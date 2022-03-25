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CDMX и Edomex: как оплачивать штрафы за несвоевременную проверку и каковы затраты

Одной из наиболее важных процедур для автомобилистов является проверка, которая направлена на сокращение выбросов загрязняющих веществ от механических транспортных средств

Newsroom Infobae

24 март 2022

Одна из наиболее важных процедур, которую должны выполнять автомобилисты, - это проверка транспортных средств, которую необходимо проводить два раза в год. Как в Мехико (CDMX), так и в штате Мехико (Edomex) эта процедура является не только частью Закона о доходах, но и механизмом, который был внедрен для уменьшения и регулирования загрязнения, возникающего в результате движения автомобилей, пассажирского транспорта, грузового транспорта и мотоциклов.

Каждый автомобиль должен следовать графику проверки в соответствии с его характеристиками, чтобы поддерживать порядок испытаний контроля выбросов. Однако в случае, если владелец автомобиля не выполнил эту процедуру своевременно, он может сделать это экстемпорально в обоих штатах.

Стоимость проведения обязательной проверки после ее завершения в CDMX составляет 1 924,40 песо, а в Edomex платеж составит 1792 песо. Чтобы иметь возможность оплатить сумму проверки транспортного средства в столице, вам необходимо выполнить следующую процедуру:

Проверка автомобиля CDMX
Одной из наиболее важных процедур для автомобилистов является проверка автомобиля (Фото: Cuartoscuro)

1. Зайдите на веб-сайт Секретариата администрации и финансов (SAF) или по следующей ссылке: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50.

2. Выберите марку и модель автомобиля. Вам также нужно будет ввести номерные знаки.

3. После того, как вы введете указанные выше данные, веб-сайт сгенерирует строку сбора, в которой будет указана сумма платежа и срок действия платежа.

4. Выберите опцию «Онлайн-платеж»

5. Укажите номер телефона и адрес электронной почты

6. Выберите тип карты, с помощью которой вы собираетесь совершить платеж, и введите реквизиты своего банковского счета

7. Выполните платеж и распечатайте ваучер

Если вы хотите произвести оплату лично, вам нужно будет выбрать опцию «Оплата в банках и мультиформатных магазинах самообслуживания». Формат оплаты будет автоматически загружен на ваше устройство, распечатан и произведен платеж в одном из участвующих учреждений.

В случае Edomex автомобилисты должны войти в электронное единое окно или следующую ссылку: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61. Впоследствии необходимо будет выполнить следующие шаги:

1. Введите в форму государственного экологического платежа следующие данные владельца транспортного средства: Федеральный регистр налогоплательщиков (RFC) или уникальный регистрационный ключ населения (CURP), почтовый индекс, полное имя, модель, серию и номерной знак, как указано на дорожной карте.

Проверка автомобиля CDMX
Оплата за несвоевременную проверку может быть произведена онлайн или в участвующих банках и магазинах (Фото: Cuartoscuro)

2. Распечатать универсальный формат оплаты

3. Произвести оплату в авторизованных учреждениях

4. Перейдите в verificentro и запросите верификацию транспортного средства, предъявив универсальный формат оплаты, оригинал подтверждения оплаты штрафа и циркуляционную карту

Следует напомнить, что в течение следующих месяцев Sedema установила, что календарь будет распределен следующим образом для обоих штатов:

- апрель и май: зеленый каучук с последней цифрой 1 или 2 циркуляционного знака.

- май и июнь: синий каучук, последняя цифра на циркуляционной табличке 9 или 0.

Стоимость этой процедуры составит 585 песо в Мехико. Со своей стороны, расходы на проверки в Edomex будут следующими:

1. Добле Серо (00): 896 песо, что соответствует 10 А

2. Серо (0): 448 песо, что эквивалентно 10 А

3. Тип 1 и 2: 358 песо, что соответствует четырем UMA

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