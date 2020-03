“Uno de los principios básicos y fundamentales es saber que el mosquito vuela y se traslada, motivo por el cual el programa a implementar logra el objetivo solamente cuando se ejecuta en forma masiva en toda una región. Por lo que atacar solamente una pequeña área no resulta eficiente y no soluciona el problema de raíz –dijo en tanto Ricardo R. Ferrario, CEO de Clean City y experto en control integrado de plagas–. Los controles deben ser permanentes y selectivos dependiendo de la zona por su temperatura y humedad. Cuanto más altos son los registros, existe más posibilidad de desarrollo del insecto. Sin embargo, este no evitará el ingreso de mosquitos, sino que dará información fundamental para realizar tratamientos y evitar el avance o crecimiento de la tasa del insecto”.