Lauty Gram: del barrio al éxito musical, la historia con la China Suárez y su nuevo romance con Lucía de Gran Hermano

Lautaro González Cadícamo, más conocido como Lauty Gram, es un cantante e influencer argentino. Su popularidad comenzó en redes sociales, donde se destacó por contenido relacionado con su vida cotidiana, tendencias de humor y videos virales en Instagram y TikTok. Actualmente, cuenta con una comunidad de casi 10 millones de seguidores.

En 2022, decidió dar un paso más en su carrera e incursionó en la música de estilo urbano. Su primera canción, Blam, marcó el inicio de su trayectoria en la industria. A lo largo de los años, sus temas lograron gran repercusión en fiestas y eventos, destacándose los sencillos La pistola y A lo rockstar, lanzados en 2023. En 2024 presentó el single y videoclip Qué onda bebé, seguido por los estrenos de Sí o no y Somos o no somos, en enero de este año.

En el ámbito personal, mantuvo una relación con la actriz Eugenia La China Suárez que lo puso en el ojo mediático. Pero desde finales del año pasado está de novio con Lucía Jazmín Patrone, quien también es cantante, bailarina, actriz y participante de la edición 2025 de Gran Hermano.

Lauty Gram: “Con la China terminó todo bien, nunca le haría mal a una persona que es buena con sus hijos”. (Candela Teicheira)

Pollo: — Seguís siendo un pibe de barrio, pero tu vida se transformó en estos últimos años. ¿En qué sentís que cambió?

Lauty: — Creo que lo único que cambió es que de ahora en más todos los fines de semana tengo que ir a cantar a un lugar distinto. Mi vida sigue siendo la misma, me sigo juntando con el mismo círculo de amigos de mi barrio, salgo a bailar y traigo a los del barrio a la Bresh, por ejemplo, o a cualquier lado que voy, ellos vienen conmigo.

Pollo: — Los pibes de siempre.

Lauty: — Sí. Les pago el Uber, se quedan en mi casa y al otro día se vuelven. Siempre salgo con ellos porque es el grupo con el que mejor química tengo. Obvio que tengo otros amigos que conocí por la farándula y después están los colegas de la música, pero mi vida sigue siendo la misma. Me sigo moviendo con la misma gente. Lo único que cambió es el lugar en donde vivo.

Pollo: — Te mudaste.

Lauty: — Sí.

Pollo: — ¿Te pudiste comprar una casa?

Lauty: — Sí, sí. Toda la plata de los contratos y de todo lo que gano en los shows fue directo para las propiedades. Ya le compré la casa a mi mamá y otra a mi papá porque están separados. Ellos ya tenían, pero los traje para Capital. Ahora estoy con las de mis hermanas y después tengo las mías que son para un futuro y que están en pozo todavía.

Pollo: — Debe ser linda la sensación de poder comprarles a tus viejos una vivienda para que estén mejor.

Lauty: — Y sí, te cambia la vida, la mente, todo. Decís: “Ya lo logré”. Es lo que uno tiene en la cabeza siempre: tratar de devolverle lo más posible lo que ellos me dieron porque si no fuera por el sacrificio de ellos yo no estaría en donde estoy. También los valores que me enseñaron, con los que me manejo, que son la lealtad, nunca rendirme y seguir metiéndole. Creo que eso fue lo más importante que me dieron.

Pollo: — ¿Y qué pensás hacer próximamente?

Lauty: — En dos años más o menos me iría a vivir a una casa en Canning.

Pollo: — ¿Te gusta eso la vida tranquila, el perrito, la pareja?

Lauty: — Sí, literal (risas). Me quiero mudar también a un barrio privado para tener mi perro grande, estar en el patio con él, sacarme una foto como Messi con el perro, con la pileta de fondo (risas) porque obvio que también quiero la pileta, la parrilla...

Pollo: — Todo, completo.

Lauty: — Sí, quiero esa vida. Quiero ser padre joven, no sé, en tres años, cuando tenga 26 o por ahí.

Pollo: — Va a depender de si estás enamorado, si encontrás a la persona…

Lauty: — No, obvio. Me encanta salir de joda, salir con amigos, pero también me gustaría salir con la chica, ir al boliche juntos. Me cansé de esa vida de estar con una y después con otra…

Pollo: — A vos te gusta la vida en pareja.

Lauty: — Sí.

Pollo: — Y ahora estás en pareja con Lucía, que está en la casa de Gran Hermano.

Lauty: — Sí, actualmente sí.

Pollo: — ¿Hace cuánto están juntos?

Lauty: — La conocí en un videoclip hace siete meses, pero yo estaba muy cerrado a la idea de estar con alguien porque había terminado una relación hacía poco tiempo. Pero mi corazón y esa idea que yo tengo en la mente de querer formar todo eso con alguien, me encerró y dije: “Voy a ver qué onda”. Me hizo un clic que yo la conocí en octubre, el 27 de diciembre era mi cumpleaños y, sacando a mi familia, ella fue la única que me regaló algo. Fue un detalle que no me esperaba porque con ella solamente nos veíamos y fue. De la nada vino a una juntada por el lanzamiento de uno de mis temas y cae con una bolsita. “Tomá este es tu regalo”, me dice. La verdad me mató.

Pollo: — Ahí caíste...

Lauty: — Sí, posta que caí. Cuando miré la bolsa eran unos aritos y un perfumito de esos de viaje. Un regalo muy bueno porque yo viajo todos los fines de semana. Fue un regalo que pensó porque conocía mi vida, que yo viajaba mucho, que los otros aritos que tenía yo decía que los quería cambiar y todo eso le quedó en la mente de las charlas que tuvimos.

Pollo: — Más allá del dinero que haya gastado o no, fue lindo que lo pensó.

Lauty: — Claro, fue el gesto.

Pollo: — ¿La ves a ella en Gran Hermano?

Lauty: — Veo clips, la verdad que no veo el programa porque me hace extrañarla más o me pongo mal cuando la veo triste por la familia o por mí, me hace mal verlo y quiero entrar ahí. La mamá me manda videos cuando ella me saluda o habla de mí, pero no estoy metido en el programa. Yo me junto con su familia a pesar de que ella está adentro, voy a la casa, a comer y con el padre siempre decimos: “Si no sale en esta, la vamos a buscar” (risas). Es un esfuerzo que hago de no ver el programa para no extrañarla más, trato de distraerme.

Pollo: — ¿Cuándo te enteraste que iba a entrar en el programa y cuál fue tu reacción?

Lauty: — Cuando ya estábamos re formados, re bien, re enamorados, yo tuve una gira en Córdoba y el domingo cuando volvíamos de Ezeiza a Palermo, los dos durmiendo, la llamaron. Cuando corta, me dice: “Mañana me tengo que ir al hotel que me aíslan porque voy a entrar a Gran Hermano”.

Pollo: — Entró de urgencia.

Lauty: — Ella había hecho el casting hace un año y la llamaron ahora porque tenía que entrar gente nueva. Se puso a llorar porque pensó que, al darme esa noticia, yo le iba a decir: “Chau”. Pero yo le dije: “Tranqui, te voy a apoyar”. Estuve todo el día con ella juntos hasta que la aislaron y ahí no sabés lo que fue. La primera semana me pasó como si fuera un mes. Ahora estoy un poco mejor.

“Me cansé de esa vida de estar con una y después con otra”, confesó el cantante. (Candela Teicheira)

La China

Pollo: — En el momento que estuviste con la China Suárez, verte en los medios, que hablen de vos, que te conozca otra gente que no consume tu música, ¿te costó o lo pudiste llevar bien?

Lauty: — Se hablaba mucho en los programas y yo no miro tele la verdad. No me enteraba de lo que hablaban de mí, pero estaba como ese tabú de que ella era 10 años más grande que yo o que yo era 10 años menor que ella. En los comentarios solo veía ese tabú y si hablaban mal de ella a mí no me importaba porque lo que yo vivía con ella era otra cosa.

Pollo: — Era otra historia.

Lauty: — Sí, era otra historia que la gente no conocía. Es más, hoy en día la gente cree que quedó todo mal y no. Quedó la mejor. Ella ahora está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mis cosas. Pero fue algo que pasó y fue.

Pollo: — No es que siguen hablando.

Lauty: — No, no.

Pollo: — Simplemente terminaron bien…

Lauty: — Terminamos con la mejor y fue. Yo no la odio y sé que ella no me odia y si algún día capaz que nos cruzamos, nos saludamos y chau.

Pollo: — ¿En algún momento dijiste: “qué garrón que me estoy comiendo con todo esto”? Porque fueron siete o 10 días a todo trapo y por más que no veas tele, te llega el comentario.

Lauty: — Sí, me daba fiaca cuando en el aeropuerto me bajaba con sueño y venían tres cámaras con los flashes. Yo estaba todo dormido, despeinado, matado y con las ojeras. Estás tranquilo y te caen de la nada.

Pollo: — ¿Y cómo reaccionabas?

Lauty: — Me reía. Le preguntaba a la China: “¿Tenés frío?” porque bajamos muertos de frío y ella estaba en remera. Yo estaba lo más normal, pero ese era el garrón en la calle. Hasta hoy en día cuando salgo de algún lugar me esperan con las cámaras, pero no sé qué más quieren que diga si ya pasó una banda de tiempo.

Pollo: — Es que como ella ahora está con Mauro Icardi, quieren saber qué opinas. Igual vos lo sabés manejar bien. Sos respetuoso.

Lauty: — Es que yo ya respondí todo lo que está a mi alcance. Ya no hay más que decir. Si me preguntan sobre qué opino de su relación, le voy a desear lo mejor porque es una re madre, porque yo vi cómo cuidaba a sus hijos y nunca le voy a hacer el mal a una persona que es buena con sus hijos. No sé qué más quiere que diga la gente porque ya pasó, ya estoy en una nueva relación y estoy super enamorado.

“No veo Gran Hermano porque me hace extrañar más a Lucía", explicó Lauty en diálogo con el Pollo. (Candela Teicheira)

Juego del millón

Con una valija llena de dólares, el Pollo invitó a Lauty a comprar todo lo que desee. El único requisito es que no se puede donar ni guardar como ahorro. ¿Qué eligió?

Pollo: — ¿Algunas vez viste un millón de dólares así en una mesa?

Lauty: — No, pero casi.

Pollo: — ¿Qué comprarías?

Lauty: — Con 900 mil...

Pollo: — ¡¿Ya separas 900 lucas?!

Lauty: — Sí. Con esto compraría propiedades en pozo por Canning o por Villa Devoto, que es donde más crece la civilización.

Pollo: — ¿Por qué te gustan tanto las inversiones?

Lauty: — Me gusta todo lo que sea inmobiliario. Me estoy informando mucho, estoy estudiando, no para ser eso sino para en un futuro no comprar cualquier cosa.

Pollo: — ¿Es para tener propiedades y cuidar los ahorros o para vivir de renta?

Lauty: — Para la reventa. Lo compro ahora y en dos años cuando me lo terminen, va a valer más. Con que valga 50 mil dólares más, ya está.

Pollo: — Está muy bien. Sabés qué hacer con la guita, no la despilfarras.

Lauty: — Todavía no soy el mejor, pero estoy aprendiendo. Tengo 23 años así que no voy a saber todo.

Pollo: — Te quedaron 100. ¿Qué harías con eso?

Lauty: — Con 50 iría al Nike de Estados Unidos y le compro cosas a mi familia: a mis hermanas, a mi papá, a todos. Nos re empilchamos.

Pollo: — ¿Y con los otros 50?

Lauty: — Haría una cancha de fútbol en mi barrio. Haría un club que tenga comedor y todo eso.

Pollo: — No para lucrar sino para que los pibes del barrio puedan ir.

Lauty: — Sí. Juegan una banda y hay clubes, pero la verdad que no le dan mucha bola. Así que yo creo que pondría un club con mi nombre y haría un comedor, un parque para que los pibes puedan ir.

Pollo: — ¿Te da orgullo cuando alguien te hace ver que sos un pibe de barrio que le fue muy bien?

Lauty: — Sí, obvio. Me da orgullo. Pero me critican a veces por cómo hablo (risas).

Pollo: — ¿Por qué?

Lauty: — Porque a veces hablo sin las “s” o en vez de decir la chica digo la piba. Capaz que la gente se lo toma a mal, pero yo me crié así y lo estoy transformando. Cuando voy al barrio están todos re contentos, me quedo sacándome fotos, voy a la heladería que tienen mis hermanas y cuando la gente se entera vienen. Hace poco di un show en zona sur, yo soy de Claypole, y estuvo llenísimo mal. La entrada era gratis, tenían que llevar un juguete. Todo eso se donó a los comedores y el show estuvo tremendo. Está ese sentimiento que uno dice: “Pensar que me crié acá y cada uno de los que están acá, puede lograrlo porque si yo lo logré…”.

Pollo: — Pero te esforzaste, te costó.

Lauty: — Sí. Cuando te lo dicen, vos pensás que es porque la persona ya lo tiene. Cuando yo no tenía nada y veía al típico que decía: “Si yo pude, ustedes pueden también”, pensaba es fácil decirlo pero el trayecto es difícil. Pero la verdades que tenés que hacer todo el trayecto difícil para lograrlo y si no estás preparado para eso nunca lo vas a lograr. Si te quedás con las ganas y decís: “Ya fue”, menos que menos. Yo me comí muchos garrones por las redes sociales, me cancelaron y pude haberme retirado un millón de veces si era por eso, pero siempre tuve en la cabeza que esto es lo que quiero hacer y sigo.

En números

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Lauty: — ¡Sabía que me iban a preguntar esto! Hace dos (risas).

Pollo: — ¡Nooo!

Lauty: — No mentira (risas).

Pollo: — Si tu novia está en Gran Hermano, se arma un lío…

Lauty: — Obvio, lo tiré a propósito (risas). No, la última vez fue el último día que nos vimos. Hace 15 días.

Pollo: — ¿Hace 15 días? Largo…

Lauty: — Y lo que falta…

Pollo: — ¿Mirá si llega a la final?

Lauty: — La saco con el padre antes (risas).

Pollo: — ¿Vos sos sexual?

Lauty: — Si la persona también tiene lo mismo, sí. La verdad que sí.

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Lauty: — Mi casa.

Pollo: — ¿Cuánto lloraste los últimos 30 días?

Lauty: — Y en los últimos 15 días habré llorado cinco veces...

Pollo: — ¿Sos de llorar?

Lauty: — Para desahogarme. Estoy feliz, pero ¿viste cuando extrañás a alguien? Es obvio que te querés desahogar y encima no tenés a la persona ni para llamarla o para mandarle un mensaje.

Pollo: — Lloraste por tu novia. Es re lindo eso.

Lauty: — Sí y lo voy a decir porque es la realidad. No me da vergüenza decir que lloré por ella. Yo soy transparente.

Pollo: — ¿Cuántos bóxer tenés?

Lauty: — En el último viaje que hice afuera me compré un montón. Hoy tengo uno malísimo sino te lo mostraba (risas). Debo tener 20 o 25. Tengo algunos para entrenar y otros que son para la ocasión.

