Corrido de Feliciano: песня старика, который защищал свое ранчо от наркотиков до смерти

Борьба с организованной преступностью со временем стала борьбой прокуратуры, муниципальной, государственной и федеральной полиции, даже армии, военно-морского флота или национальной гвардии, но граждане также вступили в гражданскую жизнь.
Будь то движения, такие как так называемые группы самообороны на территориях или народах различных государств, или легенды о женщинах и мужчинах, которые поднимали оружие, включая коллективы по поиску, обнаружению и спасению пропавших без вести людей, общественный дух восстановления мира в их жизни усиливается.
Некоторые из этих историй вдохновили все: от фильмов до книг, стихов, комиксов, вымышленных персонажей и даже песен, особенно северные корридосы лирического эпического стиля, где кратко гастролировали историю так называемых героев.
Ярким примером этой последней категории является Corrido Фелисиано группы Calibre 50, выпущенный в 2013 году вместе со всем альбомом под названием Corridos de Alto. Calibre, где продолжила серию жанра, принесшего им известность.
В музыкальном плане это классическая композиция, в основе которой лежит мощная и ритмичная секция духовых инструментов с яростной тубой в качестве главного героя, умелое перкуссионное исполнение, полное редублей, а также представительный аккордеон от Eden Muñoz, который придавал группе индивидуальность с момента ее основания.
В тексте мы находим историю человека по имени Фелисиано, к которому обратились участники наркоторговли, которые яростно угрожали ему, чтобы он убрал его со своей земли и начал сажать на них наркотики.
Согласно песне, они предложили ему деньги, чтобы уехать со всем и семьей, но мужчина отказался и в итоге защитил свое ранчо пулями от насильственного оргпреступного картеля.
История полностью правдива, и она о храбром человеке, который откликнулся на имя Алехо Тамеза Гарса, который решил встать позади закрыл двери в своем доме, чтобы столкнуться с командованием, которое стремилось захватить землю.
Дон Алехо, как уверенно рассказали ему его друзья, семья, соседи и знакомые, принял на своем ранчо членов наркоторговцев, обшитых длинными пистолетами, которые дали ему 24 часа, чтобы передать свое имущество между муниципалитетами Падилья и Гуэмес, в 15 километрах от Сьюдад-Виктории, Тамаулипас.
Мужчина старше 70 лет был лучшим охотником в этом районе, любящим, ласковым, преданным мужчиной и отцом, который управлял рыболовством, сельским хозяйством и животноводством на Ранчо Сан-Хосе.
Его родственникам было приказано покинуть ферму и оставить жизнь в том виде, в каком они ее знали. Его рабочих предупредили не возвращаться на работу на следующий день. Дон Алехо уже готовил жестокий план, чтобы при необходимости защитить свои земли собственной жизнью.
Ночью у него дома появилась горстка фургонов с достаточным количеством людей, чтобы забрать его дом, ранчо и землю без особых проблем, но у них не было укоренившегося Тамеза Гарзы, с пистолетами в дверях и окнах.
Дон Алехо умер от пули в лоб, выстрела де грация, когда преступникам удалось получить доступ к его имуществу, но по дороге, подсчитали ВМС, четверо киллеров также упали от выстрелов септуагенарца.
В сообщениях СМИ, поступивших в этот район, сообщалось о сотнях гильз, пораженных эспланадой, и о попадании отверстий не менее 5 калибров в стенах, дверях и витринах.
К сожалению, прибывшие в этот район власти, мексиканский военно-морской флот, даже оставили 200-страничный файл. В убийстве Алехо Тамеза Гарза виновных не было.
Коридосы храброго старика также исполняют, по его собственным словам, такие группы, как Los de la 30, или Los Ramones de Nuevo León с темами «Последняя охота», «Эль Корридо де Дон Алехо Гарса» сына Чилы, «Охотник на оленей» Эль Галло Фино и «Дон Алехо Тамес» Эль дель Ранчо и Сус Компас, среди многих других.
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