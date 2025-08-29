Luchi Patrone, la joven que sueña con llenar River: la presión de la fama, el amor con Lauty Gram y el apoyo de su familia

Casino Resort - Lucía Patrone

Lucía Jazmín Patrone, más conocida como Luchi, es una artista de 19 años que saltó a la fama como una de las participantes más comentadas de Gran Hermano 2025. Antes de su ingreso al reality ya había construido un camino como modelo, actriz, influencer y cantante, con singles como Cuando llegamos, Salvaje y Nos tocó perder, además de mostrar su talento para el piano y la guitarra.

Su estilo fresco y carismático, sumado a una personalidad histriónica y frontal, la convirtieron en una figura que rápidamente generó tanto adhesiones como detractores dentro y fuera de la casa más famosa del país.

En paralelo, su relación amorosa con el cantante e influencer Lauty Gram —quien anteriormente mantuvo un romance con la China Suárez— potenció aún más el interés mediático en torno a su figura. Durante el programa, protagonizó momentos de vulnerabilidad y tensión, pero también aprovechó el encierro para lanzar el single Más te pienso.

Tras su salida, confirmó su desembarco en El Club del Moro, el ciclo radial de Santiago del Moro en La 100, y se sumó también al stream Fuera de Joda de Telefe, consolidando así su proyección como una de las nuevas caras emergentes del espectáculo y los medios. Actualmente, cuenta con una comunidad de más de 800 mil seguidores en Instagram.

Luchi Patrone sueña con ser cantante a nivel de artistas como Emilia o Tini y trabaja en su formación musical con piano, guitarra y canto. (Maximiliano Luna)

Pollo: — Sos una mujer joven que está trabajando muchísimo. ¿Te hace feliz o un poquito te atolondra llevar el día a día?

Lucía: — No, obviamente que soy feliz. Cuando me quejo que estoy cansada, me pone medio mal porque digo: “No quiero quedar como una desagradecida”. Soy feliz y todo lo que hago me encanta. Estoy a full todo el tiempo y amo. Pero sí hay momentos en los que yo digo: “Bueno, tranquila”. Porque son tantas cosas que me sobrepaso y tengo que pensar un poco en mí también. A veces creo que no me priorizo y le doy mucho al trabajo.

Pollo: — Es normal si estás con muchas cosas que te sientas cansada y digas: “¡Uy! Se me está yendo de las manos”.

Lucía: — Sí, eso me repasa. Pero a la vez no me gusta decirlo, ¿entendés? Pero estoy muy feliz y muy agradecida porque soy chica y me están pasando todas estas cosas…

Pollo: — ¿Tenés claro cuál de todas tus facetas artísticas querés desarrollar más? Porque cantás, sos actriz, influencer, estás en un programa de radio...

Lucía: — Sí, todo (risas). Mi sueño es ser cantante. Tipo Emilia, Tini, a ese nivel…

Pollo: — ¿Y creés que está muy lejos?

Lucía: — Y sí, obvio (risas). Falta un montón...

Pollo: — Pero vos estás haciendo tu carrera musical. Grabaron un video con Lauty Gram, tu pareja, y ya tiene más de dos millones de visualizaciones. Digamos que la carrera ya está iniciada…

Lucía: — Sí. Hace poquito saqué una canción mía que se llama Desacatao. Y no es que ahora porque salí en Gran Hermano voy a tener 80 mil visualizaciones, ¿entendés? Yo sé que es de a poco y sé que la carrera del artista es muy difícil en todo sentido. Pero yo le voy a mandar. Yo soñé con hacer un River. Sueño a lo grande (risas). Ojalá algún día pase. Sé que es difícil, pero voy a proyectar a eso. Me falta un montón y me tengo que preparar también. Pero toco el piano, la guitarra y tomo clases de canto. Yo voy a enfocar toda mi energía en eso. En el mientras tanto, todo lo que venga, bienvenido sea. No es que porque salí de Gran Hermano, me quedo sentadita esperando a ver cuándo voy a hacer un River. Hay que laburar y prepararse para todo lo que venga.

Pollo: — Hoy viniste con tu mamá y con una amiga. ¿Quiénes integran tu núcleo, tu grupo de confianza?

Lucía: — Mi familia es lo principal.

Pollo: — ¿Cuántos son?

Lucía: —Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo.

Pollo: — A ellos los escuchás. Si te dicen: “Por acá no es…”, les hacés caso.

Lucía: — Sí, pero últimamente estoy media necia y no los estoy escuchando mucho (risas). Porque tengo bastante ansiedad, entonces, me dicen algo y yo estoy pensando en otra cosa. Tengo mucha presión sobre mí misma. Ahora voy a empezar con un profesional para que me ayude porque pienso mucho y a veces necesito la aprobación o que me digan: “Che, por acá no o por acá sí”. Mi familia es mi cable a tierra. Ellos son mi pilar...

Pollo: — Lauty Gram vino acá hace poco y era un chabón divinamente enamorado. ¿Hace cuánto están?

Lucía: — Y... Un año.

Pollo: — ¿Él te encaró a vos o vos a él?

Lucía: — Fue algo raro (risas). Yo ya lo conocía de redes, pero no en persona. Lo conocí y pude charlar cuando me llamaron para estar en un videoclip de él.

Pollo: — El ya venía haciendo música, vos castineás y vas a grabar...

Lucía: — No, en realidad me llamaron directamente para estar. Y no sabía qué hacer. No tenía muchas ganas, la verdad. Pero fui porque iba a ir otra chica que yo conocía. Cuando llego ahí lo conocí a Lauty y todo re bien. Grabamos todo el día, terminado esa grabación y tomamos un poco.

Pollo: — ¿En la grabación ya había onda?

Lucía: — No, no me daba bola él.

Pollo: — ¿Pero vos lo mirabas?

Lucía: — Sí, obvio.

Pollo: — ¿Y él no te miraba?

Lucía: — Sí, pero no me daba mucha bola. Él interactuaba con las otras y conmigo nada.

Pollo: — Para mí fue una estrategia eso…

Lucía: — Pero nada, nada ¿eh?. Yo decía: “¿Qué le pasa a este chabón? ¿Qué se hace?” Con las demás todo re buena onda y yo pintada (risas). Igual, yo me hacía la linda. No me importaba. Después, cuando terminó el videoclip, fui al baño. Estábamos todos medio copeteados y él viene atrás mío. Cuando llegamos a la puerta, el baño era compartido y le dije: “Pasá, pasá vos”.

Pollo: — Porque era el protagonista del videoclip.

Lucía: — Claro. Cuando sale, entro yo y veo la tabla toda meada (risas). Y digo: “¿Este chabón qué onda?” Y yo no me callo una, entonces salí y le dije: “Che, ¡Qué es esto!”.

Pollo: — Dale, flaco. Levanta la tabla...

Lucía: — Él dice que en ese momento yo me hice la linda. Y él vino y me encajó un beso. Cuando yo le mostré el baño, nos miramos y me besó.

Pollo: — ¡Ay! Qué jugado. Mirá si le pegabas un cabezazo.

Lucía: — No (risas). Me besó y yo accedí. No fue chape. Fue un besito como de dos segundos y me gustó.

Pollo: — ¿Te besó y desde ahí no se separaron más?

Lucía: — Me besó y ese mismo día, cuando llego a casa, me escribió encarando para dormir juntos. Y le dije que no.

Pollo: — ¿Esa misma noche? Un atrevido...

Lucía: — Yo ya tenía charla con él desde antes. No es que no nos conocíamos. No había confianza, pero había un diálogo... Le dije que no y seguimos charlando toda la noche por Instagram. Me contó un montón de cosas de él y yo cosas mías. Y después de ahí nos hemos cruzado en algunos lugares, hemos ido a boliches, nos hemos ido juntos, esas cosas...

Pollo: — Y hoy están de enamorados.

Lucía: — Sí. Vivo con él, todo.

Pollo: — ¡¿Conviven?! ¿Cómo va la convivencia?

Lucía: — Bien.

Pollo: — ¿Mejoró lo de la tabla? (risas).

Lucía: — Sí, si (risas). La convivencia re bien. Lo que pasa es que los dos estamos todo el tiempo haciendo cosas constantemente y no estamos la mayoría del tiempo juntos. Él viaja todo el tiempo por los shows y es como que eso no nos hace chocar mucho, ¿entendés? Cuando él viene lo disfrutamos.

Pollo: — ¿A vos te gustaría a futuro casarte y esas cosas o no está en tus planes?

Lucía: — Sí, obvio. Me encantaría formar una familia. Pero primero priorizo mi carrera y mis cosas. Después veo si puedo ser madre y eso. Pero me encantaría.

Pollo: — ¿Sos celosa?

Lucía: — Me estás matando (risas). Sí.

Pollo: — ¿Pero normal?

Lucía: — Normal. El tema es que él tiene una carrera en la cual seduce a muchachas, básicamente.

Pollo: — Y es muy fachero. Los dos son muy facheros.

Lucía: — Cuando voy al boliche con él…

Pollo: — ¿Ves todo lo que genera? Pero vos también debés tener tu levante.

Lucía: — Bueno, pero ahora yo no salgo mucho. Cuando nos estábamos conociendo que hemos salido juntos, se le avalanchan. A mí eso me pone incómoda. Yo igual jamás haría una escena de celos porque confío en él y nunca hizo nada como para ponerme celosa. Pasa que él capaz está bailando y de la nada una piba se le pega en la espalda. Jamás voy a hacer nada de loca ni nada, pero porque también pienso en él y en su carrera. Dejo que pase, pero es una situación que me pone incómoda. Si pasa todo eso cuando yo estoy ahí, no me quiero imaginar lo que pasa cuando no estoy. Pero yo confío en él, no tengo drama. Aparte si me tiene que cag*r, me va a cag*r acá, en la esquina, en la vuelta, por mensaje, donde sea. Prefiero priorizar mis pensamientos y no hacerme mal a mí misma.

Luchi convive con su novio, Lauty Gram, y prioriza su carrera artística, aunque confesó que en el futuro le gustaría formar una familia

Millón

Pollo: — ¿Qué comprarías?

Lucía: — Una casa para mi papás, primero.

Pollo: — ¿Alquilan?

Lucía: — Sí.

Pollo: — ¿Qué barrio te gustaría?

Lucía: — Villa Urquiza.

Pollo: — Separo 300 mil para comprar una buena casa.

Lucía: — No hace falta mansión, algo en donde estén cómodos. No barrio cerrado ni nada de eso.

Pollo: — Te quedan 700 mil dólares.

Lucía: — ¡Uh, cómo bajo! (risas) Así de una. Compraría un departamento bien lindo, cheto y que tenga mi propio estudio para grabar música. Que esté cerca de mi familia...

Pollo: — Hay que montar el estudio. Así que te voy a separar otros 300. Pero va a ser a todo trapo. Te levantás y si tenés ganas, te vas a tocar el piano y componés…

Lucía: — Eso quiero. Una sala con todo eso.

Pollo: — Te quedan 400 mil.

Lucía: — Separo para un buen viaje.

Pollo: — ¿Con quién irías?

Lucía: — Con todos: mi familia, mis hermanos, mi mejor amiga, Lauty...

Pollo: — Separo 100 lucas. ¿Sabés a dónde querés ir?

Lucía: — Me gustaría un tour, básicamente, pero no. A ver... me gustaría ir a la playa.

Pollo: — ¿Cualquier playa? Puede ser Mar del Plata, el Caribe, Miami, Europa, la Costa Amalfitana en Italia...

Lucía: — Europa. Mandale.

Pollo: — Te quedan 300 mil.

Lucía: — Yo pienso mucho en mi familia. Por mí que se salven ellos, a mí no me importa así que les pondría un negocio a mi familia, de algo, no sé qué. Les diría a mis papás: “Che, invertí en lo que quieras”.

Pollo: — 100 lucas para que inviertan.

Lucía: — En lo que quieran.

Pollo: — ¿Qué más?

Lucía: — Me compro un auto.

Pollo: — ¿Cuál querés?

Lucía: — Un BM. No sé el modelo.

Pollo: — Te quedan 150.

Lucía: — ¡Ay, qué difícil!

Pollo: — ¿Te gusta la ropa? ¿Carteras? ¿Te gustan los relojes?

Lucía: — Es que yo quiero invertir, no delirarla. Pero bueno, ya está, la deliro. Con esto que me sobra acá me equipo con: ropa, zapatillas...

Pollo: — ¿Y los últimos 100 mil?

Lucía: — Y esto me los quedo para mí. Los dejo guardaditos y cuando necesito algo tic, tic...

Familia

Pollo: — ¿Quién es tu persona favorita en el mundo?

Lucía: — Mis papás. Los dos.

Pollo: — ¿Por qué?

Lucía: — Yo soy media fría cuando hablo de mis papás, pero es porque no me sale mucho expresar el cariño. No sé por qué. Es como que los amo tanto que no me sale como expresarlo, ¿viste? Y los amo, son mi vida mis papás.

Pollo: — Igual si yo analizo la nota, todo el tiempo mencionaste a la familia y, de hecho, en el millón gastaste siempre pensando en ellos...

Lucía: — Me voy a poner a llorar (se emociona).

Pollo: — Pero sabés que es lindo eso, ¿no? Porque está llorando de sentimientos.

Lucía: — Y bueno, sí. Mis papás son mi vida. Me muero sin ellos.

Pollo: — Por más que te cueste expresarte, ¿se los dijiste alguna vez?

Lucía: — No. (Sigue emocionada)

Pollo: — Pero con esto se lo estás diciendo.

Lucía: — Sí, ya se habrán dado cuenta (risas).

Pollo: — ¿Cuál es tu inseguridad más grande? Si es que tenés una.

Lucía: — Me cuesta confiar en mí.

Pollo: — Pero sos re talentosa, cantás, tocas el piano. ¿Cuando estás haciendo eso, decís: “No está tan bueno”?

Lucía: — Sí. Me pasó un montón adentro de la casa de Gran Hermano. Me cuesta confiar en mí y cuando canto, hago un cover o toco el piano o la guitarra, siempre dudo de si me sale bien o no. No sé si es falta de experiencia o no sé. Pero eso es lo que me mata: ser insegura de mí misma. Porque a veces soy insegura de mí misma y no hago cosas por miedo. Tengo que superarlo.