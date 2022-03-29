СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Чили против Уругвая в надежде пройти квалификацию на утешительный поединок в Катаре 2022

Чили и Уругвай столкнутся в последнем матче в Отборочном турнире в Катаре 2022 года. Обязательство состоится во вторник, 29 марта, в 18:30 (перуанское время) на стадионе Сан-Карлос-де-Апокиндо. «Роха» использует свой последний шанс выступить на следующем чемпионате мира, а «селеста» прибывает в квалификацию.
Команда Мартина Ласарте перенесла тяжелое падение и потерпела поражение со счетом 4:0 во время визита в Бразилию. Со своей стороны уругвайцы добавили три очка, которые дали путевку Катару после того, как победили перуанскую сборную с малейшей разницей.
В настоящее время Чили может претендовать только на утешительный поединок, у нее 19 очков и отстает на два очка от пятого места. Вам нужно, чтобы Перу проиграла в Лиме с Парагваем и ожидала, что Колумбия сыграет вничью или проиграет с Венесуэлой в Каракасе.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЧИЛИ VS. Уругвай
Уругвайская делегация прибыла в Чили сегодня утром и тренировалась на стадионе Universidad Católica. Диего Алонсо, тренер национальной сборной, дал пресс-конференцию.
«Я предлагаю это как матч сборной Уругвая, и когда играет Уругвай, нет товарищеских матчей или матчей, в которых что-то не было бы сыграно. Ты всегда играешь ради гордости, что бы ни случилось», - сказал он.
Со своей стороны Мартин Ласарте рассказал о травме Бена Бреретона. «Понятно, что усилия, чтобы сделать это, но здесь есть кое-что, что ограничивает. Мы надеемся, что его тело позволит Бену соревноваться».
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЧИЛИ VS. УРУГВАЙ?
Матч разгорится в 18:30 (ПЕРУАНСКОЕ ВРЕМЯ), но если вы находитесь в других странах, проверьте расписание ниже:
Боливия: 19:30
Бразилия: 20:30
Чили: 20:30
Колумбия: 18:30
Эквадор: 18:30
Испания: 12:30 (среда 30)
Мексика: 17:30
Парагвай: 20:30
Уругвай: 20:30
Соединенные Штаты: 19:30
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧИЛИ VS. Уругвай
Аргентина: спортивная игра TyC, TyC Sports 2
Боливия: Тиго Спортс Боливия
Чили: Chilevision, ТНТ Спорт HD, ТНТ Спорт Го, Стадион ТНТ Спорт
Эквадор: Футбольный канал
США: FuboTV, Спортивная сеть Fubo
Мексика: Sky HD, синее видео повсюду
Уругвай: VTV Уругвай
КАК СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ CHILEVISION В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?
Chilevisión — чилийский открытый телевизионный канал, принадлежащий Warnermedia, бесплатно предлагает своим уважаемым зрителям трансляцию матчей сборной Чили.
DirecTV: Канал 151 (СД/HD) Канал 1151 (HD)
Мовистар ТВ: 121 канал (SD) Канал 811 (HD)
Кларо ТВ: 55 канал (SD) 555 канал (HD)
КАНАЛ В ПЕРУ ДЛЯ ПРОСМОТРА CHILE VS. Уругвай
Матч между Чили и Уругваем будет транслироваться по сигналу Movistar Plus (канал 6) в Перу. Вы также сможете узнать цели, инциденты и противоречия этого поединка за Infobae Peru, который будет полностью освещать отборочные матчи Катара 2022 года.
ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ ЧИЛИЙСКИХ VS. Уругвай
Чили: Клаудио Браво; Пауло Диас, Гари Медель и Энцо Роко; Маурисио Исла, Клаудио Баэза, Артуро Видаль, Шарль Арангис и Габриэль Суасо; Эдуардо Варгас и Алексис Санчес.
ЧИЛИ VS. ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ Уругвай
Катар ЧМ-2022: Уругвай 2 - 1 Чили
Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Чили 3 - 1 Уругвай
Чемпионат мира по футболу Россия 2018: Уругвай 3 - 0 Чили
Чемпионат мира Бразилия 2014: Чили 2 - 0 Уругвай
Чемпионат мира Бразилия 2014: Уругвай 4 - 0 Чили
Чемпионат мира в Южной Африке 2010: Чили 0 - 0 Уругвай
Чемпионат мира в Южной Африке 2010: Уругвай 2 - 2 Чили
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ