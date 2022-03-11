Уругвай: Он пошел на процедуру в полицейский участок, но они обнаружили, что его разыскивают за ограбление, арестовали и приговорили к 4 годам тюрьмы

Преступник совершил добычу, полицейский термин, используемый для обозначения небольшого ограбления, в городе Сан-Карлос на востоке страны, когда он отправился в полицейский участок для проведения личной процедуры. В то время как там, в разделе 2, сработала тревога о том, что предмет был необходим в связи с насильственным событием, произошедшим месяц назад. Его арестовали и отправили в тюрьму.

12 февраля полицию попросили присутствовать в баре в городе, поскольку мужчина употреблял алкогольные напитки, и во время оплаты он напал на сотрудника, избив его по голове и бросив на него перцовый баллончик. Кроме того, он украл 3800 уругвайских песо, почти 90 долларов, и сбежал на мотоцикле, сообщает FM Gente.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали острое ранение в затылочной области головы. Тем временем в баре научная полиция собрала отпечатки лица, совершившего нападение.

Полицейские приступили к работе над этим делом, и было проведено обследование, в ходе которого на основе биологических доказательств, переданных в Монтевидео, было установлено, что этим мужчиной был Николас Перес Санчес, 33 года.

Ордер на арест был немедленно выдан мужчине, который привел к его аресту после его явки в полицейский участок Сан-Карлос. Уголовный суд 1-го поворота Сан-Карлоса приговорил к 4 годам лишения свободы за преступление, связанное с добычей.

У мужчины была еще одна запись о добыче 22 января 2014 года - преступление, за которое он также был привлечен к ответственности в тюрьме.

После направления в городскую больницу у жертвы нападения была диагностирована острая рана в затылочной области головы

Преступления на Мальдонадо

В 2020 году в департаменте Мальдонадо, где расположен город Сан-Карлос на востоке страны, было зарегистрировано еще два убийства, чем в 2019 году, а в 2018 году - с 22 убийств до 24. Что касается других преступлений, то в 2019 году только три департамента увеличили их количество в стране: Монтевидео, Канелонес и Мальдонадо, три самых густонаселенных.

Хотя цифры за 2021 год упали до 15 убийств, Мальдонадо оказался на третьем месте с наибольшим количеством совершенных преступлений после Монтевидео и Роша - 11,9 случая на 100 000 жителей.

В декабре 2020 года Отдел гендерной политики Министерства внутренних дел Уругвая опубликовал отчет с данными о гендерном насилии и подчеркнул, что в период с января по октябрь того же года 1720 электронных браслетов были использованы как для предотвращения приближения агрессоров к своим жертвам, запретительных судебных приказов и отбывать домашнее тюремное заключение.

87 процентов соответствовали партнеру или бывшему партнеру женщины и 13 процентов - другим видам связей с мужчинами. Около 35 процентов случаев были зарегистрированы в Монтевидео, 15,7 процента в Канелоненах и 8,5 процента в Мальдонадо, причем самый высокий процент отмечен в трех департаментах.

«Это эффективная мера, которая гарантирует защиту жертв, чтобы предотвратить ситуации, которые никто не хочет иметь. Это самый эффективный метод защиты, потому что сопровождение полиции было не самым целесообразным», - сказал на пресс-конференции, который в то время был министром внутренних дел покойным Хорхе Ларраньяга.

Он также отметил, что в этих трех департаментах с наибольшей распространенностью гендерного насилия министерство работает по различным направлениям для улучшения политики, включая электронную систему мониторинга и создание плана репродуктивного здоровья для лиц, лишенных свободы.





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