Ривер Плейт будет бороться против Гимназии, чтобы восстановить вершину зоны 1 Кубка Лиги: время, телевидение и тактические схемы

Кубок Лиги не прекращается, и действие Date 6 продолжится четырьмя матчами. Одно из самых важных событий состоится в 19.15 в Антонио Веспучио Либерти. На этом этапе состоится поединок, который сыграют Ривер Плейт и Гимназия и Эсгрима Ла Плата. Рефери будет Эрнан Мастранджело и будет транслироваться телеканалом Fox Sports Premium.

Несмотря на то, что Миллионер начал сезон с поражения от Униона в Санта-Фе со счетом 1:0, с проведением матчей команда во главе с Марсело Галлардо повысила свой уровень и набрала пять непобежденных матчей (четыре победы и ничья - против Racing, в Monumental -). Его последнее выступление было на Кубке Аргентины, где Муньеко сделал ставку на альтернативную команду, которая обыграет Депортиво Лаферрере, актерский состав, который играет в Primera C (Четвертый дивизион Аргентины), 5-0.

В голове технического директора есть идея внести несколько изменений по сравнению с 11, которые остановились в Сальте. Франко Армани продолжит борьбу, а парагваец Роберт Рохас, чилиец Пауло Диас и Милтон Каско вернутся в защиту. Таким образом, единственным выжившим будет Леандро Гонсалес Пирес (Гектор Дэвид Мартинес продолжает тренировки на время, чтобы попытаться достичь Суперклассика против Бока после растяжения колена), а Андрес Эррера, Жонатан Майдана и Элиас Гомес выйдут.

В средней области также будут ретуши. Юношеский Сантьяго Симон вернется, чтобы заменить колумбийца Хуана Фернандо Кинтеро, а Энцо Фернандес сделает то же самое для Агустина Палавесино. Кроме того, Энцо Перес получил медицинскую выписку в среду (напряжение подколенного сухожилия) и может быть с самого начала вместо Бруно Сукулини. Выше основным ориентиром в атаке по-прежнему будет Хулиан Альварес (на неделе Пеп Гвардиола заявил, что хочет иметь его в июле, для начала предсезонки «Манчестер Сити»).

«Каждый год всегда есть матч, на который мы нажимаем, чтобы закончить работу так, как мы хотим. Мы в этом квесте. Мы не нашли того полного матча, который дает нам свободу встречаться вообще», - предупредил Марсело Галлардо в предыдущем, дав понять, что пока не доволен уровнем, показанным его командой.

Эль Лобо, со своей стороны, не находит себе дорогу в турнире. Хотя он смог выиграть у такого большого парня, как Сан-Лоренцо, те, кого возглавил Пипо Горосито, принесли три игры без побед (поражения с Бэнфилдом и Дефенсой и Юстицией и равенство в качестве дома против Аргентинос Хуниорс в Форест в прошлый день). Таким образом, только пять юнитов из Ла-Платы находятся недалеко от нижней зоны и призывают добавить позиции, которые соответствуют требованиям финальной стадии.

Что касается команды, то технический директор должен будет сделать обязательный вариант, поскольку капитан Брахиан Алеман достиг пятого желтого, чтобы очистить себя и сказать, что присутствует в классике против Эстудиантеса де Ла Плата. На его месте будет Томас Муро. Кроме того, он сохраняет сомнения на левом защитнике: Херман Джуффри или Николас Коласо.

Вероятные образования:

Ривер Плейт: Франко Армани; Роберто Рохас, Пауло Диас, Леандро Гонсалес Пирес, Милтон Каско; Энцо Перес; Сантьяго Симон, Энцо Фернандес, Николас де ла Крус, Эсекьель Барко; и Джулиан Альварес. DT: Марсело Галлардо.

Гимнастика: Родриго Рей, Франсиско Джерометта, Леонардо Моралес, Гильермо Фратта, Херман Джуффри или Николас Коласо, Эммануэль Чеккини, Мануэль Инсаурральде, Рамон Соса, Томас Муро, Йохан Карбонеро и Кристиан Таррагона. DT: Нестор Горосито.

Стадион: Антонио Веспучио Либерти (Монументаль)

Рефери: Эрнан Мастранджело

Хора: 19,15

Телевидение: Фокс Спортс Премиум

Таблица лидеров:

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