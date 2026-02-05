Nicolás Vázquez: el legado de Rocky, su historia con Daiana y el encuentro con Chris Martin que lo emocionó

“Siempre digo que Rocky somos todos, porque tiene la resiliencia que necesita cualquier ser humano para sobreponerse en lo que sea”, expresó Nicolás Vázquez, uno de los actores y productores más destacados del teatro y la televisión argentina, durante el estreno del ciclo Casino Deluxe en Infobae.

Con una trayectoria de casi 30 años, Nico se consolidó como protagonista de éxitos televisivos como Casi Ángeles, Son amores, Alma pirata y Los únicos, además de destacarse en el teatro con títulos como Una semana nada más, El otro lado de la cama y, recientemente, Rocky, donde también asumió la dirección. Su carisma y versatilidad le han permitido conectar con el público tanto en la comedia como en el drama, manteniéndose como uno de los referentes del espectáculo argentino.

“Chris Martin me dio un prendedor y me dijo algo tremendo”, recordó Nicolás sobre su encuentro con el líder de Coldplay

—¿Qué significó para vos asumir el desafío de producir y dirigir Rocky?

—Rocky me atraviesa. Tiene que ver con mi papá, con mi hermano Santi, con mi vida. Por eso digo que Rocky somos todos, porque tiene la resiliencia que necesita cualquier ser humano para sobreponerse en lo que sea. En este caso es un boxeador, pero puede ser una ama de casa, un comerciante...

—¿Cómo viviste el crecimiento profesional de estos años y el rol de crear y producir tus propios proyectos?

—Me está superando lo que está sucediendo. Porque uno confía en sí mismo y apuesta a un espectáculo, pero lo que ha pasado en los últimos años, y lo que ocurre con Rocky, que al principio me dio un poco de miedo porque es Rocky, Sylvester Stallone, algo icónico, épico, animarse a hacer algo así fue fuerte...

En diálogo con Emilia, Nico subrayó su conexión con Rocky por la historia de su familia y por valores que promueve, como la superación personal

—¿Tenés algún secreto o anécdota especial con algún famoso? Lo que se pueda contar...

—Tengo una muy linda que nunca conté porque es profunda, pero sí puedo compartir algo. Yo soy muy fanático de Coldplay. La canción Fix You me une a mi hermano, la tengo tatuada con todo lo que significa ese tema para mí y para mi hermano. Es una banda que yo amo y amo a Chris Martin. Cuando vino a Argentina, hubo varias cenas y encuentros, pero yo no quería ir solo por estar... Un día, en uno de los bares de la ciudad, que disponían para recibirlos, fui y nos encontramos. Yo estaba sentado en una mesa, había mucha gente invitada y él entró, me miró fijo y yo también. Fue como si nos conociéramos.

—¿Lo saludaste? ¿Pudiste hablar?

—Sí. Un periodista se acercó y yo también porque me miró como diciendo: “Hola”. Intenté hablar con él. Le dije: “My English is bad, but my Spanish is perfect” (Mi inglés es malo, pero mi español es perfecto). Me presenté, le dije que era su fan y empecé a hablar de mi hermano. Chris me dijo: “Tu inglés es malo, mi español es aún peor. Pero hablemos en español”. Nos interrumpían, pero él pidió un momento a solas. Le conté la historia con mi hermano, lo que significaba Fix You, cómo me unía a él de este plano al otro plano. Fue un momento muy hermoso. Me agarró la mano, noté que estaba emocionado y me entregó un prendedor que decía Love, acompañado de unas palabras muy hermosas que me las guardo para mí. Se sacó uno de sus prendedores y me lo dio en la mano y me dijo algo tremendo.

—¿Qué sentiste después de ese momento tan especial?

—Para mi fue muy fuerte porque era un lugar donde había mucha gente y él me identificó y yo lo identifiqué. Y tuvimos un encuentro íntimo en un lugar lleno de gente. Había un montón de actores y actrices que vieron eso y me dijeron: “¿Viste lo que pasó?“ La noche siguió, él se fue para otro lado. Y en el final, cuando termina, él pasa de vuelta, pasa en el lugar donde estoy yo y me dice: ”Un gusto haberte conocido”. Y se fue. Lo podría llevar a algo mucho más místico, pero lo dejo acá, a criterio de la gente. Pero fue algo muy espectacular. Una de esas cosas que son como señales de unión, que tienen que ver con un plano y otro plano. Fue increíble. Nunca lo había contado, pero me dieron ganas de compartirlo con vos y que se sepa porque son cosas que contagian, que te hacen seguir creyendo. Fue muy especial.

Emilia y Nico protagonizaron juntos éxitos televisivos como Casi Ángeles

—¿Cómo estás hoy?

—Me siento muy bien. Me estoy reecontrando conmigo con un montón de cosas también. Intentando seguir mejorando como persona. Vamos siendo una mejor versión todo el tiempo, ¿viste? Depende las situaciones que nos van sucediendo, nos vamos acomodando. Me estoy dejando sorprender...

—¿Cómo estás con Dai? ¿Cómo describirías a tu pareja y qué representa en tu vida?

—Dai es una persona hermosa. La conocí primero como artista, luego fuimos amigos y es una mujer muy especial. Es muy sencilla. Vive la vida de manera amorosa, es familiera, muy linda persona. Siento que en este momento me hace muy bien y yo también a ella. Estamos conociéndonos desde otro lugar, que está buenísimo y es algo muy nuevo.

—¿Es verdad que te dicen “sugar daddy”?

—Me lo están diciendo ahora (risas). Eso significa que estoy viejo, ¿no? Lo escuché un par de veces de pendej*s de 25 años. ¿Es lindo lo que me están diciendo? Porque sugar es dulce en inglés, pero... Es raro, pero me hago cargo pero no me hace nada. No puedo tener eternamente 29 años como en Casi Ángeles...

—¿Cómo vivís los límites y acuerdos en una relación de pareja frente a la infidelidad y la traición? Esto de decir: “Hasta acá está bien esto y cuando pasa esta línea ya está mal”.

—No hay límites como una ley, lo pone la pareja. Es entre la pareja. A mí no me gusta y quiero que a la otra persona tampoco le guste. Después está el límite entre ellos dos: hacerlo, no hacerlo, perdonarse o no hacerlo.

—Viste que ahora está muy en discusión el tema de las redes sociales, el coqueteo, qué es infidelidad y qué no, el fueguito, un beso sin intimidad, etc. Encontrar dónde está el límite.

—Cuando estoy en pareja, a mí me gusta estar en pareja. Siento que cada pareja es un mundo posta. Pero en eso yo soy más tradicional. Entiendo que hay parejas que son más abiertas y está todo bien. No te podés meter ahí. Son decisiones de cada pareja. Creo que una pareja no se termina por una infidelidad. Se termina porque debe terminar. Es algo mucho más profundo siempre lo que sucede.

—¿Para qué utilizarías este millón de dólares que te ofrece Casino Deluxe?

—Primero que nada para seguir produciendo, de paso me lo cobro por la cantidad de veces que llegaste tarde cuando grabábamos Casi Ángeles (risas). ¿Podemos hablar de eso? Que estábamos citados a las 9 de la mañana y por ahí llegabas 10.30 y estábamos todos esperando...

—¿Quién? No, no puede ser. Igual, tengo que decir 19 años. Eran mis primeros trabajos en tele. Era intenso Casi Ángeles, no teníamos casi vida fuera de eso...

—Igual después la rompías toda, pero bueno había que esperarte un poquito (risas). Pero hablando en serio fueron épocas muy lindas.

—¿En qué más utilizarías el resto del millón?

—Quiero que mis padres viajen y que no les falte nada. Lo mismo con mis sobrinas. Y lo demás va a Fundación Sí, que soy padrino hace mucho tiempo. Trabajo en las residencias universitarias, en ese proyecto que arrancó conmigo también. Hagamos otra residencia, sigamos ayudando a chicos que no pueden. Y yo sigo laburando para que la que me toca a mí, venga trabajando.