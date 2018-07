La muerte súbita no solo se relaciona con bebés y recién nacidos sino también con personas jóvenes y deportistas; es el resultado de "un defecto cardíaco congénito o no detectado previamente". "Muchas veces se produce un coágulo que obstruye rápidamente todo el vaso coronario, y como el paciente nunca tuvo antecedentes previos no se controla, se obstruye la circulación y se produce lo que conocemos como muerte súbita. Es decir, una sola lesión coronaria puede desembocar en la muerte", sostuvo la especialista.