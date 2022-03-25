CDMX и Edomex: как оплачивать штрафы за несвоевременную проверку и каковы затраты

Одна из наиболее важных процедур, которую должны выполнять автомобилисты, - это проверка транспортных средств, которую необходимо проводить два раза в год. Как в Мехико (CDMX), так и в штате Мехико (Edomex) эта процедура является не только частью Закона о доходах, но и механизмом, который был внедрен для уменьшения и регулирования загрязнения, возникающего в результате движения автомобилей, пассажирского транспорта, грузового транспорта и мотоциклов.

Каждый автомобиль должен следовать графику проверки в соответствии с его характеристиками, чтобы поддерживать порядок испытаний контроля выбросов. Однако в случае, если владелец автомобиля не выполнил эту процедуру своевременно, он может сделать это экстемпорально в обоих штатах.

Стоимость проведения обязательной проверки после ее завершения в CDMX составляет 1 924,40 песо, а в Edomex платеж составит 1792 песо. Чтобы иметь возможность оплатить сумму проверки транспортного средства в столице, вам необходимо выполнить следующую процедуру:

Одной из наиболее важных процедур для автомобилистов является проверка автомобиля (Фото: Cuartoscuro)

1. Зайдите на веб-сайт Секретариата администрации и финансов (SAF) или по следующей ссылке: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50.

2. Выберите марку и модель автомобиля. Вам также нужно будет ввести номерные знаки.

3. После того, как вы введете указанные выше данные, веб-сайт сгенерирует строку сбора, в которой будет указана сумма платежа и срок действия платежа.

4. Выберите опцию «Онлайн-платеж»

5. Укажите номер телефона и адрес электронной почты

6. Выберите тип карты, с помощью которой вы собираетесь совершить платеж, и введите реквизиты своего банковского счета

7. Выполните платеж и распечатайте ваучер

Если вы хотите произвести оплату лично, вам нужно будет выбрать опцию «Оплата в банках и мультиформатных магазинах самообслуживания». Формат оплаты будет автоматически загружен на ваше устройство, распечатан и произведен платеж в одном из участвующих учреждений.

В случае Edomex автомобилисты должны войти в электронное единое окно или следующую ссылку: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61. Впоследствии необходимо будет выполнить следующие шаги:

1. Введите в форму государственного экологического платежа следующие данные владельца транспортного средства: Федеральный регистр налогоплательщиков (RFC) или уникальный регистрационный ключ населения (CURP), почтовый индекс, полное имя, модель, серию и номерной знак, как указано на дорожной карте.

Оплата за несвоевременную проверку может быть произведена онлайн или в участвующих банках и магазинах (Фото: Cuartoscuro)

2. Распечатать универсальный формат оплаты

3. Произвести оплату в авторизованных учреждениях

4. Перейдите в verificentro и запросите верификацию транспортного средства, предъявив универсальный формат оплаты, оригинал подтверждения оплаты штрафа и циркуляционную карту

Следует напомнить, что в течение следующих месяцев Sedema установила, что календарь будет распределен следующим образом для обоих штатов:

- апрель и май: зеленый каучук с последней цифрой 1 или 2 циркуляционного знака.

- май и июнь: синий каучук, последняя цифра на циркуляционной табличке 9 или 0.

Стоимость этой процедуры составит 585 песо в Мехико. Со своей стороны, расходы на проверки в Edomex будут следующими:

1. Добле Серо (00): 896 песо, что соответствует 10 А

2. Серо (0): 448 песо, что эквивалентно 10 А

3. Тип 1 и 2: 358 песо, что соответствует четырем UMA

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