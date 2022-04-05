Corrido de Feliciano: песня старика, который защищал свое ранчо от наркотиков до смерти

Борьба с организованной преступностью со временем стала борьбой прокуратуры, муниципальной, государственной и федеральной полиции, даже армии, военно-морского флота или национальной гвардии, но граждане также вступили в гражданскую жизнь.

Будь то движения, такие как так называемые группы самообороны на территориях или народах различных государств, или легенды о женщинах и мужчинах, которые поднимали оружие, включая коллективы по поиску, обнаружению и спасению пропавших без вести людей, общественный дух восстановления мира в их жизни усиливается.

Некоторые из этих историй вдохновили все: от фильмов до книг, стихов, комиксов, вымышленных персонажей и даже песен, особенно северные корридосы лирического эпического стиля, где кратко гастролировали историю так называемых героев.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis) Armando Solis | AP

Ярким примером этой последней категории является Corrido Фелисиано группы Calibre 50, выпущенный в 2013 году вместе со всем альбомом под названием Corridos de Alto. Calibre, где продолжила серию жанра, принесшего им известность.

В музыкальном плане это классическая композиция, в основе которой лежит мощная и ритмичная секция духовых инструментов с яростной тубой в качестве главного героя, умелое перкуссионное исполнение, полное редублей, а также представительный аккордеон от Eden Muñoz, который придавал группе индивидуальность с момента ее основания.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo | Moisés Pablo

В тексте мы находим историю человека по имени Фелисиано, к которому обратились участники наркоторговли, которые яростно угрожали ему, чтобы он убрал его со своей земли и начал сажать на них наркотики.

Согласно песне, они предложили ему деньги, чтобы уехать со всем и семьей, но мужчина отказался и в итоге защитил свое ранчо пулями от насильственного оргпреступного картеля.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

История полностью правдива, и она о храбром человеке, который откликнулся на имя Алехо Тамеза Гарса, который решил встать позади закрыл двери в своем доме, чтобы столкнуться с командованием, которое стремилось захватить землю.

Дон Алехо, как уверенно рассказали ему его друзья, семья, соседи и знакомые, принял на своем ранчо членов наркоторговцев, обшитых длинными пистолетами, которые дали ему 24 часа, чтобы передать свое имущество между муниципалитетами Падилья и Гуэмес, в 15 километрах от Сьюдад-Виктории, Тамаулипас.

Мужчина старше 70 лет был лучшим охотником в этом районе, любящим, ласковым, преданным мужчиной и отцом, который управлял рыболовством, сельским хозяйством и животноводством на Ранчо Сан-Хосе.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Его родственникам было приказано покинуть ферму и оставить жизнь в том виде, в каком они ее знали. Его рабочих предупредили не возвращаться на работу на следующий день. Дон Алехо уже готовил жестокий план, чтобы при необходимости защитить свои земли собственной жизнью.

Ночью у него дома появилась горстка фургонов с достаточным количеством людей, чтобы забрать его дом, ранчо и землю без особых проблем, но у них не было укоренившегося Тамеза Гарзы, с пистолетами в дверях и окнах.

Дон Алехо умер от пули в лоб, выстрела де грация, когда преступникам удалось получить доступ к его имуществу, но по дороге, подсчитали ВМС, четверо киллеров также упали от выстрелов септуагенарца.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

В сообщениях СМИ, поступивших в этот район, сообщалось о сотнях гильз, пораженных эспланадой, и о попадании отверстий не менее 5 калибров в стенах, дверях и витринах.

К сожалению, прибывшие в этот район власти, мексиканский военно-морской флот, даже оставили 200-страничный файл. В убийстве Алехо Тамеза Гарза виновных не было.

Коридосы храброго старика также исполняют, по его собственным словам, такие группы, как Los de la 30, или Los Ramones de Nuevo León с темами «Последняя охота», «Эль Корридо де Дон Алехо Гарса» сына Чилы, «Охотник на оленей» Эль Галло Фино и «Дон Алехо Тамес» Эль дель Ранчо и Сус Компас, среди многих других.

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