5 основных функций нового iPhone SE 3

Прошло всего несколько дней с тех пор, как Apple представила свои новые устройства, которые появятся в магазинах в середине месяца. Один из самых ожидаемых в новом iPhone SE 3, который обладает мощностью iPhone 13.

Для тех, кто интересуется этой моделью iPhone 2022 года, мы оставим ниже ее основные характеристики, чтобы они могли дать представление о том, на что она похожа.

Он изготовлен из аэрокосмического стекла и алюминия, что делает его более прочным спереди и сзади. Обладая IP67 для защиты от воды и пыли, iPhone SE разработан для защиты от разливов и сохраняет привычную кнопку «Домой» с Touch ID.

(Фото: яблоко)

5G позволяет пользователям использовать беспроводные технологии последнего поколения с более быстрой загрузкой и загрузкой, меньшей задержкой и улучшенным интерфейсом в большем количестве мест

В iOS 15 SharePlay в 5G открывает широкие возможности обмена, такие как просмотр фильмов HDR или телешоу, синхронизированных с друзьями во время вызова FaceTime. А режим Smart Data разумно сохранит время автономной работы, автоматически переключая iPhone на LTE, когда скорость 5G не нужна.

«iOS 15 расширяет возможности iPhone благодаря дополнительным способам оставаться на связи, мощным обновлениям, которые помогают пользователям сосредоточиться и исследовать, а также интеллектуальным функциям, позволяющим делать больше с iPhone».

(Фото: яблоко)

Сверхбыстрый A15 Bionic, представленный с iPhone 13, поставляется на iPhone SE и расширяет практически все возможности, от запуска приложений до легкого выполнения сложных задач.

Он оснащен мощным 6-ядерным процессором; двумя высокопроизводительными ядрами и четырьмя высокоэффективными ядрами, что делает эту модель в 1,8 раза быстрее, чем iPhone 8 или более ранние модели. 16-ядерный Neural Engine способен выполнять 15,8 миллиарда операций в секунду, что позволяет ускорить вычисления машинного обучения для сторонних приложений, а также функции разблокировки iPhone SE, такие как Live Text в приложении «Камера» под управлением iOS 15 и диктовка на устройстве.

A15 Bionic работает в сочетании с ультрасовременным химическим составом батареи и тесной интеграцией с iOS 15, чтобы увеличить время автономной работы на iPhone SE. Даже благодаря компактному форм-фактору и новым технологиям, таким как 5G, iPhone SE имеет более длительное время автономной работы, чем 4,7-дюймовые модели iPhone предыдущего и старшего поколения. iPhone SE совместим с сертифицированными Qi зарядными устройствами для беспроводной зарядки, а также поддерживает быструю зарядку.

(Фото: яблоко)

Новая система камер с технологией A15 Bionic с 12-мегапиксельной широкоугольной камерой с диафрагмой ƒ/1,8, которая предлагает преимущества вычислительной фотографии, включая Smart HDR 4, стили фотографий, глубокое слияние и портретный режим. Smart HDR 4, представленный в iPhone 13 Pro и iPhone 13, использует интеллектуальную сегментацию для применения различных настроек цвета, контрастности и шума к объекту по сравнению с фоном.

Процессор сигналов изображения в A15 Bionic обеспечивает улучшенное видео с уменьшенным шумом, особенно в условиях низкой освещенности, с улучшенным балансом белого и более реалистичным оттенком кожи.

iPhone SE будет доступен в моделях на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ в полночь, звездный свет и (PRODUCT) RED.

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