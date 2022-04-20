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Россия

Хуан Карлос Осорио отклонил предложение большого ацтекского футбола

Бывшему тренеру Америки де Кали посоветовали вернуться, чтобы возглавить Мексику

Newsroom Infobae

19 апрель 2022
CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)
CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

После ухода из Америки из Кали из-за плохих результатов в лиге Dimayor Betplay Хуан Карлос Осорио по-прежнему является востребованным тренером внутри страны и за ее пределами. В Мексике говорят, что один из великих игроков в ручном футболе хочет рассчитывать на услуги колумбийца.

Следует напомнить, что помимо руководства сборной Мексики, которая квалифицировалась в Россию-2018, рисаральдена в 2011 году совершил краткий визит в Пуэблу, где цифры не сопровождали его после того, как он провел одиннадцать матчей со счетом двух побед и равным количеством ничьих и в общей сложности семь поражения.

Однако, несмотря на критику, полученную во время пребывания у руля «Три», в стране ацтеков бывший тренер Мильонариоса и Онсе Калдаса пользуется хорошей репутацией, до такой степени, что он звучит, чтобы взять бразды правления Чивас Раядас из Гвадалахары, уволивший Марсело Леаньо, покинувшего команду в одиннадцатая позиция MX League с 17 очками.

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Информация была обнародована журналистом Густаво Мендосой во время трансляции программы La Última Palabra, которая транслируется на канале Fox Sports Mexico.

Столкнувшись с консультациями своих коллег по столу, которые были другими кандидатами на замену Леаньо, Мендоса отметил, что руководство Чиваса уже установило контакт с Осорио.

Журналист добавил, что аргентинец Антонио Эль Турко Мохамед, нынешний тренер «Атлетико Минейро» в Бразилии, также находится на палубе техников, чтобы добраться до скамейки священного стада.

Аналогичным образом, колумбийский спортивный журналист Рикардо Майорга сообщил через свой официальный аккаунт в Twitter, что Хуан Карлос Осорио действительно получил звонок от мексиканской команды, но отклонил предложение.

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1
El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

В свое время в качестве тренера сборной Мексики Хуан Карлос Осорио провел 52 матча, из которых одержал 33 победы, девять ничьих и десять поражений. Помимо квалификации манито на чемпионат мира 2018 года, он добился исторического триумфа против Германии на групповом этапе.

После окончания участия команды Aztec в России бывший тренер Nacional покинул свой пост, несмотря на заинтересованность директоров в продлении контракта.

После неудачного прихода в сборную Колумбии на смену Хосе Нестору Пекерману Хуан Карлос Осорио принял командование Парагваем, где он только вел товарищеский матч с Южной Африкой и покинул этот пост после разногласий с директивами Альбиррохи.

После этого у него был пропуск без жалости и славы в Atlético Nacional, с помощью которого он не смог подтвердить то, что он получил в предыдущие годы, а затем он приземлился в Америке из Кали, с чем его сильно допрашивали из-за его системы ротаций и отсутствия результатов, которые привели к его размежеванию по взаимному согласию с директивами алого цвета, с которыми у него не сложились хорошие отношения.

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