Дженаро Вилламил предупредил, что Илон Маск больше интересуется литием, чем «свободой выражения мнений»

Президент Мексиканской государственной системы общественного вещания (SPR) Дженаро Вильямиль выразил свои опасения по поводу южноафриканского бизнесмена Илона Маска после того, как обнародовал свои намерения приобрести Twitter.

И дело в том, что Маск в настоящее время владеет 9% акций социальной сети; однако он заявил, что готов приобрести 100% компании, купив оставшиеся акции, предложив $54,20 за акцию Twitter, что дает в общей сложности 41 миллиард наличными.

Так что юкатекский политолог не дождался своего ответа, в котором утверждал, что миллиардера больше интересует другое сырье, чем свобода выражения мнений, как заявил Маск.

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

И с комментарием он загрузил два изображения: одно с изображением бизнесмена и другое, в котором он повторяет свое противоречивое сообщение в Twitter, в котором заявил, что проведет государственный переворот, где захочет, когда ему противостоит интернет-пользователь о государственном перевороте в Боливии против Эво Моралеса. По словам пользователя социальной сети, Маск выиграл от свержения президента Боливии.

Он также размышлял на своей платформе, Infodemia, об интересах Маска, которого он сравнил с американским магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом, бизнесменом, который контролировал большую часть СМИ в США в течение XX века.

Он заверил, что его интересует, а не свобода выражения мнений, так это «контроль общественного мнения», поскольку он заявил, что частная компания «не гарантирует свободу выражения мнений, напротив, она ее обусловливает».

Следует отметить, что приобретение платформы происходит из заявлений владельца Tesla, в которых он заверил, что входит в совет директоров из-за ее «потенциала стать платформой для свободы выражения мнений во всем мире».

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Однако он сказал, что для этого платформа должна была измениться: «С тех пор, как я сделал свои инвестиции, я понял, что компания не будет процветать или служить этому социальному императиву в ее нынешнем виде. Твиттер должен трансформироваться в частную компанию».

Это не первая тревога со стороны мексиканских чиновников, поскольку заместитель Морены Мигель Торруко Гарса призвал к защите лития Мексики, когда бизнесмен написал через свои социальные сети, что если цена на литий не будет снижена, придется, чтобы Tesla также занималась добычей и рафинированием сырья.

Предупреждение было сделано, поскольку минерал необходим для производства аккумуляторов для электромобилей, которые компания производит и призывает защитить руду с помощью электрической реформы.

И дело в том, что глава исполнительной власти подчеркнул, что литий будет для мексиканцев, поскольку в 2019 году было объявлено об обнаружении крупнейшего месторождения в мире на северо-западе Соноры, в муниципалитете Бакадеуачи, на границе с Чиуауа, которое оценивается в 243,8 миллиона тонны руды.

В дополнение к этому Соединенные Штаты заявили в прошлом году, что мексиканская почва имеет 1,7 миллиона тонн запасов добычи лития. А этот минерал в основном используется для изготовления батарей.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: