2- Reserva de óvulos. Otro requisito básico es que la mujer tenga buena reserva de óvulos. En caso de que esto no sea así, es conveniente que la paciente no gaste su tiempo y dinero en reconstruir sus trompas si luego por otras causas tendrá pocas chances de quedar embarazada. En esos casos lo que se recomienda es acudir directamente a la fertilización in vitro.