СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Чили против Уругвая в надежде пройти квалификацию на утешительный поединок в Катаре 2022

Чили и Уругвай столкнутся в последнем матче в Отборочном турнире в Катаре 2022 года. Обязательство состоится во вторник, 29 марта, в 18:30 (перуанское время) на стадионе Сан-Карлос-де-Апокиндо. «Роха» использует свой последний шанс выступить на следующем чемпионате мира, а «селеста» прибывает в квалификацию.

Команда Мартина Ласарте перенесла тяжелое падение и потерпела поражение со счетом 4:0 во время визита в Бразилию. Со своей стороны уругвайцы добавили три очка, которые дали путевку Катару после того, как победили перуанскую сборную с малейшей разницей.

В настоящее время Чили может претендовать только на утешительный поединок, у нее 19 очков и отстает на два очка от пятого места. Вам нужно, чтобы Перу проиграла в Лиме с Парагваем и ожидала, что Колумбия сыграет вничью или проиграет с Венесуэлой в Каракасе.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЧИЛИ VS. Уругвай

Уругвайская делегация прибыла в Чили сегодня утром и тренировалась на стадионе Universidad Católica. Диего Алонсо, тренер национальной сборной, дал пресс-конференцию.

«Я предлагаю это как матч сборной Уругвая, и когда играет Уругвай, нет товарищеских матчей или матчей, в которых что-то не было бы сыграно. Ты всегда играешь ради гордости, что бы ни случилось», - сказал он.

Фото: @Uruguay

Со своей стороны Мартин Ласарте рассказал о травме Бена Бреретона. «Понятно, что усилия, чтобы сделать это, но здесь есть кое-что, что ограничивает. Мы надеемся, что его тело позволит Бену соревноваться».

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЧИЛИ VS. УРУГВАЙ?

Матч разгорится в 18:30 (ПЕРУАНСКОЕ ВРЕМЯ), но если вы находитесь в других странах, проверьте расписание ниже:

Боливия: 19:30

Бразилия: 20:30

Чили: 20:30

Колумбия: 18:30

Эквадор: 18:30

Испания: 12:30 (среда 30)

Мексика: 17:30

Парагвай: 20:30

Уругвай: 20:30

Соединенные Штаты: 19:30

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧИЛИ VS. Уругвай

Аргентина: спортивная игра TyC, TyC Sports 2

Боливия: Тиго Спортс Боливия

Чили: Chilevision, ТНТ Спорт HD, ТНТ Спорт Го, Стадион ТНТ Спорт

Эквадор: Футбольный канал

США: FuboTV, Спортивная сеть Fubo

Мексика: Sky HD, синее видео повсюду

Уругвай: VTV Уругвай

КАК СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ CHILEVISION В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?

Chilevisión — чилийский открытый телевизионный канал, принадлежащий Warnermedia, бесплатно предлагает своим уважаемым зрителям трансляцию матчей сборной Чили.

DirecTV: Канал 151 (СД/HD) Канал 1151 (HD)

Мовистар ТВ: 121 канал (SD) Канал 811 (HD)

Кларо ТВ: 55 канал (SD) 555 канал (HD)

КАНАЛ В ПЕРУ ДЛЯ ПРОСМОТРА CHILE VS. Уругвай

Матч между Чили и Уругваем будет транслироваться по сигналу Movistar Plus (канал 6) в Перу. Вы также сможете узнать цели, инциденты и противоречия этого поединка за Infobae Peru, который будет полностью освещать отборочные матчи Катара 2022 года.

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ ЧИЛИЙСКИХ VS. Уругвай

Чили: Клаудио Браво; Пауло Диас, Гари Медель и Энцо Роко; Маурисио Исла, Клаудио Баэза, Артуро Видаль, Шарль Арангис и Габриэль Суасо; Эдуардо Варгас и Алексис Санчес.

ЧИЛИ VS. ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ Уругвай

Катар ЧМ-2022: Уругвай 2 - 1 Чили

Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Чили 3 - 1 Уругвай

Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Уругвай 3 - 0 Чили

Чемпионат мира Бразилия 2014: Чили 2 - 0 Уругвай

Чемпионат мира Бразилия 2014: Уругвай 4 - 0 Чили

Чемпионат мира в Южной Африке 2010: Чили 0 - 0 Уругвай

Чемпионат мира в Южной Африке 2010: Уругвай 2 - 2 Чили

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