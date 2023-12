Las 7 argentinas del año 2023

Las 7 protagonistas del año

Karina Milei, “el Jefe”, hermana y principal asesora del presidente Javier Milei. La flamante Secretaria General de la Presidencia es una pieza clave en el armado político del mandatario. “EL JEFE, nunca bajó los brazos. Siguió adelante perdonando y sin rencor. Demasiada grandeza para ser entendida por el humano promedio”, escribió el jefe de Estados apenas fue electo, dando una idea con estas palabras de la importancia de Karina. Es una de las siete mujeres del año elegidas por Infobae.

Las biólogas Juliana Cassataro, quien estuvo a cargo de la primera vacuna contra el COVID-19 ciento por ciento hecha en la Argentina, y Sandra Díaz, que asesora a la ONU para cuidar la biodiversidad frente al cambio climático, dan cuenta de la relevancia de las científicas argentinas. Y María Laura Lala Pasquinelli, elegida como una de las 100 mujeres del Año por la BBC, artista visual que se autodefine como artivista, la exitosa productora Cindy Teperman, de las más creativas y premiadas del país, junto a María Becerra y Nicki Nicole, artistas que traspasaron largamente las fronteras argentinas, completan la selección de las 7 mujeres del año de Infobae. Un perfil de cada una busca explicar por qué.

KARINA MILEI, por Facundo Chaves

Quién es la única persona en la que el Presidente confía ciegamente. Una influencia poderosa en Casa Rosada

Karina Milei, "el Jefe", Secretaria General de la Presidencia y principal asesora de Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Kari es Moisés y yo soy Aaron. Lo mío es la divulgación. Lo que ustedes ven es la proyección de alguien más grande”. La definición pertenece a Javier Milei. Habla de su hermana, Karina, la única persona en el mundo en la que el presidente argentino confía ciegamente. Tiene 51 años, es licenciada en Relaciones Públicas (UADE) y desde hace tres años es la colaboradora más influyente y decisiva en el entorno libertario. Él la llama “El Jefe” y demuestra así una ascendencia que no comparte con nadie. ¿Por qué es tan importante Karina Elizabeth Milei que la ubica entre las mujeres del año?

Es ahora Secretaria General de la Presidencia, pero es apenas un cargo que cuenta poco. El propio presidente se encargó en varias oportunidades de poner blanco sobre negro la importancia de su hermana. No tiene que ver sólo con el lazo familiar y afectivo, sino que la importancia de ese vínculo es, también, política.

Javier Milei y Karina Milei cuando eran chicos. La foto elegida por el Presidente para su saludo navideño

Cuando decidió dedicarse de lleno a la carrera electoral y competir por una banca de diputados, Javier Milei sabía que iba a necesitar contar con ella. El economista libertario tiene relaciones con personajes de los más diversos orígenes, pero con ninguno llegó a entablar una relación de confianza tan estrecha como la que iba a requerir en esa nueva etapa. Para entender, hay que tomar dimensión y perspectiva: hace tres años, en 2020, Milei no era más ni menos que un reconocido polemista televisivo. Con fuerte presencia en las redes sociales, el economista libretario garantizaba niveles altos de rating.

Con la decisión de saltar a la arena política, Javier Milei le cedió la agenda y la organización de su vida a quien había sido desde chico la única persona con quien siempre se sintió contenido y valorado. Son hermanos que se llevan dos años, crecieron juntos y atravesaron momentos felices y otros no tanto. Pero siempre unidos.

Desde ese momento, Karina Milei le maneja al presidente sus cuentas, sus trámites y detalles de la rutina cotidiana. Fue ella la que ayudó al dirigente libertario a esquivar trampas, a rodearlo de colaboradores eficaces y a gestionar una agenda que, a medida de que iba creciendo en imagen y poder electoral, aparecían más y más riesgos.

Javier y Karina Milei en su recorrido hasta la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2023 (EFE/ Enrique García Medina)

La hermana del presidente fue la persona que habló por Milei y que gestionó sus intereses de manera efectiva. Lo hizo en la primera elección, en la de la ciudad de Buenos Aires. De esa época viene la memoria que cada tanto aparece cuando se hace historia del camino libertario: “Decían que no me iba a presentar, después que iba a sacar menos de 8 por ciento y sin estructura, salimos terceros con más del 17 por ciento”, contaba Milei antes de empezar a soñar con la presidencial.

¿Quién estuvo detrás de Milei, pavimentando su camino a la Casa Rosada? Karina Elizabeth estuvo a su lado en la primera campaña que lo dejó en 2021 como el primer diputado nacional libertario. Según le contaron a Infobae funcionarios con acceso al despacho de la secretaría General de la Presidencia, de esa época -hace más de dos años- que los dos supieron que iban a llegar a lo más alto. Se lo juramentaron.

Los hermanos Milei, sonrientes, el día de la asunción del Presidente (Cezaro DE LUCA / AFP)

Después de llegar a la banca de la Cámara baja, con Victoria Villarruel, los hermanos se enfocaron en la campaña presidencial. El economista asumió el 10 de diciembre de 2021 y a principios de marzo, los dos, Javier y Karina Milei, llegaron a la redacción de Infobae para presentar el libro “El camino libertario”. Cito la entrevista que le realicé al entonces diputado.

-¿Es un libro de un candidato a presidente?

Sí. Una de las cosas a las que yo me comprometí cuando hicimos el acto en el Luna Park, después de la elección, donde festejamos ese tremendo número que metimos -siendo outsider y sin estructuras- es que yo estoy dispuesto a llevar las ideas de la libertad a todo el mundo y estoy fuertemente comprometido para que cada argentino tenga la posibilidad de elegir por una alternativa liberal cuando tenga que ir a la votación del año 2023. Si en ese proceso me encuentro en la situación de liderarlo y eso requiere o implica que yo deba participar activamente en la elección presidencial del 2023, yo lo voy a hacer.

¿Siendo candidato a presidente?

Sí, claro.

En los estudios de Infobae, quien lo acompañaba y escuchaba era Karina Milei. Pero no fue una anomalía, sino la compañía continua que tuvo el líder libertario hasta llegar a la Presidencia de la Nación.

Karina Milei, un apoyo fundamental para el jefe de Estado (foto Maximiliano Luna)

Estuvo a cargo de organizar los equipos políticos, los embrionarios grupos de técnicos y profesionales que diseñaban ideas para un hipotético e improbable gobierno, la campaña, las listas y el financiamiento. Karina Milei se convirtió, sobre todo en el 2023, en la figura de mayor relevancia en el entorno del candidato a presidente.

Su importancia quedó cristalizada en cinco momentos clave. Fue la persona que habló y presentó a Milei en cada una de las tres elecciones, tanto en las PASO, en las generales como en la victoria definitiva del balotaje. Estuvo en el juramento de los diputados y senadores que asumieron por las listas de La Libertad Avanza y recibió desde allí un reconocimiento público de su hermano.

Karina Milei saluda a la salida del Hotel Libertador (foto Nicolas Stulberg)

“Le han dicho de todo, la menospreciaron, la han insultado, injuriado y calumniado. Sin embargo, EL JEFE, nunca bajó los brazos. Siguió adelante perdonando y sin rencor... Demasiada grandeza para ser entendida por el humano promedio...Hoy contempló parte de SU OBRA...El domingo volverá a brillar con más fuerza...VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, publicó en Instagram y X.

Así fue que el 10 de diciembre Karina Elizabeth Milei estuvo a cargo de toda la organización de la ceremonia de asunción y los primeros minutos de la Presidencia. Viajó con él en el auto que los llevó al Congreso Nacional, para jurar y recibir la banda y el bastón. Luego lo acompañó a bordo del descapotable desde el Parlamento hasta Plaza de Mayo. Y fue la destinataria de dos de los primeros 12 decretos firmados por Milei. El primero para anular el que dictó Mauricio Macri para prohibir el nombramiento en cargos nacionales de familiares. Y el segundo para nombrarla Secretaria General de la Presidencia de la Nación.

JULIANA CASSATARO, por Daniela Blanco

La científica que diseñó la vacuna argentina ARVAC-Cecilia Grierson contra el COVID-19

La bióloga e investigadora Juliana Cassataro

En el mundo de la ciencia, donde la vocación, la dedicación y la pasión son la fuerza motriz que impulsa a los investigadores a alcanzar nuevos logros, se destacan quienes van más allá de los límites y rompen el molde en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta la sociedad.

Una de esas personas excepcionales es la doctora en Ciencias Biológicas Juliana Cassataro, investigadora principal del CONICET en la Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN) de la Universidad de San Martín (UNSAM).

Cassataro es la primera científica en Argentina en liderar el desarrollo integral de una vacuna contra el COVID, desde las etapas iniciales en el laboratorio hasta la aprobación por parte de la ANMAT para su aplicación. Ella y su equipo crearon la vacuna ARVAC-Cecilia Grierson, un desarrollo conjunto de la UNSAM, el Conicet y el Laboratorio Cassará.

Este hito no solo es un logro notable en su carrera personal como investigadora, sino que también sitúa a nuestro país como una de las 13 naciones del mundo que diseñaron un inmunizante contra el virus SARS-CoV-2 desde sus inicios, según un relevamiento realizado por la UNSAM.

Cassataro es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora principal del CONICET en la Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN) de la Universidad de San Martín (UNSAM)

“Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora hay 500 personas trabajando en este proyecto. Nadie hace nada solo, este proyecto tuvo éxito gracias a todos los que creyeron y participaron, incluyendo a los voluntarios. Todos estuvimos convencidos del valor de nuestro trabajo y logramos convencer a otros”, señaló Cassataro en una entrevista con Infobae tras haber recibido el prestigioso Premio Nacional L’ORÉAL-UNESCO 2023 “Por las Mujeres en la Ciencia”.

Y agregó: “Contábamos con todas las capacidades necesarias desde el principio y un equipo formado por científicos, médicos, investigadores clínicos y especialistas en farmacéutica y regulación, entonces ¿por qué no hacerlo? Logramos concretarlo aunque nadie creía que fuera posible y los convencimos desde abajo hacia arriba, porque en realidad nadie creía que fuera posible”, aseguró la científica.

La innovadora formulación bivalente de refuerzo contra el COVID-19 representó no solo un triunfo en la lucha contra la pandemia, sino también un testimonio del potencial científico y tecnológico del país.

El nombre de Cecilia Grierson brinda homenaje a la primera médica argentina, una pionera de la investigación al igual que Cassataro, quien mostró el alcance de la sinergia científica cuando se unen los esfuerzos del sector público y privado.

Es que la vacuna ARVAC Cecilia Grierson fue, además, diseñada para ser adaptable a las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, ya que su tecnología de proteínas recombinantes permite una rápida actualización, ofreciendo una respuesta flexible y dinámica a la evolución del virus.

ARVAC Cecilia Grierson es una vacuna bivalente de refuerzo que se puede adaptar a las nuevas variantes del virus y que tiene potencial de exportación a la región y el mundo

“Nos habíamos formado toda la vida para esto, trabajando en vacunas desde el doctorado, si no hacíamos esto ahora, ¿cuándo?”, planteó Cassataro convencida de que este logro era parte de un destino inexorable de investigación, esfuerzo y sacrificio de años.

En 2010, Cassataro obtuvo financiamientos de la Fundación Bill y Melinda Gates para desarrollar compuestos para la aplicación de vacunas orales. Una experiencia que se prolongó por siete años y la marcó a fuego y le confirmó el valor de la autoexigencia para conseguir sus sueños.

“Quizás por el hecho de ser mujer y madre, cuando hice el proyecto financiado por la Fundación Bill Gates, mis hijas eran pequeñas y yo sentía que tenía que trabajar más por si un día se enfermaban y tenía que faltar”, contó tiempo después reconociendo que esa vara alta autoimpuesta la ayudó a conquistar lugares privilegiados en la comunidad científica.

Entre esas distinciones se destaca el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, como una de las 100 personalidades más destacadas de la ciencia y la tecnología de la última década (2013-2022). Cassataro fue distinguida por su trabajo destinado a frenar el avance de la pandemia de COVID.

Parte del equipo de expertos de la UNSAM y del grupo de científicos a cargo de los ensayos clínicos, junto a funcionarios y representantes del Laboratorio Cassará durante la presentación de la vacuna ARVAC

Ante este presente, la pregunta inexorable es el futuro. Un horizonte que ya se evidencia brillante. “¿Qué voy a hacer de acá a diez años? No lo pienso, siempre estoy llevando a cabo proyectos que me interesan y soy muy consciente de que, cuando los empiezo, los quiero terminar hasta las últimas consecuencias. Por eso, me veo trabajando seguramente en vacunas, porque tiene muchas posibilidades para seguir explorando: emprender proyectos que lleguen a la aplicación práctica”, afirmó.

“Me imagino trabajando en lo que me gusta y llevando los proyectos hasta el máximo de mis capacidades, pero todavía falta mucho. Como mujeres que nos gusta mucho nuestro trabajo, siempre digo que es importante transitarlo con la menor culpa posible, porque la maternidad es hermosa pero complicada para el trabajo”, reflexionó la científica.

Y concluyó: “Me gustaría seguir trabajando en cuestiones necesarias para nuestro país y la región, y resolver algo que la sociedad identifique como necesario porque trabajamos en preguntas que continúan, por eso nuestro camino nunca termina. El deseo es el motor de nuestro trabajo, porque subís la escalera, llegas hasta el último escalón y te encontrás con una escalera nueva. No importa si es un peldaño más, porque no se trata solo de llegar, sino de aprender para poder usarlo en otro proyecto”.

Hoy, ese escalón se convirtió en un hito científico, en un logro que simboliza la capacidad de Argentina para enfrentar y superar desafíos complejos con la ciencia como principal herramienta para el bienestar y la salud de la sociedad. Un nuevo estándar o una vara destacada para las futuras investigaciones y colaboraciones en el campo de la ciencia y la tecnología.

MARÍA LAURA LALA PASQUINELLI, por Silvia Pardo

La argentina elegida como una de las 100 mujeres del Año por la BBC

Lala Pasquinelli

María Laura Pasquinelli, Lala, es una artista visual que se autodefine como artivista, es decir que concibe el arte con un contenido social explícito. Además, es abogada y comunicadora. Nacida en el pequeño pueblo de La Emilia, en la provincia de Buenos Aires, en 1976, en 2015 fundó Mujeres que no fueron tapa (MQNFT), una comunidad que busca cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular.

“Un día fui tapa. La BBC 100Women me eligió entre las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023, por el trabajo que hacemos en ‘Mujeres que no fueron tapa’”, publicó ella misma al conocer su distinción, acompañada de una foto sonriente que demuestran su orgullo y gratitud por el reconocimiento.

Lala obtuvo este galardón que elabora todos los años la BBC, el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, por la labor que desarrolla en MQNFT. Es la única representante de Argentina seleccionada este año, y la tercera en ser reconocida por esta iniciativa, luego de la médica Mabel Bianco, en 2019, y la activista y militante trans Alba Rueda en 2021. BBC100Women es una iniciativa anual que destaca a las mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo por su contribución en diversas áreas como política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología.

Lala fue elegida por La BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo

“Recibo este premio con mucha alegría y con los pies en la tierra, porque vengo de lejos”, expresó Pasquinelli a Infobae poco después de conocerse la distinción. “Y al mismo tiempo lo tomo como lo que es, un reconocimiento al trabajo y a la lucha de todas mis compañeras feministas de Argentina que me legitiman y me permiten tener una voz, y a todas las que lo hicieron antes que nosotras. Somos parte de una genealogía de mujeres y diversidades que luchan para construir un mundo donde todas las personas podamos vivir con dignidad”, expresó.

Otras de las distinguidas en la edición 2023 fueron Gloria Steinem, ícono del feminismo, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ganadora del Nobel de Economía Claudia Goldín, y la abogada de derechos humanos Amal Clooney.

El portal de la BBC describió así a la activista argentina: “Trabaja para desmantelar los ideales de belleza femenina hegemónicos que, según ella, son “clasistas, sexistas y racistas y que alimentan aún más la desigualdad de género”.

Lala confesó en ese momento a Infobae lo que sentía y, a la vez, dio su propio perfil de los primeros años de su vida: “La BBC no estaba en mi mapa”. “Nací en un pueblo chico, La Emilia, del que toda la familia se tuvo que ir con mucha tristeza en la crisis del 80, como tantas otras expulsadas por la falta de trabajo. Vengo de una familia de obreros y laburantes, mi nono dejó la escuela a los 9 años para ir a trabajar en una panadería, soy la primera egresada universitaria de toda mi familia, recibir un reconocimiento internacional no era algo a lo que yo aspirara realmente y lo vivo como una revancha de toda esa gente querida”, destacó.

Pasquinelli fundó el blog y proyecto educativo “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT)

“Quienes hayan sido pobres, quienes sean pobres, quienes hayan salido de un pueblo, me van a entender, hay mucha insistencia para sembrarte la vergüenza. Por eso me emociona tanto el reconocimiento”, agregó entonces.

Quizá estos padeceres fueron la tierra fértil que dieron lugar a que esta abogada y artista visual de 47 años diera a luz en 2015 el proyecto “Mujeres que no fueron tapa”, para “hackear los estereotipos y mandatos” que pesan sobre ellas. En el portal de MQNOFT se describe así la iniciativa: “Somos un proyecto artivista (NdelR: neologismo, derivado de “activista” y “artista”) y feminista de transformación social. Nuestros objetivos son mostrar la forma en la que la cultura masiva reproduce y construye estereotipos de género y mandatos; desnaturalizarlo y hackearlo; y construir otras narrativas expandiendo las voces e historias de las mujeres que se construyen por fuera de esos modelos e imposiciones”.

MQNFT se inició en 2015 como una página de Facebook centrada en cuestionar la representación de las mujeres en revistas, películas, televisión y otros medios de comunicación. Pasquinelli contó que durante muchos años tuvo una pregunta en latencia que fue la que disparó la existencia de esta iniciativa: “¿Cómo hubiera sido mi vida, qué decisiones hubiera tomado, si en lugar de crecer bombardeada por las imágenes de ese ideal femenino con el que me desarrollé, y siguen afectando a las mujeres, hubiera crecido viendo las mujeres que conozco ahora, a las feministas, científicas, atletas, políticas, artistas… y a todas ellas que vienen a contradecir ese modelo que desvalorizaba a las que tenía a mi alrededor, les restaba valor a sus haceres, a sus saberes y a sus formas de vivir”.

Lala afirmó que las mujeres crecen con un modelo de feminidad como norte, “nos educan para ser sumisas; para alienarnos con las dietas y con la apariencia de nuestro cuerpo; para creer que la vida de las mujeres se termina en la maternidad, aún cuando trabajes, aunque tengas otras pasiones o logros; si no sos madre, si no tenés pareja heterosexual, la sociedad castiga a las mujeres, las señala y las hostiga por desobedecer la norma que dice que las buenas mujeres se someten. La trampa es que a las que obedecen, las castigan también”, concluyó.

MARÍA BECERRA, por Lucas Terrazas

La Nena de Argentina que grababa videos caseros, agotó dos River y no tiene fronteras

La talentosa María Becerra

Como si fuera cualquier otro día, ella se levanta de la cama con su pijama de Minnie Mouse, se mira al espejo e intenta sacarse el sueño lavándose la cara. Pero algo interrumpe el ritual, su teléfono suena y una voz le dice: “Hola Mari, despertate por favor, hiciste sold out en una hora y media”. Su cara de asombro no tiene precio. Sale del baño y festeja golpeándose el pecho, lanzando puños al aire y alzando a una de sus perritas. La situación no tiene precedente, María de los Ángeles Becerra acaba de hacer historia convirtiéndose en la primera mujer en agotar dos shows en el Estadio Monumental.

“¡¡¡River sold ouuuuut en menos de dos horas!!! ‘Keeeee’, me voy a morir, ahí vengo”, escribió la artista en sus redes sociales junto al video, acompañado de emojis llorando. Con su característico humor, la escena recuerda a sus épocas de youtuber, donde mostraba su casa, sus vacaciones en familia y su día a día. La época en la que comenzó a imaginar este sueño y en la cual decidió dejar su vida como figura de las redes sociales y comenzar a construir su camino como cantante.

Maria Becerra - Corazón Vacío (Official Video)

Semanas después, otro divertido video llegó para redoblar la apuesta y así, al cabo de unas horas, María volvió a agotar River, coronando el mejor año de su carrera. Uno que estuvo plagado de éxitos, canciones, viajes y hasta que tuvo fuertes emociones en su vida personal.

De la mano de su último álbum, La Nena de Argentina -el cual lanzó a finales de 2022 y muestra su versatilidad vocal con diversos géneros como la bachata, cumbia, pop, reggaetón, trap, baladas acústicas-, la cantante de Quilmes salió de gira por todo el mundo, alcanzando países de la región como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, México y saltando a España, donde pasó por ciudades como Tenerife, Valencia y Málaga. Como si fuera poco, para comienzos de 2024 sumará un show en Los Ángeles, Estados Unidos.

En uno de los primeros shows del año, la cantante se presentó en Lollapalooza 2023. Ante casi 100.000 personas, la artista se lució con sus hits y arrasó cuando cantó ‘Mentirosa’ junto a Ráfaga.

Una de las claves del 2023 de la joven fue su gran internacionalización. Desde colaboraciones con artistas como Pablo Alborán, Enrique Iglesias, Los Ángeles Azules, Gera MX, Chencho Corleone y Ovy On The Drums, Becerra tejió puentes y derribó fronteras. Prueba de ello fue su canción “Te Cura”, la cual integró el soundtrack de la película Rápidos y Furiosos X., haciendo escala en Hollywood y llegando a todas las pantallas del mundo.

Su presentación en el Lollapalooza (Gustavo Gavotti)

Tiempo después, su música la llevó a ser una de las artistas que pisó el escenario en la Velada del Año 3, el evento organizado por el conocido streamer Ibai Llanos. Ante más de 70.000 personas, María brilló en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid.

Este esfuerzo de tantos años cosechó sus frutos en la ceremonia de los Latin Grammy. Maria recibió cuatro nominaciones a la 24ª edición de los premios en las categorías de Mejor Interpretación Reggaeton y Mejor Canción Urbana por su éxito “Automático”, producida por Nico Cotton, Mejor Fusión/Interpretación Urbana con “Ojalá” producido musicalmente por Big One y una nominación a Canción del año por su colaboración con Pablo Alborán en “Amigos”. Como parte de ese proceso de expansión, la artista se lució en la jornada celebrada en Sevilla con un show junto al malagueño.

Maria Becerra durante la gala de los Grammy (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Otro de los aspectos que muestran el año de la cantante son los números que reflejan las principales plataformas de música. Por tercer año consecutivo, según publicó Spotify, la quilmeña dominó la escena de la música en streaming con más de 5 millones de seguidores y más de 25 millones de oyentes mensuales en la plataforma. El primer stream de María fue el 18 de marzo de 2018, para fines de ese mismo mes la artista ya estaba promediando 5.000 escuchas diarias. Ya en 2020 terminó con más de 140 millones, en 2021 llegó a 1.3 mil millones, en 2022 alcanzó los 1.7 mil millones y este año siguió rompiendo récords con 2.3 mil millones de streams.

Entre otro de los hitos que la enmarcan como una de las mujeres del año, Becerra fue la encargada de cerrar el Festival Equal de Spotify, el primer festival de mujeres de la historia argentina de la música. Allí encabezó el line up de una fecha sin precedentes y que reunió a 18.000 personas en el Hipódromo de Palermo y se transformó en un ícono para miles de mujeres que buscan triunfar en la música.

Junto a su novio, J Rei

Sin embargo, no todo fue trabajo. Este año María vivió uno de los momentos más emotivos en su relación con su novio, J Rei. Durante unas vacaciones en las paradisíacas playas de Santorini, Grecia, la pareja afianzó aún más su amor. A través de un posteo, ambos anunciaron que estaban comprometidos. Con una foto de sus manos entrelazadas, los jóvenes mostraron sus alianzas de oro blanco con piedras en forma de corazón de color rosa.

Se ve en su sonrisa, en sus ojos y en su forma de hablar, María Becerra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Aun así, ella no se conforma, va por sus sueños y está decidida a concretarlos. Este 2023 logró muchos y se acercó aún más a otros. Y más allá de los éxitos, en el fondo sigue siendo la misma María que con 15 años pensaba sus sketchs, los editaba y trabajaba para hacerse un nombre en la escena. Ahora, tras un gran año, la cantante anunció que despedirá el año en Estados Unidos, con un show en el Times Square.

SANDRA DÍAZ, por Valeria Román

La bióloga argentina que asesora a la ONU para cuidar la biodiversidad frente al cambio climático

En 2019 la Fundación Princesa de Asturias de España otorgó su prestigioso galardón a Díaz junto con la científica estadounidense Joanne Chory (Crédito: Premios Konex)

“¿Con cuántas plantas se han encontrado el día de hoy?”, preguntó la científica argentina Sandra Díaz en el Festival internacional de Ciencia en San Sebastián, España, en octubre pasado. La audiencia se quedó muda, pero ella les explicó que probablemente se encontraron con al menos 10 especies vegetales aunque no la habían percibido. “Las plantas son un telón de fondo para la vida cotidiana o para sus selfies”, acotó, y por eso se considera que existe un “síndrome de la ceguera vegetal”.

Díaz, hoy investigadora superior del Conicet, ha dedicado su vida a descotidianizar la existencia de las plantas, que representan el 20% de las especies conocidas pero son el 82% de la masa viva del planeta. Este año 2023, el Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la eligió como miembro externo del nuevo grupo de expertos que asesora a la ONU en los avances de la ciencia y la tecnología y sobre cómo aprovechar sus beneficios y mitigar los posibles riesgos. Díaz es la única latinoamericana.

Ella siente pasión por la naturaleza desde niña. Quería estudiar biología, aunque “no era muy común en ese momento, incluso un poco extraño, en una época en la que el ambiente y la ecología no eran temas socialmente prominentes”, dijo recordando sus inicios.

Insistió y se abrió camino desde su formación gracias a la educación pública, desde las escuelas primaria y secundaria de su ciudad natal Bell Ville, provincia de Córdoba, hasta su doctorado en biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Este año 2023 se convirtió en la primera ecóloga en ganar un premio Konex de Brillante en la Argentina.

Sandra Díaz nació en Bell Ville, Córdoba, y desde niña supo que quería investigar la naturaleza. Hoy en una referente mundial en biodiversidad y cambio climático (Télam)

Con sus estudios, su docencia y sus charlas públicas, ha aportado nuevos conocimientos y papers sobre las plantas en su interacción con los animales, los seres humanos y los diferentes ambientes y es una referente mundial en biodiversidad y cambio climático y una de las ecólogas más citadas (51.624 papers mencionan sus estudios según la base Scopus).

Ya ha tenido múltiples reconocimientos, como haber sido parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007 por advertir con pruebas sólidas el riesgo que implica el cambio climático provocado por las actividades humanas.

Díaz también sumó una distinción de la Sociedad Linneana de Londres por su trabajo en la línea de investigación sobre la biodiversidad funcional de plantas y cómo reaccionan ante cambios ambientales y afectan a otros organismos.

Sus trabajos muestran detalles sobre lo que llama “el tapiz de la vida” que entreteje y atraviesa a todas las especies, incluyendo a los humanos.

Díaz se doctoró en Biología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y es investigadora del Conicet. Este año fue elegida por la ONU como asesora externa en avances científicos

“La más completa y actualizada evidencia científica así lo indica: la naturaleza es fundamentalmente relaciones. Es un constante construir, y moler”, afirmó. Desde los humanos hasta “los bacalaos, los tigres, las lombrices, los robles, los tomates que languidecen en el supermercado, las levaduras que levantan el pan, todos los seres vivos están hecho con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años”, aclaró durante su discurso como ganadora del Premio Princesa de Asturias.

Para la doctora Díaz, las “alquimistas supremas” en toda la trama de la vida son las plantas, que hacen la fotosíntesis y dan alimento, cobijo e historias a los seres humanos y a otros seres vivos.

“Hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca en la historia. Pero eso no lo convierte en un mundo más justo -alertó-. La aspiración de consumir y acumular siempre más avasalla el derecho universal de disfrutar de una relación plena con el tapiz de la vida”.

CINDY TEPERMAN, por Andrea Mazzei

Las mil historias de una productora de cine y de la vida, sensible y comprometida

"Soy productora de la vida, lo que me distingue es la sensibilidad", asegura Cindy (foto Jesús Ugalde)

Apasionada por la producción cinematográfica, se define como una “creadora de historias”. Sus múltiples trabajos le han traído premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. También es una defensora de la paz y trabaja para construir puentes de entendimiento y respeto mutuo.

Cultora de un perfil bajo, Cindy Teperman brilla con luz propia. Es una de las productoras de cine más creativas y premiadas del país con múltiples películas y series, entre las que se destacan títulos como Argentina, 1985, Puan, El Gerente, La Hija de Dios, El Potro, Gilda, La extorsión, Animal, Granizo, La Caída, El Rapto, Staged, que han obtenido Premios Oscar, BAFTA, Emmy, Golden Globe y Goya, entre otros. Detrás de cámara, Cindy consigue que el hacer se convierta de pronto, y con mucho trabajo, en una representación audiovisual que cuente una historia que atrape los sentidos del espectador.

Durante la premiación a la película "La caída"

Su pasión por el cine comenzó de repente, de forma completamente espontánea, según ella misma contó en una entrevista con Infobae: “El cine siempre me fascinó, me trajeron un primer proyecto, me metí como productora y me di cuenta que me gustaba. Eso fue hace 15 años. Vivía con mis hijos chicos en Estados Unidos, y en la universidad hacía cursos de cine y arte”. Y aunque hasta ese momento ella no había pensado volcarse a la industria audiovisual, las cosas fluyeron con naturalidad. “Cuando me metí, una cosa me fue llevando a la otra”, explicó. “Para ser productor, tienes que tener cien ojos, poder de organización y una agenda mental sin tenerla en el papel. Soy productora de la vida”, dice, revelando la esencia de su rol como creadora de historias.

“Lo que me distingue es la prioridad en la sensibilidad y mi pasión por cada proyecto”, resume la productora. En cuanto a sus preferencias cinematográficas, Cindy se inclina hacia películas basadas en hechos reales por sobre las superproducciones. Entre sus filmes favoritos, Teperman destaca tres de cabecera: La vida es bella de Roberto Benigni, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore y Leyendas de pasión de Edward Zwick. “Encuentro una conexión especial en las historias auténticas con finales positivos. Un ejemplo de esto es la serie La Hija de Dios, sobre Dalma Maradona, donde buscamos revalorizar su nombre al ofrecerle la oportunidad de contar su propia historia”, destaca. “Dirigida por la talentosa Lorena Muñoz, fue una experiencia única, sentir en Dalma el amor y el orgullo por su padre, desde sus ojos, fue muy emocionante”.

Enamorada de la producción más que de las películas, Cindy aclara que “siempre me da la sensación de que quiero que se luzca todo el mundo antes que yo”. Ella entiende que la clave para hacer cine es el trabajo en equipo y por eso en 2019 fundó Infinity Hill junto a su compatriota Axel Kuschevatzky y al británico Phin Glynn. Un poco antes de que comience la pandemia de coronavirus que obligó a todo el mundo a aislarse y a recurrir a la creatividad para poder filmar en medio de protocolos y distanciamiento social, ella decidió junto a sus socios emprender un proyecto fuerte y exitoso. Se trata de una compañía de películas y series multicultural basada en Inglaterra, Los Ángeles y Buenos Aires. Su recorrido por la industria la llevó también a ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, de la Academia de Cine Español, y de Producers Guild of America.

"Soy productora de la vida", asegura Cindy (foto Jesús Ugalde)

Además, de su incursión en el arte cinematográfico, Teperman es una ferviente defensora de la paz. Es miembro del patronato de la Fundación HispanoJudía, donde recientemente fue nombrada embajadora internacional de la Fundación por parte del presidente de la misma, David Hatchwell Altaras. Su rol implica respaldar todas las actividades de la Fundación y difundir su misión a nivel global. Comprometida en promover los valores y objetivos de la FHJ y el futuro Museo Hispano Judío en Madrid, su principal labor se enfocará en fomentar la diversidad cultural y el respeto mutuo. También busca difundir el conocimiento de la cultura HispanoJudía, como fundamentos de una sociedad global más tolerante y pacífica, buscando trabajar incansablemente junto a otros para lograr este objetivo. “Creo firmemente que a través de la educación, el diálogo y la colaboración, podemos construir puentes de entendimiento y respeto mutuo, no solo dentro de nuestra comunidad, sino también en el mundo en general”, enfatiza.

El año 2023 fue particularmente fructífero para Cindy, que llevó a cabo una serie de proyectos que no solo destacaron en la pantalla grande, sino que también fueron reconocidos en importantes festivales y premiaciones. Desde el estreno de El Rapto en el Festival de Venecia pasando por los dos premios Emmy internacionales para La Caída (mejor actriz y mejor película), Cindy Teperman ha demostrado una versatilidad que pocos pueden igualar. La película Puan en donde participa como coproductora obtuvo dos premios en el Festival de San Sebastián (mejor guion y mejor actor protagónico) y tiene una nominación a los premios Goya como mejor película iberoamericana. Además, La extorsión, protagonizada por Guillermo Francella, se convirtió en una de las películas más vistas en HBO Max. Con tres películas en postproducción y más de una docena de proyectos en desarrollo, el año próximo de Cindy promete ser igual de enriquecedor. Con la vista puesta en el futuro, 2024 la encontrará realizando proyectos en España. Con un marcado interés por el cine iberoamericano, Teperman manifiesta su entusiasmo por incrementar su colaboración con profesionales españoles.

Durante la presentación de "El rapto"

Entre sus películas y series más reconocidas en Argentina, América y Europa se encuentran entre otros títulos: El gerente de Ariel Winograd; La caída de Lucía Puenzo, Animal de Armando Bó, El amor menos pensado de Juan Vera, Gilda y El Potro de Lorena Muñoz y Staged, que fue la primera serie con productores argentinos que se emitió en la BBC. Se trató de una historia protagonizada por David Tennant y Michael Sheen, que fue gestada en plena pandemia de Covid-19. La más renombrada durante el 2023 fue Argentina, 1985, coproducida por Infinity Hill, que recibió excelentes comentarios de los críticos y numerosos premios, entre los que figuran el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, Premio Globo de Oro a la Mejor Película, Premio Ariel a la Mejor Película Iberoamericana, Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina - para Ricardo Darín - , Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz de Reparto - para Laura Paredes-, Premio Platino al Cine y Educación en Valores, entre muchos otros. Su nominación a los Premios Oscar como Mejor Película Extranjera hizo al filme aun más conocido en el mundo, en donde se destacó fundamentalmente la historia política y social que se vivió en Argentina durante la dictadura cívico militar entre los años 1976 y 1983, con su correspondiente Juicio a las Juntas Militares, que puso en valor la democracia y la Justicia.

“Madrid está siendo cada vez más un lugar donde estoy sentando bases, afianzándome tanto por mi trabajo en Infinity Hill, como también por mi compromiso con la FHJ, que suma a ochenta prestigiosos patronos de todo el mundo dedicados a la filantropía y a más de veinte miembros de su consejo asesor que incluyen hasta antiguos Primeros Ministros europeos”, afirma sobre su presente.

NICKI NICOLE, por Lucas Terrazas

Cómo poner el cuerpo y el alma para coronar el año más importante de su carrera

Nicki Nicole durante la gala de los Latin Grammy en Sevilla, España, el 16 de noviembre de 2023. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Corazón, alma y mente, esos fueron los tres pilares en los que Nicki Nicole basó su año. La rosarina se abrió como nunca antes en su carrera y a partir de esos conceptos dio vida a su tercer álbum, ALMA, el cual la llevó a ser reconocida a nivel internacional y a presentarse en escenarios de todo el mundo.

Durante este 2023, la artista logró poner en sintonía su talento junto con sus emociones. El disco representó a las almas que encapsulan los aprendizajes en el camino del amor propio y la dependencia emocional. El Corazón, el Alma y la Razón -así, con mayúsculas-, se ven representados en este trabajo, creando un aura especial: una triangulación entre los elementos en sintonía. El concepto fue tan fuerte y trascendente para la cantante que incluso se lo tatuó sobre el escenario en uno de sus shows en el Movistar Arena.

Nicki Nicole Se Tatuó Sobre El Escenario En El Movistar Arena

Previo a ese proceso, el 2023 de la joven comenzó con todo en Chile, precisamente en el tradicional festival de Viña del Mar. Ahí mismo la cantante de “Wapo Traketero” recibió las gaviotas de plata y de oro, los premios que otorga el festival a pedido del público. “Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre”, dijo la artista, emocionada hasta las lágrimas, frente a las miles de personas. Ponerse en el bolsillo al tan temido Monstruo era un buen augurio para lo que iba a venir.

Meses después, la rosarina brilló en París, durante su presentación en Lollapalooza de Francia. Con los temas de su nuevo disco bajo el brazo, la joven de 23 años llevó la bandera argentina hasta lo más alto. Así, siguió rumbo a países como Uruguay, México, España. Ahí mismo incluso participó de La Velada del Año -el evento que organizó el streamer Ibai Llanos- y luego tuvo una contundente actuación en el Torneo Kings League en el Estadio Metropolitano de Madrid ante 50.000 personas. Para el 2024, llevará su Alma Tour a El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, sumando millas a su camino musical.

Nicki Nicole en uno de los shows en el Movistar Arena (RS Fotos)

Y si bien deslumbró en cada uno de los países, nada se compara con la locura que desató en Argentina. A finales de agosto, la cantante comenzó una seguidilla de shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, agotando siete estadios. Cada noche se vivió como una fiesta única, ya sea por sus invitados, su performance, y hasta por sus ocurrencias, cada vez más cómoda en el rol de performer. Esos mismos sentimientos se vivirán a principios de marzo de 2024, cuando la rosarina celebre su octava fecha, conectando así con más de 80.000 almas.

Tan grande fue la repercusión que generó el tercer disco de la cantante, que la revista Rolling Stone USA lo nominó en la lista de los 100 mejores álbumes del año. Fue el único disco editado por un artista de este país en lograr tal distinción. Pero el prestigioso medio no fue el único que destacó la creación de la joven. Los Latin Grammy reconocieron a Nicki y la rosarina compitió por mejor Álbum de Música Urbana y por mejor Canción de Rap/HipHop, gracias a su tema “Dispara”, con Milo J.

Nicki Nicole junto a Peso Pluma (Foto: Instagram)

Otra de las pruebas de este gran año llegó con el debut de la rosarina en Netflix. La autora de ‘No voy a llorar’ se lució como jurado en el reality La Firma, una competencia musical que buscaba a la próxima estrella del género urbano. Otro reconocimiento a la artista, que no hace mucho tiempo atrás hubiera estado del otro lado del mostrador.

Pero más allá de los hits, los shows y las colaboraciones, el año de Nicki Nicole también estuvo marcado por el amor. La artista comenzó una relación junto a Peso Pluma, el ícono mexicano que causó furor con sus corridos tumbados. Lo que al principio parecía una amistad, poco a poco se transformó en amor. Así no solo compartieron viajes, escenario y estudio, incluso se mostraron de la mano en los Latín Grammy celebrados en Sevilla y en el estadio Marcelo Bielsa alentando a Newell’s Old Boys de Rosario, el club del que es fanática.

La rosarina en uno de los shows en el Movistar Arena (RS Fotos)

Una de las últimas muestras de amor del mexicano se dio para las fiestas. A través de sus redes sociales, Peso Pluma mostró su particular adorno de Navidad. Como si fuera una representación del Sagrado Corazón de Jesús, el artista tenía una estampita de Nicki Nicole en su árbol. Una validación de un romance que surgió con timideces y que con el correr de los meses se transformó en una de las parejas más queridas de la escena urbana.

Entre nuevos hits, récords, y mucho amor, el 2023 de Nicki Nicole lo tuvo todo. Un año en el que no solo logró un crecimiento musical, con la exploración de nuevos sonidos, sino que también se abrió sentimentalmente. Puso el cuerpo al servicio de su alma, y mostró lo más genuino de su ser. Y el público la acompañó en cada uno de sus pasos.