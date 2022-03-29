Как активировать секретную камеру WhatsApp

06/06/2018 Logo de WhatsApp POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

В WhatsApp есть опция, которая позволяет активировать «секретную камеру». Это инструмент для создания ярлыка для этого сервиса, чтобы делать снимки и загружать их напрямую в штаты или делиться ими в чатах. Следует отметить, что эта альтернатива доступна только для Android.

Как активировать скрытую камеру

Доступны два варианта. Один из них требует нажатия на любое свободное место на главном экране в течение нескольких секунд, пока в нижнем поле не появится термин «Виджеты».

При нажатии на обои рабочего стола появляются виджеты

Он будет нажат там, и появится список приложений, включая WhatsApp. Вам нужно войти туда, и вы увидите значок камеры. Необходимо выбрать эту опцию и создать ярлык для этого инструмента.

Опция камеры добавлена в виде ярлыка

Другой альтернативой является удерживание значка WhatsApp, пока не появится термин «Виджеты», и выберите камеру, чтобы это произошло.

Что произойдет, если эта опция не будет найдена? Одна из вероятностей заключается в том, что обновленной версии приложения нет. Чтобы получить доступ к последней версии этого сервиса, вам нужно зайти в Google Play, найти WhatsApp и нажать кнопку «обновить». Если эта кнопка не появляется, а вы видите только опцию «открыть», значит, последняя версия платформы уже установлена.

WhatsApp прекратит работу на некоторых мобильных телефонах в конце марта

К концу марта мобильные телефоны под управлением iOS 9 или более ранней версии, Android 4.04 или более ранней версии и версии до KaiOS 2.4 появятся больше не совместим с WhatsApp. Это связано с обновлением системы, которое служба обмена сообщениями выполняет каждый год.

«Как и другие технологические компании, мы каждый год определяем, какие устройства и программное обеспечение являются самыми устаревшими, и у нас меньше всего пользователей, решающих, что мы прекращаем поддерживать. Также возможно, что на этих устройствах нет последних обновлений безопасности или функций, необходимых для запуска WhatsApp», — поясняется в официальном блоге службы.

Изменения всегда начинаются в январе и завершаются в конце марта. Как узнать, какая операционная система установлена на вашем мобильном телефоне? Для iPhone перейдите в «Настройки/Общие» и нажмите «Информация». Так будет выглядеть версия программного обеспечения, установленная на вашем компьютере.

В случае Android вам нужно перейти в «Настройки» или «Настройки», затем нажать там, где написано «О телефоне», и выбрать «Информация о программном обеспечении». Это маршрут в общих чертах, хотя в зависимости от модели и марки мобильного телефона могут быть некоторые различия.

С другой стороны, WhatsApp заранее уведомляет пользователя, когда его операционная система больше не будет совместима, и в разных случаях напоминает ему об обновлении.

Создавайте уникальные наклейки

WhatsApp недавно предложил новую опцию, которая позволяет создавать стикеры с платформы, не прибегая к сторонним сервисам.

Этот инструмент доступен в WhatsApp Web и WhatsApp для рабочего стола для Windows. После создания стикера его можно сохранить, а также использовать в мобильной версии.

После выбора фотографии отобразится меню инструментов для ее редактирования

Первый шаг - открыть WhatsApp Web или версию для Windows и войти в чат. Затем нажмите значок клипа, и появится меню, в котором вы должны выбрать, что вы хотите отправить. Там вы должны выбрать опцию с надписью «Наклейка».

Это откроет окно, и вам нужно будет выбрать фотографию, которую вы хотите использовать для создания желаемой графики. Это может быть любой тип контента, который был загружен на ваш компьютер, или ваши собственные фотографии.

После выбора фотографии вы увидите, что в верхнем поле будет ряд инструментов для создания наклейки: вы можете рисовать, обрезать, вращать или писать на изображении. К нему также можно добавить эмодзи. Это очень простой интерфейс, и весь процесс очень интуитивно понятен. В нем также есть кнопка для внесения изменений и еще одна кнопка для отмены изменений.

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