitual” , la expecialista del Hospital Alemán señaló que “la insuficiencia cardíaca es una consecuencia del consumo crónico de alcohol, ya que el órgano blanco de estas sustancias es el músculo cardiaco”.

Consultado sobre lo que una fuente clave del expediente ratificó a este medio, acerca de que “no había medicación cardíaca presente en los resultados”, Costabel consideró que “el hecho de que no nombre medicación cardiológica es un tema para analizar; no se nombra ninguna medicación de las que uno espera que un paciente con cardiopatía consuma”.

Al respecto, Braschi reparó que “habría que chequear si se pidió dosaje de medicación cardiaca y no se encontró y si la buscaron y no se encontró es porque no la estaba recibiendo”.

“Cuando uno toma una medicación y la toma con regularidad, eso hace que tenga un rango en sangre que se sostiene y debería aparecer, pero hay que ver qué es lo que buscaron -subrayó la toxicóloga-. Los informes arrojan los resultados de lo que solicitan; para que algo dé positivo hay que dosarlo”.

SEGUÍ LEYENDO

Se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas al cuerpo de Diego Maradona

“Insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada”: de qué murió Diego Maradona